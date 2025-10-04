V Moravskoslezském kraji vítězí ANO, Stanjura se možná do sněmovny nedostane

Josef Gabzdyl
  17:07aktualizováno  17:23
Hnutí ANO s lídrem Andrejem Babišem v Moravskoslezském kraji po sečtení osmdesáti procent okrsků zcela vévodí, zatím má takřka 45 procent. ANO navíc nejspíše ubralo řadu hlasů hnutí STAČILO! v čele s Kateřinou Konečnou, příliš neuspěla ani SPD s lídrem Jindřichem Rajchlem. Do Poslanecké sněmovny se možná nedostane lídr SPOLU a ministr financí Zbyněk Stanjura.

Andrej Babiš má v Moravskoslezském kraji hodně důvodů k úsměvu. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hnutí ANO zatím v regionu získalo o deset procent více než před čtyřmi roky. „S velkou pokorou bereme tento výsledek, za takový úspěch jsme rádi,“ konstatovala dvojka kandidátky a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Potěšilo ho také, že získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

Zajímavostí je také to, že hejtman a poslanec Josef Bělica se do sněmovny zřejmě nedostane. Ačkoliv získal poměrně hodně preferenčních hlasů, tak do pětiprocentní hranice mu schází ještě necelé procento.

Velkým tématem je také postavení ministra financí Zbyňka Stanjury. Očekávalo se, že ho jako jedničku zřejmě přeskočí někdejší Miss Evropy a starostka Kravař Monika Brzesková a šéfka Popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice Zdenka Němečková Crkvenjaš.

To se stalo, ale před něj se dostali i náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec a poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda.

Mnohem lepší krajský volební výsledek očekával lídr kandidátky SPD, PRO, Trikolóry a Svobodných Jindřich Rajchl. Za nutnost považoval výsledek nad deset procent a doufal v přiblížení ke dvaceti procentům. Realita? Jen něco přes osm procent hlasů a dva poslanecké mandáty. V roce 2021 získalo jen SPD takřka třináct procent hlasů a o jeden mandát více.

„Je to určitě neúspěch. Rozhodl volební finiš hnutí ANO a naši voliči se rozhodli přisypat své hlasy na jejich větší hromádku. Nedá se nic dělat, podívejte se, jak dopadlo STAČILO!,“ zhodnotil Rajchl výsledek SPD.

Zmínil, že jediné, co ho může těšit, je to, že kromě poslaneckého mandátu dostal více preferenčních hlasů než šéf STAN Vít Rakušan. „Ale samozřejmě důležitější je celkový výsledek a ten není dobrý,“ podotkl. Společně s ním obhájil poslanecký mandát lékař Jan Síla.

