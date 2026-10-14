„Zelená pro Opavu navrhuje společné jednání všech subjektů nově zvolených do zastupitelstva. Cílem je stabilní vedení města a dohoda na prioritách, které budou sloužit občanům Opavy,“ vyzvalo opavské společné sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů.
Apelují, aby subjekty zvolené do nového zastupitelstva otevřely jednání o široké koalici napříč politickým spektrem. „Nemyslím si, že by to vedlo k vytvoření koalice všech. Cílem je zklidnit situaci, probrat jednotlivá stanoviska, pokusit se najít možné shody,“ vysvětlil lídr Zelených pro Opavu Daniel Volný.
Situace je totiž v Opavě velmi napjatá a Zelení pod velkým tlakem. Vítězem voleb je hnutí ANO, které získalo 17 mandátů. Ve spojení s dvěma zastupitelskými místy Občanů městských částí Opavy, s nimiž má memorandum o povolební spolupráci, je na 19 mandátech. K nadpoloviční většině v 39členném zastupitelstvu ale potřebuje o jeden víc.
OK Změna pro Opavu má 13 mandátů. ODS a nezávislé osobnosti, se kterými se dohodla na spolupráci, dalších pět, celkem tedy 18.
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Klíčové jsou proto pro oba tábory právě dva mandáty Zelené pro Opavu, o které usilují. Ke společnému jednání všech mají výhrady.
„Svolávám širší jednání nás, Zelených, OMČO a Změny pro Opavu. Právě plánujeme,“ informoval primátor Opavy Tomáš Navrátil a netají, že jednání a případná koaliční spolupráce s ODS je pro něj nemyslitelná.
OK Změna pro Opavu ale s ODS počítá. „Zareagovali jsme na výzvu Zelených a jsme ochotní jednat, nechceme situaci blokovat. Nedovedu si ale představit, že by všichni společně město vedli. To popírá základní principy demokracie a její kontrolní mechanismy,“ komentoval lídr Změny Petr Czudek.
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Dodal, že si umí představit širší koalici ve složení OK Změna pro Opavu, ODS a nezávislí, Zelená pro Opavu a OMČO.
Ani ODS jednání neodmítla, avšak širokou koalici všech subjektů nepodporuje. I zástupci OMČO jsou ochotní jednat. „S ANO už jsme podepsali memorandum. Uvidíme, co zástupci dalších stran,“ uvedl Lumír Měch ze sdružení.