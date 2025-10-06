Připravte se na dobu povolební, vzkazuje Klempíř veřejnoprávním médiím

Zvolený poslanec za hnutí Motoristé sobě Oto Klempíř na sociálních sítích předesílá plány, jak naložit s českou kulturou, a především s Českým rozhlasem a Českou televizí. První příspěvek na toto téma zveřejnil dva dny před volbami. Dosud poslední napsal v pondělí. V příspěvcích varuje před snahami o zestátnění veřejnoprávních médií, ale zároveň je kritizuje za absenci podpory umění na základě kvality.
„Myslím, že obě veřejnoprávní média, by se měly na povolební dobu a výzvy, které přinese, dobře připravit. Naplánovat vlastní rozvoj i programovou skladbu a najít vyvážený koktejl pro všechny,“ píše Klempíř ve svém pondělním příspěvku.

Český rozhlas (ČRo) a Česká televize (ČT) by podle něj měly doložit, že stovky milionů navíc v rozpočtu, které díky vyšším koncesionářským poplatkům dostanou, budou vynaloženy efektivně „po vzoru BBC“.

„Myslím si, že my diváci, posluchači a milovníci kultury nesmíme státu dovolit, aby byl sponzorem aktivismu,“ píše dále Klempíř. Podle svých slov postrádá ve veřejnoprávních médiích obsah založený na „kvalitě, profesionalitě a společenském přínosu“. Čerstvě zvolený motoristický poslanec, který by mohl být adeptem na ministra kultury v nové vládě, ale současně varuje před zestátněním ČT i ČRo.

„Některé strany by se zřejmě po volbách rády pokusily ovlivnit podobu české kultury a veřejnoprávních institucí, zejména pokud se prosadí návrhy na sloučení České televize a Českého rozhlasu. Podobné myšlenky jsou z však ekonomických i provozních důvodů mírně řečeno hloupé,“ psal Klempíř ještě před volbami do Poslanecké sněmovny.

„Provoz televize a rozhlasu je totiž technicky i dramaturgicky tak odlišný, že úspory by byly minimální a systémová změna by naopak vyžadovala obrovské investice bez záruky efektivity. Jediným skutečným motivem těch, kteří po sloučení obou médií volají, je snaha o větší politickou kontrolu nad obsahem toho, co vysílají,“ pokračoval.

ANO a SPD budou blokovat vyšší poplatky ČT. Babiš označil Foltýna za magora

Sloučení ČT a ČRo je jedním z plánů Andreje Babiše, předsedy vítězného hnutí ANO a s velkou pravděpodobností příštího premiéra. „Jednou z možností, jak ušetřit, je spojit Český rozhlas a Českou televizi. Je tam synergie. Mají obrovské majetky, možná by si mohli postavit jeden barák, kde ušetří,“ říkal například na CNN Prima News na jaře, těsně před tím, než se zvýšily koncesionářské poplatky.

Od prvního května se poplatek za ČT zvýšil o 15 korun měsíčně na 150 a u ČRo o deset korun na 55 korun měsíčně. Nově ho musí platit také domácnosti bez televize, stačí, že mají přístup k internetu.

Babiš slíbil, že zruší televizní poplatky. Nemá je sedmnáct zemí EU, říká

Hnutí ANO dokonce mělo v předvolebním programu zrušení koncesionářských poplatků. O sloučení mluvila i SPD – spojit chce všechna tři veřejnoprávní média, tedy Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. Financování by podle jejich programu mělo přejít pod státní rozpočet. SPD o sloučení ČT a ČRo mluvilo už před volbami v roce 2017. Z evropských států k takovému kroku v poslední době přistoupilo Slovensko a Maďarsko.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

