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Zablokovaná situace v Opavě. Nikdo nemá většinu, rozseknout pat má široké jednání

Žaneta Motlová
  12:17
Kdo bude primátorem? Lídrem vítězného hnutí ANO je Tomáš Navrátil. OK Změnu pro...

Kdo bude primátorem? Lídrem vítězného hnutí ANO je Tomáš Navrátil. OK Změnu pro Opavu ve volbách vedl Petr Czudek. | foto: koláž iDNES David Votruba

Tým hnutí ANO ve volebním štábu. Osmý zleva lídr a současný primátor Opavy...
Tým OK Změny pro Opavu, dole uprostřed lídr Petr Czudek.
Předvolební kampaň opavské ODS v ulicích města. Na snímku uprostřed lídr...
Zástupci sdružení Zelená pro Opavu. Uprostřed lídr Daniel Volný.
6 fotografií
Povolební jednání v Opavě se zablokovala. Proti sobě stojí hnutí ANO v čele se současným primátorem Tomášem Navrátilem a opoziční strany OK Změna pro Opavu, vedená Petrem Czudkem, s ODS a nezávislými. Ani jeden z táborů nemá většinu. Zelení, jejichž dva mandáty jsou klíčové, vyzvali k jednání všech stran. Ty mají výhrady.

Výsledky voleb 2026

„Zelená pro Opavu navrhuje společné jednání všech subjektů nově zvolených do zastupitelstva. Cílem je stabilní vedení města a dohoda na prioritách, které budou sloužit občanům Opavy,“ vyzvalo opavské společné sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů.

Apelují, aby subjekty zvolené do nového zastupitelstva otevřely jednání o široké koalici napříč politickým spektrem. „Nemyslím si, že by to vedlo k vytvoření koalice všech. Cílem je zklidnit situaci, probrat jednotlivá stanoviska, pokusit se najít možné shody,“ vysvětlil lídr Zelených pro Opavu Daniel Volný.

Tým hnutí ANO ve volebním štábu. Osmý zleva lídr a současný primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Tým OK Změny pro Opavu, dole uprostřed lídr Petr Czudek.
Předvolební kampaň opavské ODS v ulicích města. Na snímku uprostřed lídr Dominik Janků.
Zástupci sdružení Zelená pro Opavu. Uprostřed lídr Daniel Volný.
6 fotografií

Situace je totiž v Opavě velmi napjatá a Zelení pod velkým tlakem. Vítězem voleb je hnutí ANO, které získalo 17 mandátů. Ve spojení s dvěma zastupitelskými místy Občanů městských částí Opavy, s nimiž má memorandum o povolební spolupráci, je na 19 mandátech. K nadpoloviční většině v 39členném zastupitelstvu ale potřebuje o jeden víc.

OK Změna pro Opavu má 13 mandátů. ODS a nezávislé osobnosti, se kterými se dohodla na spolupráci, dalších pět, celkem tedy 18.

Pat v Opavě vyostřuje boj o radnici, jazýčkem na vahách je Zelená pro Opavu

Klíčové jsou proto pro oba tábory právě dva mandáty Zelené pro Opavu, o které usilují. Ke společnému jednání všech mají výhrady.

„Svolávám širší jednání nás, Zelených, OMČO a Změny pro Opavu. Právě plánujeme,“ informoval primátor Opavy Tomáš Navrátil a netají, že jednání a případná koaliční spolupráce s ODS je pro něj nemyslitelná.

OK Změna pro Opavu ale s ODS počítá. „Zareagovali jsme na výzvu Zelených a jsme ochotní jednat, nechceme situaci blokovat. Nedovedu si ale představit, že by všichni společně město vedli. To popírá základní principy demokracie a její kontrolní mechanismy,“ komentoval lídr Změny Petr Czudek.

Volby 2026 OBRAZEM

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Dodal, že si umí představit širší koalici ve složení OK Změna pro Opavu, ODS a nezávislí, Zelená pro Opavu a OMČO.

Ani ODS jednání neodmítla, avšak širokou koalici všech subjektů nepodporuje. I zástupci OMČO jsou ochotní jednat. „S ANO už jsme podepsali memorandum. Uvidíme, co zástupci dalších stran,“ uvedl Lumír Měch ze sdružení.

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