Ve Frýdku-Místku dostalo ANO víc než dvojnásobek hlasů SPOLU

  15:25
Přes 43 procent hlasů dostalo hnutí ANO ve Frýdku-Místku. Druhé SPOLU dostalo o více než polovinu hlasů méně, 18 procent. Kolem osmi procent se seřadili SPD, Piráti a STAN.

Zámecké náměstí ve Frýdku | foto: PROFIMEDIA

Ve Frýdku-Místku dostalo hnutí ANO víc hlasů než další čtyři strany a hnutí, jež skončily za ním. Odskok druhého SPOLU na 43 procent pro Andreje Babiše je jeden z nejvýraznějších, vládnoucí koalice získala 18 procent hlasů. Na rozdíl od celorepublikových výsledků skončilo SPD třetí před Piráty a STAN.

Volební výsledky ve Frýdku-Místku
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO 43,0111 849
SPOLU18,124 993
SPD8,242 270
Piráti7,562 083
STAN7,532 077
AUTO6,271 728
Stačilo!5,821 605

Jak se volilo na Frýdeckomístecku?

V okrese Frýdek-Místek, kam patří také města Třinec, Frýdlant nad Ostravicí, Paskov nebo Jablunkov, lidé hlasovali velmi podobně. ANO získalo dvojnásobek hlasů oproti SPOLU, 40 procent oproti 20. Třetí však skončili Starostové s 8,76 procenty hlasů, pak SPD s 8,14 a Piráti se sedmi procenty hlasů.

Volební účast byla vyrovnaná, v samotném Frýdku-Místku 65,53 procenta a v okolních městech celkem 68,83 procent.

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

