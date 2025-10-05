V Opavě dostalo hnutí ANO skoro 39 procent hlasů, druhé SPOLU skoro o polovinu méně, 22 procent. Třetí skončili Starostové s 9,5 procenty hlasů, za nimi Piráti s necelými osmi a SPD. Pro Motoristy hlasovalo skoro 1700 voličů, což znamenalo 5,8 procenta hlasů. O dvě stovky hlasů méně pro Stačilo! na pětiprocentní hranici nestačilo.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|38,98
|11 390
|SPOLU
|22,1
|6 457
|STAN
|9,59
|2 802
|Piráti
|7,96
|2 328
|SPD
|7,63
|2 230
|AUTO
|5,8
|1 697
|Stačilo!
|4,98
|1 457
Jak se volilo na Opavsku?
V okrese Opava, kam patří například Hlučín, Vítkov, Hradec nad Moravicí, Kravaře nebo Budišov nad Budišovkou, byl výsledek pro ANO ještě jednoznačnějí. Babišovo hnutí dostalo skoro 43 procent hlasů. SPOLU dostalo dvacet a STAN necelý deset procent hlasů. Na rozdíl od města Opavy v okrese Piráti skončili až za SPD a Motoristy.
Volební účast v Opavě byla citelně nižší než v okolních obcích, dosáhla 66,69 procent, zatímco na celém Opavsku byla 70,48 procenta.