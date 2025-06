Voliči dají najevo své sympatie 3. a 4. října, tedy už za tři a půl měsíce. „V parlamentních volbách vždy dominují celostátní témata, přičemž v této chvíli se nevyprofilovalo nic regionálního, co by mohlo mít potenciál silně rezonovat kampaní,“ potvrdil politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě.

Přesto existuje výjimka, a to státní platby na odstraňování škod po loňských zářijových povodních.

Hejtman Josef Bělica (ANO), který údajně opět bude na kandidátce hnutí, se v dubnu rozhořčil zejména na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), lídra kandidátky koalice SPOLU v kraji, že nechce regionu zaslat slíbenou téměř půlmiliardu korun na pomoc po povodních.

Stanjura, původem z Opavy, zase odvětil, že existují jiné dotační programy a stát už kraji pomohl hodně, přičemž kraj má na účtech dost volných peněz, aby dokázal pomoci i sám.

Nově se hejtman ozval minulý týden po jednání Senátu, který odmítl, aby vláda okamžitě proplatila krajům náklady na odstranění škod způsobených záplavami.

Politolog: Spor o peníze hrotí blížící se volby

Bělica nejprve oponoval tvrzení, že kraj chce od státu proplatit všechny povodňové škody. „Stojím si za tím, že jste se vykašlal na obyvatele Moravskoslezského kraje,“ zakončil hejtman vzkazem pro ministra financí své vyjádření na sociálních sítích.

Politolog Vomlela se domnívá, že tento spor je velmi silně motivován právě blížícími se volbami. „Proto je pravděpodobné, že současná poslanecká opozice téma povodní využije jako jeden z příkladů kritiky současné vládní koalice a zejména lídra kandidátní listiny koalice SPOLU Stanjury,“ konstatoval.

MF DNES oslovila i dva výrazné krajské politiky, kteří však letos nejsou na kandidátkách, co by podle nich mělo být regionální náplní předvolební kampaně.

Josef Babka (KSČM) věří, že se mezi celostátními tématy objeví i krajská témata. „Za velmi důležitou považuji energetiku po ukončení těžby uhlí. Potřebujme prodloužit plynovod od Háje ve Slezsku do elektrárny v Ostravě-Třebovicích a elektřinu z Nošovic do ostravské Liberty,“ zmínil politik, který byl v letech 2012 až 2016 krajským náměstkem hejtmana.

Za podobně naléhavé považuje také zdravotnictví. „V našem kraji těžce pociťujeme nedostatek lékařů a zdravotnického personálu, přičemž situace se bude dále zhoršovat,“ poukázal Babka, jediný zastupitel po celou dobu od vzniku krajů v roce 2000.

Ivo Vondrák (Osobnosti pro kraj) byl před poslaneckými volbami před čtyřmi lety lídrem kandidátky hnutí ANO, s nímž se jen o dva roky později ve zlém rozešel.

Nyní se obává, že regionální témata nebudou v rámci letošních voleb atraktivní. „Budou se hrát témata národní a hlavně konfliktní, například bitcoinová aféra. Ve své podstatě to tak bylo i v loňských krajských volbách, kde to dokazovalo heslo Vrátíme lidem, co jim vláda vzala,“ zmínil současný poslanec a v letech 2016–2023 hejtman název krajské kampaně hnutí ANO.

I on je přesvědčen, že by se mělo letos hodně nahlas hovořit i o krajských tématech. „Začíná se objevovat problém nezaměstnanosti a chybí další program rozvoje našeho kraje. V tomto regionu to musí být priorita číslo jedna,“ řekl Vondrák.