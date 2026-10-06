Voliči v obci u Ostravy dostali chybné lístky, na druhé straně jsou jiní kandidáti

Voličům je vymění úřad nebo okrsková volební komise. Na problém upozornil Český rozhlas. Volby budou v pátek a sobotu.
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„Oznamujeme vám, že v sadách hlasovacích lístků, které vám byly doručeny do schránek, se u určitého procenta balení vyskytla tisková chyba způsobená dodavatelem,“ uvedla obec na svém webu.
Voliče požádala, aby si hlasovací lístky zkontrolovali a ověřili si, zda jsou na obou stranách kandidáti do zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pokud je hlasovací lístek v pořádku, lze ho použít.
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Pokud je lístek chybný nebo si lidé nejsou jeho správností jistí, dostanou nové hlasovací lístky ve volební místnosti nebo si je už nyní mohou vyzvednout na obecním úřadu. Chybné lístky budou při sčítání považovány za neplatné.
Komunální volby v Moravskoslezském kraji
kandidáti v okresních městech