Dovážet uhlí do Moravskoslezského kraje bude hodně absurdní, říká Okamura

„Po mamince, a tedy i po babičce a dědečkovi jsem poloviční Moravák,“ vysvětlil v telefonickém rozhovoru 49letý dřívější podnikatel v oblasti cestovního ruchu.



Rodové kořeny máte ve Zlínském kraji, nikoliv u nás...

Kandiduji za Moravu. A Moravskoslezský kraj společně s Jihomoravským jsou nejlidnatější moravské kraje, navíc region, kde kandiduji, má řadu specifickým problémů, které jsou v Praze skryté.

Co máte na mysli?

V některých částech kraje, například na Bruntálsku, jsou vyhrocené sociální problémy, a to vinou nepřizpůsobivých. Proto SPD nabízí zákon o ukončení zneužívání sociálních dávek. Právě tady je na počet obyvatel nejvíce exekucí. SPD má zákon na zestátnění exekutorů, na zrušení úroků z úroků a DPH na exekuce. ANO řeklo, že si Brusel nepřeje zrušení DPH na exekuce. Tady je vidět, jak EU škodí.

Jak velký podíl ve vašem rozhodnutí hrál Lubomír Volný z Volného bloku, kdysi váš poslanec, se kterým jste se ve zlém rozešli?

To nemělo žádný vliv, to je mi jedno.

Nemáte však obavy z toho, že vinou podobných programů vám může odčerpat dost hlasů?

Upřímně nevím, o čem mluvíte. Pan Volný nenavrhl ve Sněmovně ani jeden zákon, jeho účast ve Sněmovně byla padesát procent, přitom bral plný poslanecký plat. Tak nevím, z čeho dedukujete, že pan Volný má nějaký program.

V kraji jste byl naposledy 28. srpna na stranickém jarmarku, pak až 30. září na televizní debatě. Není to na krajského lídra málo?

Ale za ten nedávný den jsem se nejen na našem jarmarku potkal s několika tisícovkami lidí, podal jim ruku, promluvil s nimi. Takže jsem se za jediný den potkal s více lidmi než většina poslanců z tohoto kraje za několik měsíců. Jsem autorem 58 návrhů zákonů a více než stovky pozměňovacích návrhů. Odvážím se tvrdit, že ze všech kandidátů v kraji patřím k těm, jejichž výsledky jsou vidět nejvíce. Navíc jsem jezdil i po jiných částech kraje.

Tomio Okamura Narodil se 4. července 1972 v Tokiu české matce a japonskému otci. V Japonsku však strávil necelých deset let.

. V roce 2012 se stal senátorem, o rok později poslancem. V letech 2013 až 2015 předsedou hnutí Úsvit přímé demokracie, od roku 2015 předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Volební program SPD

Když to zmiňujete, tak jak to bylo v krnovském pivovaru Nachmelená opice? Vy jste na sociální sítí uváděl, kolik jste tam měl příznivců, oni to však dementovali s tím, že vaše politické aktivity tam museli ukončit.

Pane redaktore, stačí se podívat na můj Facebook, kde se se mnou fotila téměř polovina návštěvníků akce, kteří se mnou sympatizují. Nebyl jsem vyveden, ale naopak obsloužen, dal jsem si dvě piva. Bohužel vedení pivovaru, jehož pivo mi mimochodem chutnalo, to zpolitizovalo. Pak přiznali, že jsou voliči jiné strany, takže to byla jen politika. Nikoho jsem tam sám od sebe neoslovoval, šel jsem jen s přáteli z Bruntálska na pivo a pouze jsem vyhověl žádostem o fotku. To je slušnost.

Jak hodnotíte současné neshody v moravskoslezské SPD?

Omlouvám se, ale připadá mi, že se snažíte stále ptát negativně. Ale já vám odpovím vaším kolegou, protože dnes se mnou dělal rozhovor i zástupce šéfredaktora MF DNES pan Kolář, který se pochvalně vyjádřil, že SPD je stabilní strana a šlape jako hodinky. Musíte se v Mladé frontě domluvit...

Nevím, kdo a o čem s vámi hovořil a je mi to jedno. Já hodnotím z pozice kraje, kde jste lídrem. A když několik krajských zastupitelů SPD je najednou bezpartijních a tvrdí něco o dosazování kandidátů, tak to podle mě neshody jsou...

To není neshoda. Někteří naši členové se už viděli na místech poslanců a jejich ambice nebyly naplněny. Když se to ukázalo, tak vytvořili druhou kandidátku a demokraticky zvolené předsednictvo rozhodlo podle členskou základnou schválených stanov, že lídrem budu já. Ale to se stává v každé straně, že když nejsou naplněné něčí ambice, tak prostě odejde.

Když porovnám první desítku kandidátů SPD v kraji v minulých poslaneckých volbách v roce 2017 a nyní, tak se kompletně proměnila. To není zcela běžné...

To chápete špatně. SPD má šest a půl tisíce členů, desítky nových zájemců se nám týdně hlásí, takže máme z čeho vybírat. To je prostě vývoj. Čtyři roky jsou dlouhá doba a kdo si je odpracoval, tak toho členská základna navrhla a je na kandidátce. Kdo to nechápe, trucuje a odejde.

Před čtyřmi roky SPD v kraji získala téměř čtrnáct procent hlasů. Kde letos vidíte hranici volebního úspěchu?

To je jednoduché. Za úspěch budu považovat vše nad tento minulý výsledek.

Jaký je postoj SPD k plánovanému ukončení těžby černého uhlí na Karvinsku?

Těžba určitě někdy skončí, protože uhlí není obnovitelný zdroj, ale nesmí se to stát na základě diktátu Evropské unie. V České republice je uhelná energetika dosud nenahraditelná a dovážení černého uhlí do moravskoslezského regionu z Polska nebo dokonce z Austrálie po ukončení těžby bude hodně absurdní. Pro SPD je zásadní udržet zaměstnanost.

Jak hodnotíte ostatní krajské lídry: Vondráka, Stanjuru, Černohorského, Zaorálka a další?

No, co k nim říct. Piráti i s panem Černohorským už půl roku blokují zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Stejně tak ten zákon blokuje ČSSD s panem Zaorálkem a lidovci z koalice SPOLU. ODS s panem Stanjurou? V červenci mě šokovalo, jak poslanci ODS, STAN, Piráti a TOP 09 hlasovali proti navýšení starobních a invalidních důchodů. U KSČM mě zase překvapilo, že někteří nehlasovali proti pandemickému zákonu, proto máme nekonečné omezování osobních svobod.

A co hnutí ANO, leckdo vám připisuje povolební spolupráci...

Zásadně nesouhlasím, jak hnutí ANO před měsícem odsouhlasilo přijetí prvních 169 islámských migrantů. Ti jsou už tady. Místo aby se podporovalo bydlení pro mladé a seniory, tak radši přijímají migranty. Andrej Babiš také podepsal Green Deal, zelený úděl, a nyní kvůli tomu právě lidé z tohoto kraje budou přicházet o práci a vláda bude vydávat energo žebračenky. Vinou toho zdražuje také jídlo a energie.

Všechny jste zkritizoval, ale s kým pak tedy chcete případně uzavřít koalici?

Zajíci se počítají až po honu. Lidé rozhodnou o výsledku voleb a pak zjistíme, s kým je možno jednat. Jednoduše řečeno to budou ti, kteří budou ochotní spolupracovat na prosazení programu SPD. Mnoho stran má plastické programy, a když budou mít šanci na vládu, tak se nám přizpůsobí. Vezměte si třeba Mariana Jurečku z KDU-ČSL, který řekl, že nebudou trvat na tom, že manželství je jen svazek muže a ženy. Hodil tak přes palubu celý program lidovců.

A co Přísaha, která má také šanci?

Přiznám se, že vůbec neznám program tohoto hnutí. Slyšel jsem jen slovo korupce, a i u toho mám hodně otazníků, protože pan Šlachta v televizní debatě nebyl schopen říct, jak by protikorupční zákon měl vypadat, a neměl jediný příklad, jaká kauza by se měla šetřit. To podle mého přesvědčení není žádné vlastenecké hnutí.