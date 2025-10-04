Klempíř po zvolení: Je to satisfakce. Mrzí mě, že se kluci z J.A.R. kromě Bárty neozvali

Premium

Fotogalerie 20

Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Oto Klempíř. (4. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Vachtl
  20:00
Poslancem se v sobotu stal i rapper a politický marketér Oto Klempíř, kterého po oznámení kandidatury za Motoristy vyhodili kolegové z kapely J.A.R. Zvolení do Sněmovny považuje za satisfakci. „Ani zdaleka nechci říkat, že budu nějakou velkou šarží. Jen říkám, že chci pracovat v oblasti kultury, co se do mě vejde,“ říká o svém příštím působení v rozhovoru pro iDNES Premium.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na rozdíl od řady kolegů ve volebním štábu nejste příliš v euforii. Nemáte radost, že jste se stal poslancem?
Já nejsem příliš expresivní člověk, takže radost a další pocity prožívám uvnitř. I když jsou lidé z pódia s J.A.R. zvyklí, že jsem hodně výrazný, tak ve skutečnosti takový nejsem. Zvolení beru s pokorou jako takový nečekaný dárek. A když dostanete dárek, tak si ho musíte vážit.

ČT má spoustu neduhů a vnitřních problémů, které Český rozhlas nemá a kdyby se sloučily, tak televize jako větší moloch Český rozhlas spolkne.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Radost není na místě. Novou vládu respektujeme, budeme tvrdou opozicí, říká Rakušan

Sledujeme online

Starostové mají těsně před finální sečtením hlasů 11,12 % a 22 mandátů. Podle předběžných výsledků voliči STAN velmi aktivně kroužkovali. Do Sněmovny se tak nejspíše dostane řada nových tváří, včetně...

4. října 2025,  aktualizováno  20:24

OBRAZEM: Ohňostroj konfet a trsající Babiš. Jak se slavilo ve štábu ANO

Hnutí ANO oslavilo drtivé vítězství ve volebním štábu na pražském Chodově konfetami a známou italskou písní Sarà perché ti amo. Předseda Andrej Babiš neskrýval radost ze zisku bezmála 35 %...

4. října 2025  20:21

Jana Maláčová

Jana Maláčová je od října 2024 předsedkyní SOCDEM. Od července 2018 do prosince 2021 byla ministryní práce a sociálních věcí ve druhé vládě Andreje Babiše. V úřadu vystřídala Petra Krčála. Ve...

30. července 2018  11:48,  aktualizováno  4.10 20:15

Jihlava hlasovala pro ANO. Souboj o čtvrté místo zvládlo lépe SPD

Jihlavu, stejně jako většinu republiky, ovládlo hnutí ANO, které tak ve městě vyhrálo se ziskem 32,36 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o necelých šest procent. Třetí skončilo hnutí STAN se...

4. října 2025  20:15

Koalice SPOLU na rozcestí, co bude dál? Část lídrů mluví o rozpadu

Po neúspěchu ve sněmovních volbách řeší koalice SPOLU svou budoucnost. V ODS, KDU-ČSL i TOP 09 se ozývají hlasy, že projekt není stavěný na opoziční roli a může se proměnit, nebo dokonce rozpadnout....

4. října 2025  20:11

Volební studio iDNES.cz: Prezident nebude konfrontační, řekl šéfredaktor MF DNES

Živé vysílání Volebního studia iDNES.cz a MF DNES nabídlo odpoledne plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Prezident chce být zjevně zvolen i pro druhé období, nemůže se proto chovat příliš...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  20:10

Skokan díky sociálním sítím. Mladý starosta chce ve sněmovně bránit menšiny

Proslavil se někdy až kontroverzními výroky na síti X. Jedenatřicetiletý starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý díky preferenčním hlasům přeskočil ze třetího na první místo kandidátky STAN v...

4. října 2025  20:08

Vyjednávat za Motoristy bude Macinka, Turek a Šťastný. S ANO se sejdou večer

Motoristé se při své premiéře v parlamentních volbách dostali do Sněmovny. Po sečtení téměř všech okrsků získali 6,8 procenta hlasů a 13 mandátů. „Otevírá se před námi nová éra. Čeká nás spousta...

4. října 2025,  aktualizováno  20:06

Velký comeback, volební zemětřesení, píší zahraniční média o výhře ANO

O velkém comebacku a volebním zemětřesení píší německá média v souvislosti s výsledkem českých sněmovních voleb. Předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše označují za pravicového populistu. V...

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  20:05

Jednání se rozbíhají. Okamura a Macinka se ještě dnes sejdou s Babišem

Předseda SPD Tomio Okamura a šéf Motoristů sobě Petr Macinka v sobotu potvrdili, že se ještě dnes sejdou s šéfem vítězného ANO Andrejem Babišem k rozhovorům o možné spolupráci. Babiš deklaroval, že...

4. října 2025  20:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Osočení ze šikany i výhrůžky. Do Sněmovny míří exmanželé Pikora a Šichtařová

Sněmovních volby přináší i zajímavé příběhy. Do poslaneckých lavic totiž společně zasednou bývalý manželé Markéta Šichtařová (SPD) a Vladimír Pikora (Motoristé sobě). Expartneři se do podvědomí...

4. října 2025  20:02

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, poznamenaných přerušením mezivládních konzultací. Prezident...

4. října 2025  18:37,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.