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Výsledky senátních voleb: Sečteno, na Frýdecko-Místecku vítězí Korč. Náskok mají i Kazík a Šimetka

Autor:
  15:05
Petr Korč

Petr Korč | foto: archiv Petra Korče

Petr Korč
Petr Korč
Petr Korč
Petr Korč
7 fotografií
Novým senátorem za obvod Frýdek-Místek bude Petr Korč. Ve druhém kole voleb překonal dosavadní senátorku Helenu Pešatovou. Vrcholí i sčítání na Karvinsku a Ostravsku, tam prozatím vedou Petr Kazík a Ondřej Šimetka.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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„Je to pro mě neuvěřitelná věc a pro Frýdek-Místek politické Nagano,“ komentoval bývalý primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město FM) své vítezství krátce po sečtení hlasů. Na jeho straně stálo 52 procent voličů.

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Korč, který byl pře čtyřmi měsíci zastupiteli z primátorské funkce odvolán, minulý týden s velkým náskokem v čele sdružení Naše Město FM vyhrál i komunální volby ve Frýdku-Místku a bude znovu stát v jeho čele. Od spojení funce se Senátem si slibuje výhodu pro celý region.

„Je to obrovský závazek. Synergie silného primátora a senátora přinese výhody pro celý region a já pro to udělám maximum,“ konstatoval s tím, že vítězství regionálního sdružení v komunálních i senátních volbách proti silným celorepublikovým stranám si velmi váží.

Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

O post v Senátu v obvodu Frýdek-Místek proti sobě stáli stávající senátorka Helena Pešatová (STAN) a Petr Korč (Naše Město FM). V prvním kole svedli ze všech tří obvodů Moravskoslezského kraje, které si volí senátora, nejvyrovnanější boj.

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Těsně před koncem je sčítání na Karvinsku. Ve volebním obvodu Karviná o post senátora bojují nováčci, dosavadní senátor Ondřej Feber už nekandidoval. Voliči tam do druhéko kola poslali dosavadní starostku Orlové Lenku Brzyszkowskou (ANO) a Petra Kazíka (OK), který působí jako ředitel Slezského divadla v Opavě.

Prozatím vede Kazík s 53 procenty hlasů.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

Senátora vybírají i voliči obvodu Ostrava-město. Tam se ve druhém kole utkali Ondřej Šimetka (ODS) a současná starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO). Sčítání je ve finále, chybí poslední čtyři okrsky a s velkým náskokem prozatím vítězí Šimetka. Má aktuálně 66 procent hlasů.

Volební účast čítá v Ostravě prozatím 21 procent, na Frýdecko-Místecku 21 procent a na Karvinsku 13 procent.

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