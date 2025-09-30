Nesmíme už dopustit, aby nás jako vítěze voleb někdo obešel, říká Juchelka z ANO

I proto se krajským lídrem stal předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, z časových důvodů však rozhovor pro regionální MF DNES poskytl Aleš Juchelka, dvojka kandidátky.
„V tomto lidnatém kraji se rozděluje velký počet poslaneckých mandátů, navíc se zde započítává i část korespondenčních hlasů, takže jde opravdu o hodně. Nemůžeme dopustit, abychom jako vítězové voleb byli obejiti jako před čtyřmi roky,“ připomíná 49letý bývalý moderátor a dramaturg, nyní stínový ministr práce a sociálních věcí.
Při svém volebním putování republikou (2013 – Praha, 2017 – Středočeský kraj, 2021 – Ústecký kraj, pozn. red. ) Andrej Babiš nyní zakotvil v Moravskoslezském kraji. Neberete to spíše jako výraz nedůvěry vůči regionálním kandidátům hnutí ANO?
To v žádném případě, ostatně v loňských krajských volbách jsme i bez podpory z centra dominantně zvítězili. Jak jsem už řekl, kandidatura Andreje Babiše u nás dává velkou logiku. Jde nám o každý hlas, o každý získaný poslanecký mandát a tento kraj je jedním ze čtyř nejlidnatějších, což má velký vliv. Máme na kandidátce silné osobnosti a samozřejmě velmi známý a úspěšný předseda hnutí je tou nejsilnější.
Aleš Juchelka
V prvním volební období jste byl vládním poslancem, ve druhém naopak opozičním. Odpočinul jste si v opozici?
Rozdíly samozřejmě jsou, ale ne tak velké, jak by se mohlo zdát. Ani v opozici neodpočíváte. Jako koaliční poslanec jsem dokázal přes vládu prosadit celou řadu věcí, například u rodičovských příspěvků nebo odměňování pěstounů. Současně jsem získal zkušenosti s legislativním procesem. I v opozici se však řada věcí dá změnit. V médiích to možná vypadá, že se stále hádáme, ale ve skutečnosti drtivá většina norem prochází hladce.
Proč jste se dal na politiku? V mediální oblasti jste už měl dost zkušeností, práce hodně...
Člověk nemůže zůstávat na stejném místě a já nechtěl být moderátorem do konce života. Jsem člověk, který chce měnit věci ve svém okolí k lepšímu. A i když jsem vystudovaný ekonom, tak jsem měl vždy blízko i k sociální problematice, zvláště poté, když se nám stala rodinná tragédie (v roce 2017 mu zemřel na těžkou metabolickou poruchu desetiletý syn, pozn. red.). To jsem byl nucen se do této problematiky ponořit ještě hlouběji a zjistil, že v tomto systému je zapotřebí ještě hodně věcí změnit.
Překvapilo mě, že jste v komunální politice v roce 2010 začal v pravicové TOP 09.
Tehdy jsem skloubil své křesťanské cítění s pravicovým rodinným zázemím. Bohužel jsem také poznal, jak jsou některé strany zabetonované v personálních záležitostech, což vedlo ke ztrátě voličů. A když se TOP 09 později de facto rozpustila v koalici SPOLU, tak mě to ani nepřekvapilo.
Když jste se do politiky vracel, tak do hnutí ANO. Nebylo to primárně kvůli tomu, že tam už volební úspěchy a funkce v tomto regionu byly víceméně jisté?
Určitě ne kvůli funkcím. Kdo však říká, že nechce mít v politice nějakou perspektivu, nemluví pravdu. Nikoho přece dlouhodobě nemůže bavit být v jednoprocentní straně a doufat v zázrak, kdy mu přijdou zbývající čtyři procenta. V hnutí ANO jsme mohli, můžeme a věřím i budeme moci své přesvědčení prakticky naplňovat.
Jenže z původně pravicového hnutí se postupem času stalo levicové. Důkazem budiž i to, že zatímco ANO na začátku své existence hromadně přebíralo hlasy ODS, tak v posledních letech decimovalo sociální demokracii a komunisty.
Jsem přesvědčen, že hnutí ANO je takzvaná catch all party (strana pro všechny lidi, pozn. red.). Pokud něco děláte jen z pouhých ideologických důvodů, tak se to často nestřetne s realitou, což nekončí dobře. Rozdělení na pravici a levici je dejme tomu opodstatněné v oblasti daní nebo v sociální problematice, ale jinak naše hnutí vždy reaguje na potřeby občanů bez toho, aby bylo pravicové, nebo levicové. To není žádné klišé.
Ale na tento politický rozpor v posunu hnutí narazili v tomto volebním období například hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura...´
Nechci se k tomu už vracet, ale jsem přesvědčen, že u nich nešlo o hodnotové přesvědčení. Myslím, že měli jiné priority. Vždyť kolikery volby neměli s hnutím problém?
A jakou tedy podle vás měli motivaci?
Už bych to nechtěl rozebírat, jen dle mě nešlo o jejich přesvědčení, ale to se musíte zeptat jich...
Jste stínovým ministrem práce a sociálních věcí. Opravdu si jako vystudovaný ekonom na vedení tohoto resortu věříte?
Poslancem jsem osm let, ještě delší dobu se pohybuji v sociální problematice, takže zkušenosti jistě mám. Stínovou vládu jsme vytvořili jako silnou protiváhu proti této vládě a vždy ve čtvrtek, den po zasedání vlády, se scházíme a reagujeme na její rozhodnutí. Ani jednou jsme nevynechali, scházíme se i online. Samozřejmě probíráme i budoucnost, jak být odpovědní, pokud dostaneme možnost vládnout.
Na vašich mítincích, na kterých jsem byl, jste vy osobně nejčastěji zmiňoval zaváděnou takzvanou sociální superdávku připravovanou současným ministrem sociálních věcí, lidovcem Marianem Jurečkou...
Mnoho lidí zajímá, protože i když superdávka už má vstoupit v platnost, tak o ní málokdo něco konkrétního ví. Je zatím velkým otazníkem. Vedle mnoha nevyjasněných a nepovedených věcí, které se budou muset novelizovat, je tam také jedna dobrá věc, a to, že člověk, který má zdravé nohy a ruce, by si aktivně měl shánět práci, rekvalifikovat se a vzdělávat.
Sociální příspěvky se bohužel hromadně dotýkají i moravskoslezského regionu.
Jistě, ale jde také o nespravedlnosti v hornických důchodech, křivdy v odchodech do důchodů v náročných profesích a také o podporu lidí, kteří nemohou pracovat, a ty nemůže stát nechat na holičkách. Po této vládě je co napravovat.
Jsou velké rozdíly mezi minulou kampaní s lídrem Vondrákem a letošní s lídrem Babišem?
Každá kampaň je jiná, protože se obvykle vychází z jiných podmínek a témat. Ta minulá v roce 2021 byla pochopitelně hodně o covidu. Navíc tehdy jsme byli vládní, nyní opoziční stranou. Jinak ta letošní byla jistě ještě intenzivnější, ale na druhou stranu při kandidatuře předsedy hnutí je ještě větší podpora z centra hnutí.
Jak hodnotíte dvě plánované, ale také kritizované investice v kraji, tedy gigafactory v Dolní Lutyni a armádní logistické centrum u mošnovského letiště?
U gigafactory uvidíme, jak se k tomu nakonec postaví tamní obyvatelé, současná vláda výrazně podcenila komunikaci s nimi. A vlastně nikdo nezná podrobnosti, například plánovanou výši státní podpory, jestli to je vůbec pro stát výhodné. Měli bychom se zaměřit na už nevyužívané průmyslové plochy, takzvané brownfieldy, a ne stavět nové haly na zelených plochách. A co se týče mošnovského centra, tak k tomu víme ještě méně, zcela to utichlo. Kdyby to opravdu byly jen armádní opravny a sklady, tak proč ne, ale nic se neděje.
V poslaneckých volbách v roce 2021 jste získali v kraji zhruba 34 procent, loni v krajských už 47 procent. Čemu z těchto dvou údajů se letos přiblížíte, případně dokonce překročíte?
No pokud by to bylo na půli cesty, tak budu spokojen.
Takže hranice krajského úspěchu a neúspěchu je čtyřicet procent hlasů?
Tak to rozhodně nechci rozdělovat. Mnoho voličů se rozhoduje na poslední chvíli, prakticky v těchto dnech. Já bych nechtěl spekulovat, takže pro mne by jen bylo neúspěchem, kdyby se opakovalo to, co před čtyřmi roky, tedy že by někdo mohl nás jako vítěze voleb obejít. Voliči tomu mohou zabránit.
Nezkřížilo vám plány nasazení známějších osobností u stran, které cílí na podobné voliče jako vy? Tedy u Stačilo! předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která navíc je místní, a u SPD Jindřich Rajchl, který sice z kraje nepochází, ale jeho radikalismus je hodně slyšet.
Nemáme důvod k obavám. Voliče přesvědčujeme, ať dají podporu nejsilnějšímu hlasu opozice proti této vládě, že není dobré, aby se jejich hlasy tříštily v různých seskupeních několika stran. My jsme hnutí, které má sílu něco změnit a vystřídat současnou vládu, případně můžeme vládnout menšinově.
S kým do případné koalice ano a s kým nikoliv?
O tom bych rozhodně nechtěl spekulovat. Karty rozdají voliči a pak se uvidí. Já mohu jen zopakovat, ať dají hlas jistotě, tedy hnutí ANO. Do Sněmovny se může v rámci několika skrytých koalic dostat až dvanáct stran a hnutí, takže těžko něco předvídat.