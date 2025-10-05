Ve Frýdku-Místku dostalo hnutí ANO víc hlasů než další čtyři strany a hnutí, jež skončily za ním. Odskok druhého SPOLU na 43 procent pro Andreje Babiše je jeden z nejvýraznějších, vládnoucí koalice získala 18 procent hlasů. Na rozdíl od celorepublikových výsledků skončilo SPD třetí před Piráty a STAN.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|43,01
|11 849
|SPOLU
|18,12
|4 993
|SPD
|8,24
|2 270
|Piráti
|7,56
|2 083
|STAN
|7,53
|2 077
|AUTO
|6,27
|1 728
|Stačilo!
|5,82
|1 605
Jak se volilo na Frýdeckomístecku?
V okrese Frýdek-Místek, kam patří také města Třinec, Frýdlant nad Ostravicí, Paskov nebo Jablunkov, lidé hlasovali velmi podobně. ANO získalo dvojnásobek hlasů oproti SPOLU, 40 procent oproti 20. Třetí však skončili Starostové s 8,76 procenty hlasů, pak SPD s 8,14 a Piráti se sedmi procenty hlasů.
Volební účast byla vyrovnaná, v samotném Frýdku-Místku 65,53 procenta a v okolních městech celkem 68,83 procent.