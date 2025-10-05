V Opavě získalo ANO a Piráti méně hlasů než v okolních obcích

  14:30
I ve slezské metropoli Opavě vyhrálo jasně hnutí ANO. V obcích kolem Opavy dokonce dostalo dvojnásobek hlasů oproti druhému SPOLU. V okrese Opava byla i o něco vyšší volební účast než v samotném městě.
Budova radnice v centru Opavy, tzv. Hláska

Budova radnice v centru Opavy, tzv. Hláska | foto: Jaroslav Ožana MF DNES

V Opavě dostalo hnutí ANO skoro 39 procent hlasů, druhé SPOLU skoro o polovinu méně, 22 procent. Třetí skončili Starostové s 9,5 procenty hlasů, za nimi Piráti s necelými osmi a SPD. Pro Motoristy hlasovalo skoro 1700 voličů, což znamenalo 5,8 procenta hlasů. O dvě stovky hlasů méně pro Stačilo! na pětiprocentní hranici nestačilo.

Volební výsledky v Opavě
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO 38,9811 390
SPOLU22,16 457
STAN9,592 802
Piráti7,962 328
SPD7,632 230
AUTO5,81 697
Stačilo!4,981 457

Jak se volilo na Opavsku?

V okrese Opava, kam patří například Hlučín, Vítkov, Hradec nad Moravicí, Kravaře nebo Budišov nad Budišovkou, byl výsledek pro ANO ještě jednoznačnějí. Babišovo hnutí dostalo skoro 43 procent hlasů. SPOLU dostalo dvacet a STAN necelý deset procent hlasů. Na rozdíl od města Opavy v okrese Piráti skončili až za SPD a Motoristy.

Volební účast v Opavě byla citelně nižší než v okolních obcích, dosáhla 66,69 procent, zatímco na celém Opavsku byla 70,48 procenta.

