Výsledky senátních voleb: Sečteno, na Frýdecko-Místecku vítězí Korč. Náskok mají i Kazík a Šimetka

„Je to pro mě neuvěřitelná věc a pro Frýdek-Místek politické Nagano,“ komentoval bývalý primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město FM) své vítezství krátce po sečtení hlasů. Na jeho straně stálo 52 procent voličů.
Korč, který byl pře čtyřmi měsíci zastupiteli z primátorské funkce odvolán, minulý týden s velkým náskokem v čele sdružení Naše Město FM vyhrál i komunální volby ve Frýdku-Místku a bude znovu stát v jeho čele. Od spojení funce se Senátem si slibuje výhodu pro celý region.
„Je to obrovský závazek. Synergie silného primátora a senátora přinese výhody pro celý region a já pro to udělám maximum,“ konstatoval s tím, že vítězství regionálního sdružení v komunálních i senátních volbách proti silným celorepublikovým stranám si velmi váží.
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Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku
O post v Senátu v obvodu Frýdek-Místek proti sobě stáli stávající senátorka Helena Pešatová (STAN) a Petr Korč (Naše Město FM). V prvním kole svedli ze všech tří obvodů Moravskoslezského kraje, které si volí senátora, nejvyrovnanější boj.
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Brzyszkowská zůstane starostkou. Když ji zvolí do Senátu, chce zvládat obě role
Těsně před koncem je sčítání na Karvinsku. Ve volebním obvodu Karviná o post senátora bojují nováčci, dosavadní senátor Ondřej Feber už nekandidoval. Voliči tam do druhéko kola poslali dosavadní starostku Orlové Lenku Brzyszkowskou (ANO) a Petra Kazíka (OK), který působí jako ředitel Slezského divadla v Opavě.
Prozatím vede Kazík s 53 procenty hlasů.
Volby 2026 OBRAZEM
Senátora vybírají i voliči obvodu Ostrava-město. Tam se ve druhém kole utkali Ondřej Šimetka (ODS) a současná starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO). Sčítání je ve finále, chybí poslední čtyři okrsky a s velkým náskokem prozatím vítězí Šimetka. Má aktuálně 66 procent hlasů.
Volební účast čítá v Ostravě prozatím 21 procent, na Frýdecko-Místecku 21 procent a na Karvinsku 13 procent.