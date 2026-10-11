„Voliči prohazovali obálky. Do těch pro senátní volby házeli komunální a naopak,“ uvedl starosta Pazderny Jan Šeděnka k obrovskému množství neplatných hlasů.
Ačkoliv v komunálních volbách tam kandidoval jen jediný subjekt, Sdružení nezávislých kandidátů obce Pazderna, zhruba třetina lidí hlasovala neplatně. Podle starosty mohly voliče zmást rozdílné velikosti hlasovacích lístků a obálek.
Volby 2026 OBRAZEM
„Já si myslím, že to bude tím, nic víc,“ dodal. Připustil přitom, že se možná dopustil stejné chyby. „Vůbec mě nenapadlo, že to někdo řešil barvou,“ poznamenal. To by dokládal i výsledek senátních voleb v Pazderně – i v tomto případě je tam platných hlasů jen 73 procent.
Nejvyšší volební účast zaznamenalo Mladecko na Opavsku, kde přišlo k urnám 105 ze 121 zapsaných voličů, tedy 86,78 procenta. Na opačném konci žebříčku skončila Orlová na Karvinsku s účastí pouhých 27,71 procenta. Rozdíl mezi oběma obcemi přesáhl 59 procentních bodů.
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Ještě výraznější rozdíly přineslo srovnání účasti s komunálními volbami před čtyřmi lety. V opavské Lhotce vzrostla z 36,11 na 73,53 procenta, tedy o více než 37 procentních bodů. Zatímco v roce 2022 tam kandidovalo jediné uskupení, letos si mohli voliči vybírat ze dvou kandidátek.
Opačný vývoj zaznamenali v Oldřišově na Opavsku. Před čtyřmi lety přišlo k volbám 65,12 procenta oprávněných voličů, letos pouze 34,06 procenta. Také zde se změnil počet kandidátek, tentokrát ze tří na jedinou. Přímou souvislost mezi menším výběrem a poklesem účasti však samotné volební výsledky neprokazují.
Mimořádně těsný souboj sledovali voliči v Háji ve Slezsku. Vítězné ANO tam získalo 9526 hlasů, druhé uskupení SOS – Změna pro Háj jen o třináct méně. Rozdíl mezi oběma kandidátkami činil pouhých pět setin procentního bodu. Přestože ANO zvítězilo, obě uskupení obsadila shodně po sedmi křeslech v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.
V dalších obcích byly výsledky naopak téměř jednoznačné. Uskupení Moderní Branka získalo v Brance u Opavy 98,15 procenta hlasů a všech devět mandátů. Podobně dopadli Nezávislí pro Bartošovice a Hukovice na Novojičínsku, kteří obdrželi 98,09 procenta hlasů a obsadili všech patnáct zastupitelských křesel. V obou případech však proti vítěznému uskupení nestála další plná kandidátka.
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Celkem ve 37 obcích Moravskoslezského kraje kandidovalo jediné volební uskupení. Stejný počet obcí měl pouze jednu kandidátku také před čtyřmi lety, nešlo však vždy o stejné obce. V sedmnácti obcích letos konkurence přibyla, v dalších sedmnácti naopak zmizela.
Skokanem voleb se stala Kateřina Konečná. V Novém Jičíně kandidovala až na posledním, 29. místě kandidátky Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla, přesto se se ziskem 796 hlasů dostala do zastupitelstva. Její uskupení přitom získalo pouze dva mandáty.