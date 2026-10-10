Definitivní výsledek už znají na Karvinsku. Zabojují tam nováčci, dosavadní senátor Ondřej Feber už nekandidoval. V prvním kole nejlépe obstáli dosavadní starostka Orlové Lenka Brzyszkowská (ANO) s necelými 34 procenty hlasů a ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík, kterého volilo 14 procent hlasujících.
Senátora volili lidé v severovýchodní části Karvinska, konkrétně například v Karviné, Orlové, Doubravě, Stonavě či Těrlicku.
„Dostala jsem se do druhého kola s velmi slušným výsledkem, takže mohu být spokojená. Prvním kolem to ale nekončí, čeká nás druhé, takže uvidíme, jak to dopadne,“ komentovala svůj úspěch Brzyszkowská.
„Můj volební program je postavený na tom, aby region Karvinska měl své zastoupení i v Praze, a aby se do zdejšího regionu po útlumu těžby vrátila práce. Jestli právě to oslovilo voliče, to je otázka spíše na ně,“ podotkla.
Její budoucí soupeř přiznal, že sčítání bylo napínavé. „Je to pro mne velmi příjemné, ale zároveň to byly obrovské nervy. S těmi třiceti procenty hlasů pro ANO to bylo předem celkem jasné. Ale s dalšími dvěma kandidáty, kteří skončili na třetím a čtvrtém místě, máme velmi podobný počet hlasů, během sčítání byl ten rozdíl chvílemi asi jen o třicet hlasů, takže nebylo jisté, kdo bude nakonec druhý,“ hodnotil výsledek prvního kola Jan Kazík.
Volby 2026 OBRAZEM
Na Ostravsku prozatím nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Šimetka (ODS), současný senátor za Ostravsko. Sečteno je zhruba 90 procent okrsků a ve volebním obvodu Ostrava-město, který zahrnuje část Ostravy od Poruby přes Třebovice, Martinov až po Svinov a také některé oblasti Hlučínska, pro něj hlasovalo 46 procent voličů.
Ve druhém kole se mu postaví současná starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO), jež získala 31 procent hlasů. Pokud by ji Šimetka porazil, byl by prvním kandidátem v tomto obvodu, který senátorské křeslo obhájil.
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Výsledky voleb do Senátu: Sčítání finišuje, pět nových senátorů i nejtěsnější vítězství
Ve volebním obvodu Frýdek-Místek ve druhém kole změří síly stávající senátorka Helena Pešatová (STAN), jež si z prvního kola zatím odnáší 35 procent hlasů, a bývalý primátor města Petr Korč (Naše Město FM), pro kterého hlasovalo 32 procent voličů.
„Jsem velice potěšena, že jsem se dostala do druhého kola, ale bylo to velmi těsné, a i boj o druhé kolo bude určitě velmi vyrovnaný,“ řekla k výsledkům dosavadní senátorka a starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.
Její soupeř do druhého kola Petr Korč má podle jejích slov výhodu, že má za sebou velké město. „Je rozdíl, zda jste primátorem Frýdku-Místku nebo starostkou desetitisícového Frýdlantu.“
Korč vidí v propojení města a Senátu příležitost
„Chtěl bych především poděkovat voličům, protože jsem prakticky vůbec nevedl senátní kampaň a soustředil jsem se s hnutím Naše město F-M na komunální volby, kde se nám podařilo dosáhnout skvělého výsledku,“ reagoval na výsledek Petr Korč.
Míní, že v případě úspěchu v druhém kole senátních voleb by mohla být kombinace pozice starosty a zároveň senátora velkým impulsem pro celé Frýdeckomístecko. „Dává mi to obrovský smysl. Máme navíc spoustu příkladů kdy starosta se silným mandátem, který má zároveň senátorskou funkci, dokázal nakopnout celý region,“ nastínil Korč.
Také v tomto obvodu, který zahrnuje západní část frýdecko-místeckého okresu, se ještě nikomu vítězství v senátních volbách nepodařilo zopakovat a Pešatová může být první.
Volební účast byla v Ostravě 38 procent, na Frýdecko-Místecku čítala 44 procent a na Karvinsku 29,5 procenta.