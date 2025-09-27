Chceme obhájit pozice, i když to bude těžší, říká lídr SPOLU Zbyněk Stanjura

Darek Štalmach
  7:55
Minimálně dvacet procent, stejně jako ve volbách před čtyřmi roky, chce v letošním hlasování o poslancích dosáhnout lídr koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura.
Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025)

Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025) | foto: ČTK

Hosty pořadu Rozstřel jsou Alena Schillerová (ANO) a ministr financí Zbyněk...
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém...
Ministr finanncí Zbyněk Stanjura po představení programu koalice SPOLU (20....
Ministr financí Zbyněk Stanjura na debatě mladých kandidátů koalice SPOLU v...
10 fotografií

Co budete dělat druhý den poté, co bude ustavena nová vláda?
Věřím, že to bude naše vláda. V té době už se určitě budu podílet na tvorbě jejího programu.

Věříte, že budete zvolen?
No jasně.

Ale už se objevují úvahy, že by vás lidé mohli vykroužkovat.
To je jedno. Voliči KSČM nebo hnutí ANO mi stejně hlas nedají.

Ale kroužkovat vás mohou i voliči dalších silných kandidátů z Hlučínska.
Já jsem taky z Hlučínska.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPOLU přišlo o půlku voličů z roku 2021

Kolik procent čekáte v kraji?
Náš cíl je jednoduchý, obhájit minulé pozice. Je to ale těžší než minule, protože tehdy nekandidovali předsedové stran, ani Babiš, ani Konečná. Cíl je tedy jasný: zopakovat výsledek. Co se týče mandátů, tam je to složitější, protože záleží na tom, kolik stran se dostane do Sněmovny. To už nemáme úplně ve svých rukou.

Takže v co doufáte?
Pevně věřím, že budeme mít většinu, sestavíme vládu a Petr Fiala bude pokračovat jako premiér. Letos je to komplikované v tom, že podle mě kandidují skryté koalice. Smáli se nám, že jsme čtyřkoalice nebo pětikoalice, a nakonec si také vytvořili koalice, jen se za to stydí.

Zbyněk Stanjura

  • Narodil se v Opavě, kde vystudoval gymnázium, a poté pokračoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně v oboru elektronické počítače.
  • Byl 17 let opavským zastupitelem, z toho osm let primátorem.
  • Do Poslanecké sněmovny byl poprvé zvolen v roce 2010, poté znovu v letech 2013, 2017 a 2021. Zastával funkci ministra dopravy, nyní je ministrem financí.

Na vaší stránce na Facebooku jsem narazil na větu, která vyznívá tak, že jste nechal zavřít Liberty, aby byl v Ostravě čistší vzduch. Není to nešťastné?
Je pravda, že po odstavení části hutní výroby je vzduch čistší. Není pravda, že bychom něco zavírali. Podnik nezavírá ministr. My jsme se snažili Guptu udržet, jednali jsme s ním, ale byl to arogantní člověk, který se tvářil, že o nic nejde. Liberty padla kvůli němu, vzal firmě peníze a nevrátil je.

Proč jste nezakročili silněji? Stát měl pohledávky v řádu miliard.
Měli jsme firmu poslat do insolvence? Stát to podle mě dělat nemá. Věděli jsme, že naše pohledávka je zajištěná, takže daňoví poplatníci o peníze nepřijdou. A když Gupta neplatil, tak jsme podle zákona platili zaměstnancům tři mzdy.

Šlo o šest set milionů, které teď chce Úřad práce zpátky.
Ano, protože je konkurz. Teď se přihlásí všichni věřitelé, správce rozhodne, která pohledávka je oprávněná.

Neměl stát postupovat ostřeji?
My jsme postupovali velmi tvrdě. Gupta si myslel, že dostane peníze daňových poplatníků. My jsme mu řekli: Až sem vrátíte osm miliard, pak se můžeme bavit. Do té doby nic.

Volební kalkulačka 2025

Nebylo by lepší, kdyby stát ten podnik převzal a udělal si v něm pořádek?
To nejde. Představte si, že by daňový poplatník měl koupit podnik zadlužený v miliardách, a navíc potřebující obrovské investice. Kdyby byl moderní a proinvestovaný, dalo by se o tom uvažovat. Ale takhle to nešlo.

Ani kvůli udržení zaměstnanosti?
Zaměstnanci byli obětí. Ale i ti se nakonec většinou uplatnili. Z původních pěti tisíc lidí dnes zůstalo asi dva tisíce pracovních míst a mnoho ostatních našlo práci jinde nebo odešlo do důchodu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády (23. července 2025)
Hosty pořadu Rozstřel jsou Alena Schillerová (ANO) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Moderuje Vladimír Vokál.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na předvolební akci koalice SPOLU v Novém Jičíně. (31. srpen 2025)
Ministr finanncí Zbyněk Stanjura po představení programu koalice SPOLU (20. srpna 2025)
10 fotografií

Třinecké železárny zveřejnily výzvu vládě, ať začne něco dělat, ať už ohledně cen energií, nebo přístupu k ocelářství.
Zaplatili by to daňoví poplatníci. Podle mě to musí být evropské řešení, stejné ve všech státech. Jinak by nás bohatší země přeplatily. Otázka je, jestli opravdu potřebujeme zelenou ocel tak rychle a za tak vysoké investice. Já si myslím, že ne.

Ale firmy říkají, že bez pomoci to nezvládnou.
Nemůže to být tak, že dlouhodobě vyrábíme cokoliv jen za peníze daňových poplatníků. Každá investice musí být návratná.

Evropská unie přece nastavila emisní povolenky tak, aby firmy donutila investovat.
Pokud podniky ty peníze použijí na dekarbonizaci, podporujeme je. Třinecké železárny investují, na rozdíl od Liberty. Snažíme se vyjednat rozumné, neideologické podmínky, aby to nebylo „za rok to musíte mít jinak, jinak zaplatíte“.

Volební rádce iDNES.cz

Jenže povolenky mohou být brzy tak drahé, že výroba nebude udržitelná.
To je spekulace. Většina výnosů z povolenek jde zpátky do modernizačního fondu, z něhož čerpají i Třinecké železárny. Je to koloběh: z povolenek jdou peníze do fondu a podniky o ně soutěží.

Poláci oznámili, že odkoupí hutě v Katovicích a Čenstochové s tím, že jde o strategické podniky. Nemělo by to být podobně i u nás?
To, že podnik označíte za strategický, samo o sobě nic neznamená. Ale klíčové je, aby se Evropa jako celek bránila neférové konkurenci oceli z Asie.

A to se zatím moc neděje.
To je pravda. Ne všechny státy mají ocelářství, takže je to tolik netrápí. Ale s rostoucími výdaji na obranu bude ocel potřeba všude. Dosáhli jsme už prvního úspěchu u ETS2, ceny emisních povolenek se zastropovaly. To byl první krok, teď chceme další – odložit je, a třetí – tu povinnost úplně zrušit. Nejhorší scénáře už nehrozí.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Ozývají se hlasy, že by stát měl vykoupit ČEZ a vystoupit z lipské burzy. Jak to vidíte?
Nevím, kdo by ČEZ vykupoval. Pokud by to měl udělat z vlastních zdrojů, znamenalo by to obrovské zadlužení. ČEZ potřebuje do roku 2036 zhruba 500 miliard na investice. Dukovany, Temelín, nové bloky, plynové elektrárny. Druhá možnost je, že by to zaplatil stát. 250 až 300 miliard ze státního rozpočtu. A co pak?

Vyčítají vám, že se vám nepodařilo srovnat rozpočet. Pořád je tam deficit kolem 240 miliard.
Počkejte, to je jako kdybyste řekl: před pěti lety jsem měl 10 tisíc, dneska mám taky 10 tisíc, takže je to stejné. V číslech ano, ale v reálné hodnotě ne. Deficit se mezinárodně srovnává vůči HDP. Když jsme nastupovali, bylo to pět procent, dnes je to 1,9 procenta. To znamená zlepšení o 3,1 procentního bodu. Mezinárodní instituce jako MMF nebo OECD říkají, že jsme příklad vynikající konsolidace pro celou střední Evropu. Dnes hospodaří hůř nejen Polsko, Maďarsko a Slovensko, ale i Rakousko nebo Německo.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Ale vyrovnaný rozpočet by určitě zněl lépe.
Samozřejmě. Politicky se to nedá prosadit jinak, než že výdaje porostou každý rok o něco pomaleji než příjmy. Máme teď dva mimořádné výdaje. Dukovany, což je půjčka, která se nepočítá do deficitu, zároveň výrazně zvyšujeme výdaje na obranu.

Slibovali jste, že už žádné zvyšování daní nebude. A teď vám to vyčítají.
To vyčítají ti samí lidé, kteří ještě čtrnáct dní před ruským útokem na Ukrajinu tvrdili, že nic nehrozí.

Jak to bude s daněmi v příštím volebním období?
Já bych s nimi nic nedělal. Daně jsme nastavili k 1. lednu 2024. Myslím, že se nemají měnit tak často. Pokud to vydrží šest let beze změny, budeme mít dobrá data a v roce 2030 se můžeme bavit, jestli je upravit.

Z čeho máte největší obavy po volbách?
Že by vládl Babiš s Okamurou a Konečnou. To je nebezpečná kombinace. Jsem odjakživa antikomunista a představa, že by komunisté opět vládli, byť nepřímo, je pro mě nepřijatelná. A bojím se i toho, jak papouškují ruskou propagandu a zpochybňují naše ukotvení na Západě.

Proč?
Levice stát vede k bankrotu, pravice ho dává dohromady. To se tady opakuje celé tři a půl desetiletí.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Chceme obhájit pozice, i když to bude těžší, říká lídr SPOLU Zbyněk Stanjura

Minimálně dvacet procent, stejně jako ve volbách před čtyřmi roky, chce v letošním hlasování o poslancích dosáhnout lídr koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji, ministr financí Zbyněk Stanjura.

27. září 2025  7:55

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci,...

26. září 2025  16:47

Druhý požár autoservisu na Ostravsku za pět dnů. Škody jdou do milionů

Hasiči i policisté spěchali v noci na pátek k velkému požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy. Škoda činí tři miliony korun, při zásahu se jeden z hasičů lehce zranil. Jde přitom o druhou...

26. září 2025  15:44

V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

Premium

V ostravské čtvrti Nová Ves před rokem ještě stála povodňová voda. Dnes už některé domy září novými omítkami i střechami, mnohde se ještě staví. Neopravených domů, případně jen provizorně, je...

26. září 2025

Notorický zloděj zkoušel v Ostravě novou fintu, natočila ho při tom kamera

Policisté v Ostravě dopadli notorického zloděje. Při své nelegální činnosti recidivista používal různé finty, například jednu z posledních odhalily kamery v hypermarketu. Muž si lup v krabici odložil...

26. září 2025  12:16

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Rajchl chce v Moravskoslezském kraji porazit Stanjuru. Je to mé velké přání, říká

Politik, který snad nikoho nenechá lhostejným. Na jedné straně stojí jeho příznivci, pro které je rázný a bez falešné politické korektnosti. Pro odpůrce jde naopak o křiklouna, jenž se neostýchá...

26. září 2025  10:15

V Ostravě věří: Návrat Číže a Palyzy posune mužstvo zase dál

S přebudovaným týmem vstoupí NH Ostrava do nadcházející Národní basketbalové ligy. A začnou ji pořádně zostra – v neděli v hale Písku a ve středu přivítají mistrovský Nymburk.

26. září 2025  8:50

Čtvrtý tým do Eurocupu: SBŠ Ostrava v odvetě zdrtila švýcarského soupeře

Basketbalistky SBŠ Ostrava deklasovaly v odvetě kvalifikace Eurocupu 102:64 švýcarský tým Troistorrents-Chablais a v součtu s remízou 65:65 z prvního zápasu jednoznačně postoupily. Svěřenkyně...

25. září 2025  22:29

Advantage Consulting, s.r.o.
MISTR STAVEB | MORAVA + SLEZSKO | 30-50.000Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 30 000 - 50 000 Kč

Dalších 33 110 volných pozic

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem

Po téměř patnácti letech je zpátky ve svém rodném klubu. Někdejší reprezentační křídelník Lukáš Palyza vyhlíží víkendový start národní basketbalové ligy jako kapitán a jeden z vůdců NH Ostrava.

25. září 2025  18:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.