Ani v krizi nesmíme rezignovat na rozvoj Ostravy, říká lídr hnutí ANO

Pokud uspěje, stane se nejdéle sloužícím primátorem Ostravy od roku 1990. „Já si na tyto symboly moc nehraji, kdyby mě na to lidé neupozornili, tak bych to ani nevěděl. Navíc zvažování, jestli pokračovat, bylo opravdu náročné,“ přiznává 58letý primátor.

Budu vás citovat z předvolebního rozhovoru v září 2018: „Politice jsem schopen obětovat maximálně osm let, a to i s ohledem na své duševní zdraví, rodinu a své blízké.“ Co se změnilo?

Tak má slova stále platí. Mám za sebou půl roku zvažování a přemýšlení, jestli do voleb půjdu potřetí, a konečné rozhodnutí pokračovat se rodilo hodně těžce. Pomohlo i to, že kolegové mé váhání vycítili a v květnu k narozeninám mi přes víkend v kanceláři rozestavěli asi třicet panelů, co se za osm let našeho působení na magistrátu podařilo.

Co vás tedy z posledního funkčního období nejvíce těší?

Když vezmu celých osm let našeho působení, tak se nám podařilo změnit politický styl, fungujeme bez skandálů. Město se viditelně posouvá kupředu, což mi potvrzují lidé, kteří do Ostravy opakovaně přijíždějí. Do rozhodování o budoucnosti města daleko více zapojujeme občany, město je v nejlepší ekonomické kondici, v jaké kdy bylo.

Tomáš Macura Narodil se 6. května 1964. Po studiu VŠE v Praze pracoval ve Státní bance československé, v Moravských chemických závodech a ve farmaceutické firmě Walmark, kde se nakonec stal generálním ředitelem. Od roku 2014 primátor Ostravy. Do hnutí ANO vstoupil v roce 2017, v letech 2019 až 2022 byl v předsednictvu hnutí. Ženatý, dvě děti.

A co se naopak nepodařilo?

Některé věci trvají déle, než bych si přál. Některé věci bych s dnešní znalostí urychlil, třeba založení ateliéru MAPPA, který je pro město jednoznačným přínosem. Mrzí mě také, že ve spolupráci s dalšími městy se nepodařilo prosadit nový stavební zákon. Ten současný představuje balvan, který znemožňuje urychlení výstavby. Navržený měl možná dost chyb, ale byl nepopiratelně lepší než ten současný. Současná vládní pětikoalice ho smetla s tím, že bude pracovat na novém, ale po tři čtvrtě roce není nového nic. Mohlo se stavět rychleji, Ostrava by měla vlastní stavební předpisy, mohl tady sídlit Nejvyšší stavební úřad. Nic z toho.

Co čeká podle vás Ostravu v dalších čtyřech letech?

Bude hodně záležet na okolních vlivech, tedy těch ekonomických a geopolitických, a jak na ně město zareaguje. Máme tři pilíře pro budoucnost. Ten první představuje pomoc lidem a institucím v nastupující krizi. Ostrava bude poskytovat městské služby za co nejnižší ceny, nezvyšovat daně a poplatky, byť i městu dramaticky rostou náklady. Druhý pilíř představuje reakci na demografický vývoj, tedy stárnutí obyvatelstva. Už 21 procent lidí je starších 65 let, což vyvolává potřebu modernizace městské nemocnice a rozšíření sociálních služeb. A třetím pilířem i v této složité době zůstává nerezignovat na rozvoj města.

Zmínil jste, že pomůže nezvyšovat poplatky, ale vždyť jste stihli pro příští rok navýšit poplatek za odpad ze 498 korun na 720 korun na osobu a rok.

Zvýšení bylo schváleno v minulém roce, kdy jsme nemohli tušit, jaká situace bude. Proto pokud se dostaneme do vedení města, tak přijdeme s návrhem, aby se účinnost navýšení odložila a v příštím roce by poplatek platil v původní výši. Jinak byla naše snaha správná, protože poplatek se nezvyšoval patnáct let a je jeden z nejnižších.

Jedním z ústředních témat kampaně se stala polemika, jestli chystaná stavba koncertní haly za několik miliard korun není nyní přílišným luxusem.

Absolutně těmto pochybnostem rozumím, ale stavby typu modernizace nemocnice nebo koncertní haly se připravují sedm až deset let a to vždy přijde doba, kdy je hůře. My s tím počítali, a proto si každý rok odkládali na halu ročně sto až sto padesát milionů korun, což rozpočet téměř nepozná a daří se nám na tuto investici šetřit. Ať mi nikdo neříká, že jsme tímto od roku 2017 zbrzdili jakoukoliv investici. Současně počítáme s tím, že polovinu nákladů pokryjeme z externích zdrojů. A také nesouhlasím s bláznivými částkami, kolik prý má hala s přestavbou Domu kultury stát. Létá pět, šest i sedm miliard. To opravdu ne.

Odkud by tedy měly plynout prostředky na halu?

Zejména z dotací, které se v budoucnosti rozhodně nebudou opakovat, myslím tím například Modernizační fond nebo Fond pro spravedlivou transformaci. Také se snažíme zapojit privátní sektor, bavíme se s řadou podnikatelů, kteří by mohli projekt podpořit, už jsme kvůli tomu založili i nadační fond.

Přesto, opravdu to je tak důležitá stavba?

Město si jednou za generaci zaslouží nějakou velkou stavbu. Nebýt určitého vizionářství, tak v Ostravě nestojí například Dolní Vítkovice a ani Nová radnice, symbol Ostravy. Vznikala v období hospodářské krize, kdy město mělo s odpuštěním holý zadek, neexistovaly žádné rezervy ani dotace, primátor Prokeš si na stavbu musel kompletně půjčit. A co ikonického by dnes město mělo, kdyby tyto dominanty nestály?

Není možné ani odložení?

Případné odložení neodmítáme, to stále opakuji, přece nejsem blázen, financemi se zabývám celý život. Pokud nebudeme mít smluvně zajištěné externí finanční zdroje, tak stavbu rozdělíme, protože rekonstrukci Domu kultury už není možné odkládat. A přístavba koncertní haly by přišla na řadu v budoucnu, až by se podařilo prostředky získat odjinud. Jsem však velmi skeptický v tom, že v dalších letech budou takové dotační možnosti jako nyní.

Kde máte hranici volebního úspěchu, průzkumy hnutí ANO v Ostravě výrazně favorizují...

Určitě bych chtěl, aby naše kandidátka získala dvouciferný výsledek s trojkou na začátku. Právě před uspokojením z výsledků průzkumů varuji. Nemáme nic vyhráno. Obávám se i nějaké dehonestační kampaně, ale třeba se to nestane.

S kým do koalice nepůjdete?

Platí, že nechci spolupracovat s KSČM. Ačkoliv se jmenují nyní jinak, tak to jsou pořád oni se svým viděním světa. A totéž platí i o SPD.

A opravdu to budou poslední čtyři roky v politice?

Radši už nic neříkám, nic neslibuji, nepůsobilo by to už moc věrohodně. Ale za dva roky mi bude šedesát let a já si chci života ještě užít.

Nebylo by řešením něco politicky mnohem klidnějšího, například Senát?

Už jsem takové nabídky měl v minulosti, ale mě oslovuje jen Ostrava, to je má srdcovka. Jen kvůli ní jsem do politiky šel.

A nechcete si vyzkoušet nezávislou kandidaturu mimo hnutí ANO, ať zjistíte, kolik hlasů dostáváte jako Macura a kolik jich je takzvaně pro Babiše?

To je zajímavá otázka, ale myslím, že na to už nebudu mít čas.