Co budete dělat druhý den poté, co bude ustavena nová vláda?
Věřím, že to bude naše vláda. V té době už se určitě budu podílet na tvorbě jejího programu.
Věříte, že budete zvolen?
No jasně.
Ale už se objevují úvahy, že by vás lidé mohli vykroužkovat.
To je jedno. Voliči KSČM nebo hnutí ANO mi stejně hlas nedají.
Ale kroužkovat vás mohou i voliči dalších silných kandidátů z Hlučínska.
Já jsem taky z Hlučínska.
Kolik procent čekáte v kraji?
Náš cíl je jednoduchý, obhájit minulé pozice. Je to ale těžší než minule, protože tehdy nekandidovali předsedové stran, ani Babiš, ani Konečná. Cíl je tedy jasný: zopakovat výsledek. Co se týče mandátů, tam je to složitější, protože záleží na tom, kolik stran se dostane do Sněmovny. To už nemáme úplně ve svých rukou.
Takže v co doufáte?
Pevně věřím, že budeme mít většinu, sestavíme vládu a Petr Fiala bude pokračovat jako premiér. Letos je to komplikované v tom, že podle mě kandidují skryté koalice. Smáli se nám, že jsme čtyřkoalice nebo pětikoalice, a nakonec si také vytvořili koalice, jen se za to stydí.
Zbyněk Stanjura
Na vaší stránce na Facebooku jsem narazil na větu, která vyznívá tak, že jste nechal zavřít Liberty, aby byl v Ostravě čistší vzduch. Není to nešťastné?
Je pravda, že po odstavení části hutní výroby je vzduch čistší. Není pravda, že bychom něco zavírali. Podnik nezavírá ministr. My jsme se snažili Guptu udržet, jednali jsme s ním, ale byl to arogantní člověk, který se tvářil, že o nic nejde. Liberty padla kvůli němu, vzal firmě peníze a nevrátil je.
Proč jste nezakročili silněji? Stát měl pohledávky v řádu miliard.
Měli jsme firmu poslat do insolvence? Stát to podle mě dělat nemá. Věděli jsme, že naše pohledávka je zajištěná, takže daňoví poplatníci o peníze nepřijdou. A když Gupta neplatil, tak jsme podle zákona platili zaměstnancům tři mzdy.
Šlo o šest set milionů, které teď chce Úřad práce zpátky.
Ano, protože je konkurz. Teď se přihlásí všichni věřitelé, správce rozhodne, která pohledávka je oprávněná.
Neměl stát postupovat ostřeji?
My jsme postupovali velmi tvrdě. Gupta si myslel, že dostane peníze daňových poplatníků. My jsme mu řekli: Až sem vrátíte osm miliard, pak se můžeme bavit. Do té doby nic.
Nebylo by lepší, kdyby stát ten podnik převzal a udělal si v něm pořádek?
To nejde. Představte si, že by daňový poplatník měl koupit podnik zadlužený v miliardách, a navíc potřebující obrovské investice. Kdyby byl moderní a proinvestovaný, dalo by se o tom uvažovat. Ale takhle to nešlo.
Ani kvůli udržení zaměstnanosti?
Zaměstnanci byli obětí. Ale i ti se nakonec většinou uplatnili. Z původních pěti tisíc lidí dnes zůstalo asi dva tisíce pracovních míst a mnoho ostatních našlo práci jinde nebo odešlo do důchodu.
Třinecké železárny zveřejnily výzvu vládě, ať začne něco dělat, ať už ohledně cen energií, nebo přístupu k ocelářství.
Zaplatili by to daňoví poplatníci. Podle mě to musí být evropské řešení, stejné ve všech státech. Jinak by nás bohatší země přeplatily. Otázka je, jestli opravdu potřebujeme zelenou ocel tak rychle a za tak vysoké investice. Já si myslím, že ne.
Ale firmy říkají, že bez pomoci to nezvládnou.
Nemůže to být tak, že dlouhodobě vyrábíme cokoliv jen za peníze daňových poplatníků. Každá investice musí být návratná.
Evropská unie přece nastavila emisní povolenky tak, aby firmy donutila investovat.
Pokud podniky ty peníze použijí na dekarbonizaci, podporujeme je. Třinecké železárny investují, na rozdíl od Liberty. Snažíme se vyjednat rozumné, neideologické podmínky, aby to nebylo „za rok to musíte mít jinak, jinak zaplatíte“.
Jenže povolenky mohou být brzy tak drahé, že výroba nebude udržitelná.
To je spekulace. Většina výnosů z povolenek jde zpátky do modernizačního fondu, z něhož čerpají i Třinecké železárny. Je to koloběh: z povolenek jdou peníze do fondu a podniky o ně soutěží.
Poláci oznámili, že odkoupí hutě v Katovicích a Čenstochové s tím, že jde o strategické podniky. Nemělo by to být podobně i u nás?
To, že podnik označíte za strategický, samo o sobě nic neznamená. Ale klíčové je, aby se Evropa jako celek bránila neférové konkurenci oceli z Asie.
A to se zatím moc neděje.
To je pravda. Ne všechny státy mají ocelářství, takže je to tolik netrápí. Ale s rostoucími výdaji na obranu bude ocel potřeba všude. Dosáhli jsme už prvního úspěchu u ETS2, ceny emisních povolenek se zastropovaly. To byl první krok, teď chceme další – odložit je, a třetí – tu povinnost úplně zrušit. Nejhorší scénáře už nehrozí.
Ozývají se hlasy, že by stát měl vykoupit ČEZ a vystoupit z lipské burzy. Jak to vidíte?
Nevím, kdo by ČEZ vykupoval. Pokud by to měl udělat z vlastních zdrojů, znamenalo by to obrovské zadlužení. ČEZ potřebuje do roku 2036 zhruba 500 miliard na investice. Dukovany, Temelín, nové bloky, plynové elektrárny. Druhá možnost je, že by to zaplatil stát. 250 až 300 miliard ze státního rozpočtu. A co pak?
Vyčítají vám, že se vám nepodařilo srovnat rozpočet. Pořád je tam deficit kolem 240 miliard.
Počkejte, to je jako kdybyste řekl: před pěti lety jsem měl 10 tisíc, dneska mám taky 10 tisíc, takže je to stejné. V číslech ano, ale v reálné hodnotě ne. Deficit se mezinárodně srovnává vůči HDP. Když jsme nastupovali, bylo to pět procent, dnes je to 1,9 procenta. To znamená zlepšení o 3,1 procentního bodu. Mezinárodní instituce jako MMF nebo OECD říkají, že jsme příklad vynikající konsolidace pro celou střední Evropu. Dnes hospodaří hůř nejen Polsko, Maďarsko a Slovensko, ale i Rakousko nebo Německo.
Ale vyrovnaný rozpočet by určitě zněl lépe.
Samozřejmě. Politicky se to nedá prosadit jinak, než že výdaje porostou každý rok o něco pomaleji než příjmy. Máme teď dva mimořádné výdaje. Dukovany, což je půjčka, která se nepočítá do deficitu, zároveň výrazně zvyšujeme výdaje na obranu.
Slibovali jste, že už žádné zvyšování daní nebude. A teď vám to vyčítají.
To vyčítají ti samí lidé, kteří ještě čtrnáct dní před ruským útokem na Ukrajinu tvrdili, že nic nehrozí.
Jak to bude s daněmi v příštím volebním období?
Já bych s nimi nic nedělal. Daně jsme nastavili k 1. lednu 2024. Myslím, že se nemají měnit tak často. Pokud to vydrží šest let beze změny, budeme mít dobrá data a v roce 2030 se můžeme bavit, jestli je upravit.
Z čeho máte největší obavy po volbách?
Že by vládl Babiš s Okamurou a Konečnou. To je nebezpečná kombinace. Jsem odjakživa antikomunista a představa, že by komunisté opět vládli, byť nepřímo, je pro mě nepřijatelná. A bojím se i toho, jak papouškují ruskou propagandu a zpochybňují naše ukotvení na Západě.
Proč?
Levice stát vede k bankrotu, pravice ho dává dohromady. To se tady opakuje celé tři a půl desetiletí.