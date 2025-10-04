Úspěch Stačilo! v Ostravě však nestačil na zisk jednoho křesla ve Sněmovně, protože rozhodující je číslo za celý kraj.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|43,6
|59 902
|SPOLU
|17,68
|24 301
|STAN
|8,73
|11 996
|Piráti
|7,83
|10 764
|SPD
|7,76
|10 662
|AUTO
|6,11
|8 406
|Stačilo!
|5,37
|7 378
Nejsilnějším momentem voleb v Ostravě je nedostatečný počet hlasů pro ministra financí Zbyňka Stanjuru, kterého přeskočily čtyři zakroužkovaní kandidáti a ve Sněmovně končí.
V okrese Ostrava-město, kam patří například Klimkovice, Šenov a Vratimov, je konečné pořadí stran naprosto stejné.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|43,03
|67 455
|SPOLU
|18,07
|28 326
|STAN
|8,99
|14 104
|Piráti
|7,76
|12 176
|SPD
|7,62
|11 959
|AUTO
|6,26
|9 814
|Stačilo!
|5,31
|8 335
Volební účast v celém okrese byla o něco vyšší než v samotné Ostravě, hlasovalo 63,9 procenta voličů.
Podívejte se, jak se hlasovalo ve vaší obci či okolí. Stačí zadat její název.