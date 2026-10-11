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Volby v Moravskoslezském kraji: obří množství neplatných hlasů i rekordy

Darek Štalmach
  14:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Letošní komunální volby přinesly v Moravskoslezském kraji rekordy i neobvyklé výsledky. V Pazderně na Frýdecko-Místecku byla zhruba třetina hlasů neplatných, ačkoliv tam kandidovalo jen jedno hnutí. Nejvyšší účast byla v Mladecku na Opavsku, kde volili bezmála všichni oprávnění voliči, nejnižší hlásí Orlová.

Výsledky voleb 2026

„Voliči prohazovali obálky. Do těch pro senátní volby házeli komunální a naopak,“ uvedl starosta Pazderny Jan Šeděnka k obrovskému množství neplatných hlasů.

Ačkoliv v komunálních volbách tam kandidoval jen jediný subjekt, Sdružení nezávislých kandidátů obce Pazderna, zhruba třetina lidí hlasovala neplatně. Podle starosty mohly voliče zmást rozdílné velikosti hlasovacích lístků a obálek.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
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„Já si myslím, že to bude tím, nic víc,“ dodal. Připustil přitom, že se možná dopustil stejné chyby. „Vůbec mě nenapadlo, že to někdo řešil barvou,“ poznamenal. To by dokládal i výsledek senátních voleb v Pazderně – i v tomto případě je tam platných hlasů jen 73 procent.

Nejvyšší volební účast zaznamenalo Mladecko na Opavsku, kde přišlo k urnám 105 ze 121 zapsaných voličů, tedy 86,78 procenta. Na opačném konci žebříčku skončila Orlová na Karvinsku s účastí pouhých 27,71 procenta. Rozdíl mezi oběma obcemi přesáhl 59 procentních bodů.

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Ještě výraznější rozdíly přineslo srovnání účasti s komunálními volbami před čtyřmi lety. V opavské Lhotce vzrostla z 36,11 na 73,53 procenta, tedy o více než 37 procentních bodů. Zatímco v roce 2022 tam kandidovalo jediné uskupení, letos si mohli voliči vybírat ze dvou kandidátek.

Opačný vývoj zaznamenali v Oldřišově na Opavsku. Před čtyřmi lety přišlo k volbám 65,12 procenta oprávněných voličů, letos pouze 34,06 procenta. Také zde se změnil počet kandidátek, tentokrát ze tří na jedinou. Přímou souvislost mezi menším výběrem a poklesem účasti však samotné volební výsledky neprokazují.

Mimořádně těsný souboj sledovali voliči v Háji ve Slezsku. Vítězné ANO tam získalo 9526 hlasů, druhé uskupení SOS – Změna pro Háj jen o třináct méně. Rozdíl mezi oběma kandidátkami činil pouhých pět setin procentního bodu. Přestože ANO zvítězilo, obě uskupení obsadila shodně po sedmi křeslech v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.

V dalších obcích byly výsledky naopak téměř jednoznačné. Uskupení Moderní Branka získalo v Brance u Opavy 98,15 procenta hlasů a všech devět mandátů. Podobně dopadli Nezávislí pro Bartošovice a Hukovice na Novojičínsku, kteří obdrželi 98,09 procenta hlasů a obsadili všech patnáct zastupitelských křesel. V obou případech však proti vítěznému uskupení nestála další plná kandidátka.

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Celkem ve 37 obcích Moravskoslezského kraje kandidovalo jediné volební uskupení. Stejný počet obcí měl pouze jednu kandidátku také před čtyřmi lety, nešlo však vždy o stejné obce. V sedmnácti obcích letos konkurence přibyla, v dalších sedmnácti naopak zmizela.

Skokanem voleb se stala Kateřina Konečná. V Novém Jičíně kandidovala až na posledním, 29. místě kandidátky Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla, přesto se se ziskem 796 hlasů dostala do zastupitelstva. Její uskupení přitom získalo pouze dva mandáty.

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