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Soud změnil výsledky voleb v Havířově, ANO přišlo o jeden mandát

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  14:21

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ilustrační snímek | foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Krajský soud v Ostravě po přepočítání hlasů změnil výsledky letošních komunálních voleb v Havířově. Hnutí pro Havířov tím získalo pátý mandát, ANO o jeden přišlo. V koalici se ovšem rozložení sil nemění.

Krajský soud v Ostravě změnil po přepočítání hlasů složení zastupitelstva magistrátu v Havířově na Karvinsku. Vyhověl stížnosti Hnutí pro Havířov.

Soud zjistil, že čtyřem kandidátům hnutí nebylo započítáno po 32 hlasech. Po opravě se změnilo rozdělení mandátů. Hnutí získalo páté křeslo na úkor ANO 2011.

Soud proto prohlásil za neplatné zvolení kandidáta ANO Martina Čecha a za zvoleného prohlásil Martina Svobodu z Hnutí pro Havířov. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce soudu.

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská odpovídá na dotazy novinářů. (28. ledna 2026)

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V Havířově, který je druhým největším moravskoslezským městem, vznikla krátce po volbách koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou má být opět Iveta Kočí Palkovská (ANO).

Vítěz voleb, jímž je uskupení Havířov sobě, tak bude v opozici. Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 25 hlasů. A to i po zásahu soudu. „Na počet našich hlasů rozhodnutí nebude mít vliv. Mandát ANO se přesunul k Hnutí pro Havířov, který je s námi v koalici,“ řekla Palkovská.

Soud přepočítal hlasovací lístky

Hnutí ve stížnosti upozornilo na nesrovnalosti ve volebním okrsku číslo 28. Tvrdilo, že hlasy voličů, kteří označili celou kandidátní listinu, nebyly započítány čtyřem jeho kandidátům s čísly 21 až 24. Soud hlasovací lístky fyzicky přepočítal a zjistil, že každému z nich chybělo 32 hlasů, celkem tedy 128.

Po opravě výsledků získalo Hnutí pro Havířov pět mandátů místo původních čtyř. ANO naopak počet klesl ze 13 na 12 zastupitelů. Soud proto rozhodl o neplatnosti zvolení Čecha a nově určil jako zvoleného Svobodu.

Rozhodnutí je pravomocné v okamžiku vyvěšení na úřední desce. „Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné,“ uvedla předsedkyně senátu Monika Javorová.

Jde už o druhou stížnost na volby, které ostravský soud vyhověl. SPD po přepočítání hlasů v Karviné získala dalších 13 hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu města místo žádného. Verdikt soudu nemá vliv na domluvenou koalici v Karviné, SPD bude v opozici. O jeden mandát přišlo uskupení Žijeme pro Karvinou, které se dohodlo na koalici s ANO, a o jednoho zastupitele méně bude mít koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.

Jiný volební návrh v těchto dnech naopak soud zamítl v případě Heřmanovic na Bruntálsku. Stěžovatelka tvrdila, že nebylo započítáno šest hlasů pro kandidáta Tibora Méhese. Ani jejich případné přičtení by však podle soudu nezměnilo rozdělení mandátů, protože kandidátní listině by stále chybělo 42 hlasů k získání dalšího křesla.

Krajský soud v Ostravě eviduje 23 návrhů týkajících se komunálních voleb a místních referend. Už dříve zamítl osm z nich, mimo jiné stížnosti z Hrabové, Bruntálu, Kravař, Hošťálkovic, Staré Bělé a Ryžoviště a návrh týkající se místního referenda ve Starých Heřminovech.

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