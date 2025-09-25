Náš kraj trápí nedostatek dobře placené práce, říká jednička STAN Šebelová

Josef Gabzdyl
  10:10
Politická kometa. Jinak nelze označit vzestup bývalé starostky Kunčic pod Ondřejníkem Michaely Šebelové v rámci hnutí STAN. V posledních sněmovních volbách v roce 2021 díky kroužkování vyskočila ze čtrnáctého místa na první, nečekaně se tak stala poslankyní, a jen o rok později byla dokonce zvolena místopředsedkyní STAN.
Vzestup však pokračoval. V roce 2023 se stala regionální šéfkou hnutí a rok poté krajskou zastupitelkou. A letos už krajské kandidátce STAN vévodí.

„Musím uznat, že to bylo hodně rychlé. Volby před čtyřmi roky mně i naší rodině obrátily život naruby. Postup mezi poslance byl tehdy šok, vůbec jsem s tím nepočítala,“ vzpomněla 43letá Šebelová, která tak rázem postoupila z komunální do celostátní politiky.

Nebylo vám tehdy líto Pirátů, které jste s dalšími dvěma kandidáty Starostů díky preferenčním hlasům přeskákali?
Bylo, zvláště pak tehdejšího lídra společně kandidátky Lukáše Černohorského, kterého jsem znala jako schopného poslance, který starostům v regionu hodně pomáhal. To mě mrzelo. Pochopitelně to pro Piráty byla rána, asi pro ně stále otevřená, ze které se celostátně ještě nevzpamatovali.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPD chce lidem dopřát nástroj obecného referenda

Jak jste si před čtyřmi roky vysvětlila, že zrovna vy máte přes šest tisíc preferenčních hlasů a ze všech šestatřiceti kandidátů skončila první?
Popravdě jsem tehdy správně nepochopila systém kroužkování a netušila jsem, že pokud někdo získá nejvíce preferencí, tak neposkočí o dvě tři místa, ale přímo na první. To mě dost zaskočilo. Piráti myslím tehdy doplatili na to, že pro Andreje Babiše byli úhlavním nepřítelem a hodně do nich šil. Takže asi bylo dost lidí, co sice nechtěli dát hlas Babišovi, ale z nějakého důvodu ani SPOLU a k tomu jim vadili Piráti. Tak se zaměřili na STAN a já měla na kandidátce jako první kombinaci žena a opravdu starostka. To mohl být důvod.

Michaela Šebelová

  • Narozena 16. června 1982 v Ostravě.
  • Vystudovala obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
  • V letech 2018 až 2022 starostka Kunčic pod Ondřejníkem.
  • Poslankyní od roku 2021, poté se stala místopředsedkyní STAN, krajskou šéfkou STAN a krajskou zastupitelkou.
  • Vdaná, dva synové.

Co následovalo?
Tak nejprve to, co nám na prvním výjezdním zasedání poslaneckého klubu řekl Vít Rakušan, a to, že se z oblíbených starostů rychle staneme neoblíbenými poslanci. To se přesně stalo. A pak začal kolotoč.

Tak proč chcete pokračovat?
Protože bych ráda zúročila všechny zkušenosti, které jsem v Poslanecké sněmovně nasbírala. Mám rozdělané některé legislativní projekty a bylo by chybou je nedokončit. Nelze mít ve Sněmovně jen nováčky, musejí tam být i někteří, kteří už znají zázemí, mohou je něco naučit. A já i vzhledem k postupu v rámci hnutí mám i politickou odpovědnost za STAN i náš kraj.

Co si myslíte o aféře Dozimetr, která se dotýká i Starostů?
Určitě je to nešťastná záležitost, ale popravdě já ji nevnímám jako kauzu STAN, ale pražského dopravního podniku, do které byl zapleten jeden náš člověk. Já mám samozřejmě v této věci absolutně čisté svědomí.

Byla jste i starostkou obce, kde žije téměř dva a půl tisíce lidí. Ale už jí nejste, proč?
Nedalo se to zvládat. I na to nás Vít Rakušan připravoval, že to nepůjde skloubit. Možná primátor velkého města ano, jeho práce je více manažerská a na mnohé má tým lidí, ale v obci to tak není. Tam musíte řešit třeba i zaběhnuté psy. A musíte počítat s tím, že jedna cesta do Prahy trvá čtyři a půl hodiny.

Volební kalkulačka 2025

Mnozí starostové však jsou i poslanci. Dokonce v jednom případě to nyní vypadá, že budeme mít starostku, krajskou náměstkyni i poslankyni zároveň...
Pokud každou funkci chcete dělat dobře, tak to rozhodně takovou kumulací nejde. Jsem sice také řadovou krajskou zastupitelkou, což však stíhat lze. Zvláště poté, co hejtman, který je také současně poslancem, prosadil přesunutí jednání krajského zastupitelstva na pondělí, které mají poslanci na práci v regionu. Pomohl tak nejen sobě, ale i dalším poslancům v krajském zastupitelstvu.

Co bylo pro vás coby poslankyni v uplynulém volebním období nejvíce potěšující a co naopak považujete za největší zklamání?
Nejvíce mě zklamalo, jak moc byl zneužíván jednací řád k obstrukcím a nepovedlo se ho změnit. Samozřejmě musejí být nástroje, aby se opozice mohla dostatečně vyjádřit, ale nesmí se to zneužívat tak, jako se to dělo v posledních letech. Jsem po úpravy jednacího řádu, ať vládne kdokoliv.

A co naopak potěšilo?
Tak určitě to, že se mi se spolupracovníky podařilo protlačit zákon o regulaci psychomodulačních látek, například známého kratomu. Těch dětí v nemocnicích bylo opravdu hodně a nyní se už nebudou tyto látky prodávat u škol, ale jen ve specializovaných prodejnách, nemohou být ve formě bonbonů nebo sušenek a podobně. Bylo to nutné a já měla radost i kvůli tomu, jak se na této prospěšné věci podařilo spolupracovat. Navíc toto téma musíme sledovat dále.

Volební rádce iDNES.cz

Zmiňovala jste rozdělané a plánované projekty do dalšího poslaneckého období. Můžete být konkrétnější?
Opět jde o zdravotnictví, kde jsem ve výboru. Jako vysokoškolsky vzdělaná fyzioterapeutka se znepokojením sleduji, jak stále více fyzioterapeutů a dalších opouští systém zdravotních pojišťoven a žádají přímou platbu. To je důsledek například toho, že podléhají pravidlům a nařízením, jako by měli ordinaci praktického lékaře. To je dost velké téma.

Pro mnohé bylo velkým překvapením, že se na kandidátce STAN neobjevil exhejtman a poslanec Ivo Vondrák z Osobností pro kraj, který vám výrazně pomohl v loňských krajských volbách. Co se stalo?
Měli jsme zájem na pokračování spolupráce i v těchto volbách, ale prostě nechtěl kandidovat. Sdělil, že ze svých osobních důvodů nechce. Trochu jsem ho poznala a myslím si, že jako činorodému člověku mu v Poslanecké sněmovně vadí zdlouhavost a malá efektivita poslaneckých schůzí. A když někdo kandidovat nechce, tak ho prostě nepřesvědčíte.

Pojďme do regionu. V čem kraji chcete jako poslankyně pomoci? Tedy kromě celorepublikových opatření...
Specificky pro Moravskoslezský kraj je velmi nutné úspěšně dokončit transformaci. Stát může pomoci třeba v nalákání strategického investora, kterého například Karvinsko určitě potřebuje.

Myslíte tím gigafactory v Dolní Lutyni nedaleko Bohumína?
Například. To by jistě byla vhodná investice. I na tom místě, jen se tam podle mého názoru zvolil nešťastný způsob komunikace s místními. Měli s nimi více mluvit a vysvětlovat. Investor však potřebuje nějaký rozsah území, kraj takové jiné místo nemá. Podobně vnímám jako strategickou investici firmy Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Je to sice Zlínský kraj, ale může velmi pomoci našemu Frenštátsku. Náš kraj trápí nedostatek dobře placené práce, což by výroba s vysokou přidanou hodnotou mohla změnit. Ale jednu věc musí moravskoslezští poslanci řešit urychleně.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Copak, povídejte.
V posledním návrhu nového programovacího dotačního období Evropské unie po roce 2027 chybí podpora strukturálně postižených regionů, známá Spravedlivá transformace. Máme přece řadu velkých rozpracovaných a připravených projektů, které potřebujeme podpořit i v dalším období. To by byl opravdu velký problém. Jde o velký úkol pro poslance přesvědčit ostatní, aby to měli jako prioritu. A musíme rychle jednat. Jinak transformaci nedokončíme.

V minulých poslaneckých volbách jste v kraji společně s Piráty získali přes jedenáct procent hlasů a tři poslance. Na co si nyní troufáte se samostatnou kandidátkou?
Dva poslanci jsou minimum, ale určitě bychom chtěli obhájit tři mandáty. Já bych chtěla výsledek nad deset procent hlasů. Věřím totiž, že dopadneme lépe, než si všichni myslí.

