Výsledky voleb 2025 v Ostravě: kdo vyhrál, volební účast a počet hlasů

  19:45
V Ostravě jasně vyhrálo hnutí ANO, dostalo 43,6 procent hlasů. Pro vládní koalici Spolu hlasovalo 17,68 procenta voličů, o více než polovinu méně. Starostové a nezávislí skončili třetí s 8,7 procenty, skoro osm procent dostali Piráti a SPD. Přes pětiprocentní hranici se v Ostravě dostali nejen Motoristé, ale také Stačilo! Volební účast dosáhla 62,65 procent.
Ostravská radnice

Ostravská radnice | foto: Z publikace Ostrava z nebe

Úspěch Stačilo! v Ostravě však nestačil na zisk jednoho křesla ve Sněmovně, protože rozhodující je číslo za celý kraj.

Výsledky voleb v Ostravě
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO 43,659 902
SPOLU17,6824 301
STAN8,7311 996
Piráti7,8310 764
SPD7,7610 662
AUTO6,118 406
Stačilo!5,377 378

Nejsilnějším momentem voleb v Ostravě je nedostatečný počet hlasů pro ministra financí Zbyňka Stanjuru, kterého přeskočily čtyři zakroužkovaní kandidáti a ve Sněmovně končí.

V okrese Ostrava-město, kam patří například Klimkovice, Šenov a Vratimov, je konečné pořadí stran naprosto stejné.

Výsledky voleb v okrese Ostrava
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO 43,0367 455
SPOLU18,0728 326
STAN8,9914 104
Piráti7,7612 176
SPD7,6211 959
AUTO6,269 814
Stačilo!5,318 335

Volební účast v celém okrese byla o něco vyšší než v samotné Ostravě, hlasovalo 63,9 procenta voličů.

Podívejte se, jak se hlasovalo ve vaší obci či okolí. Stačí zadat její název.

