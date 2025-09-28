Systém se musí změnit, máme tady vládu organizovaného zločinu, zaznělo od SPD

  15:24
V nedělním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se na den české státnosti debatovalo o ekonomických důsledcích složení příští vlády, ale také o potenciálu dopadu výsledků letošních voleb jako prvního kroku ke změně režimu v České republice. Takové výroky se objevily na sobotní demonstraci příznivců hnutí Stačilo! a SPD u Pražského hradu.
Hosty pořadu Rozstřel jsou Alena Schillerová (ANO) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Moderuje Vladimír Vokál. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Alena Schillerová (16. září 2025)
Tisková konference ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) k právní...
„Ten systém, jak je tady zaveden se musí změnit, máme tady vládu organizovaného zločinu“, pronesl v začátku pořadu poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Vzápětí však dodal, že hnutí nechce demontovat parlamentní demokracii, ale nastartovat změnu. Součástí této změny má být i prosazení obecného referenda, které by se vztahovalo na mezinárodněpolitické otázky.

Politik SPD varoval u Hradu prezidenta Pavla před zasahováním do složení vlády

Konkrétně se prý jedná o využití obecného referenda k vyvolání hlasování o odchodu z Evropské unie i NATO, které kromě hnutí SPD podporuje i STAČILO!, tedy potenciální partneři pro sestavení další vlády hnutí ANO.

„Tito lidé chtějí změnu režimu. Někteří z nich kandidují za SPD a je to velmi nebezpečné. Zarážející je, že my (SPOLU) s nimi žádnou koalici nikdy nevytvoříme, od hnutí ANO toto však neslyšíme“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Volební kalkulačka 2025

„Nemluvte za hnutí ANO,“ kontrovala bývalá ministryně financí Alena Schillerová. V programu ANO podle ní uvedlo, že členství v již zmíněných mezinárodních organizacích je pro hnutí nedotknutelné.

Rozdělování společnosti

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek odmítl, že by za zvyšující se počet lidí, kteří volají po změně režimu nesla odpovědnost tato vláda. „Otázka čeho je důsledek, zda-li naší vlády, nebo zda-li toho kontinuálního strašení“, uvedl Kulhánek.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPOLU přišlo o půlku voličů z roku 2021

Podle něj výroky typu „spálená země“ nereflektují aktuální ekonomickou situaci a kroky, které vláda provedla za poslední čtyři roky.

Na téma zastrašování reagovala Schillerová tak, že připomněla výroky premiéra Petra Fialy. „Vy nálepkujete, výroky premiéra jsou už naprosto za hranou. Premiér říká, že když vyhraje Babiš tak tady budou ruské tanky, to přeci není normální.“

Stanjura v reakci připomněl výrok předsedy ANO Andreje Babiše, který vládní voliče označil za fašisty a nacisty na předvolebním mítinku v Táboře v roce 2022. A připomněl i výrok Schillerové na sociální síti TikTok, ve kterém premiéra Fialu nazvala parchantem.

Desítky tisíc za jediný výtisk. Konečná draží brožuru, kterou zahodila Němcová

Debatu o zastrašování uzavřel poslanec SPD Jan Hrnčíř, který pro změnu připomněl kampaň koalice SPOLU. „Jste primitivní prodavači strachu,“ řekl Hrnčíř.

Koalice ANO a vládní strany

V pořadu se diskutovalo i o studii Oxford Economics z tohoto týdne, která označila za nejlepší scénář pro českou ekonomiku koalici hnutí ANO s některou ze středopravicových vládních stran.

„Z mého pohledu je to neslučitelné, když se podíváte na plán správy veřejných financí hnutí ANO a jakékoliv z těch středopravicových stran, tak je to jako oheň a voda,“ uvedl Kulhánek za hnutí STAN.

„My žádné koalice neskládáme, my s nikým nevyjednáváme, pouze se soustředíme na náš program,“ reagovala na možné spojení Schillerová.

Možné spojení odmítl i Stanjura a argumentoval existencí zásadních rozporů v programech jednotlivých stran.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Systém se musí změnit, máme tady vládu organizovaného zločinu, zaznělo od SPD

