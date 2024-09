Kraj má dva senátory hned po prvním kole. Opavsko bude vybírat dál

Na Karvinsku byl boj jednoznačný. Po celou dobu sčítání hlasů s výrazným předstihem vedl starosta Bohumína a dosavadní senátor Petr Vícha. Pro jeho setrvání v Senátu hlasovalo 58,33 procent voličů.

„Řešíme teď úplně jiné problémy než volby. Zprovoznili jsme nemocnici, od pondělí zprovozníme i školy, stále řešíme náhradní ubytování, hasiči dál čerpají vodu,“ popsal Petr Vícha aktuální dění v Bohumíně.

Dodal, že ani sčítání voleb tak kvůli následkům povodně nemohl sledovat. „Výsledek vnímám jako ocenění práce těch stovek lidí, kteří teď pomáhají po ničivé povodni. Zároveň to vnímám jako ocenění celého svého týmu, protože tato práce nikdy není o jednom člověku. Jde o práci celého týmu a ukazuje to, že sociální demokracie není mrtvá,“ doplnil.

Jsem zklamán. Vlna tsunami ANO nás smetla. Leopold Sulovský dosluhující senátor

Také v Ostravě si současný starosta největšího ostravského obvodu Jih vedl suverénně. Po sečtení všech okrsků získal 51,84 procent hlasů a vystřídá současného senátora obvodu Leopolda Sulovského. Ten svůj post obhajoval, s 20,28 procenty hlasů ale na vítěze nestačil.

Nečekal jsem, že podpora bude tak velká, že to vyhraji už v prvním kole,“ neskrýval překvapení Martin Bednář. „Myslím, že mi pomohlo těch deset let práce na radnici v Ostravě-Jihu, každopádně hlasy jsem získal i v dalších částech volebního obvodu, Polance nad Odrou a Proskovicích.“

Volby do Senátu Obvod 68 – Opava Tomáš Navrátil: 49,49 % Herbert Pavera: 28,11 % Obvod 71 – Ostrava-město Martin Bednář: 51,84 % Obvod 74 – Karviná Petr Vícha: 58,48 %

Bednář by v Senátu rád pracoval v hospodářském výboru a zabýval se i sociálními otázkami. „Jednou z mých priorit je omezení obchodu s chudobou, což je v našem městském obvodu velký problém,“ prozradil.

Leopolda Sulovského výsledek mrzí. „Samozřejmě, že jsem zklamán, čekal jsem, že bude druhé kolo. V kampani jsme se snažili být vidět, bylo to kontaktní, ale vlna tsunami ANO nás smetla,“ konstatoval.

O Opavsko se bojovalo do poslední chvíle. Současný primátor Opavy Tomáš Navrátil celou dobu během sčítání držel nadpoloviční většinu. Až poslední okrsky rozhodly o tom, že na první kolo voleb naváže i druhé, když jeho výsledek skončil na hodnotě 49,49 procenta hlasů.

„Bylo to na chlup, velmi těsně to obtékalo kolem té padesátiprocentní hranice,“ hodnotil po sečtení hlasů Tomáš Navrátil. „Jsem velmi dojatý, tak dobrý výsledek jsem nečekal, je to pro mne obrovské překvapení. Jsem moc rád, že mne lidé přišli podpořit i v tak těžkých chvílích, jaké teď náš region zažívá,“ dodal s tím, že jednání o tom, který z vypadlých kandidátů jej podpoří do druhého kola, teprve začnou.

Jeho soupeřem bude stávající senátor a starosta Bolatic Herbert Pavera, jemuž voliči přisoudili 28,11 procent hlasů. „Sledovat sčítání bylo velmi náročné a já jsem velmi rád, že mě voliči podrželi. Věřím, že přijdou i k druhému kolu voleb,“ sdělil své bezprostřední pocity po zveřejnění výsledků Pavera.

Voličům vzkázal, že coby senátor bude za celý region bojovat jako doposud. „Na sto procent se věnovat práci v Senátu, pomáhat místním a zaměřit se na to, co region a jednotlivé obce a města potřebují.“

Volební obvod 68 Opava zahrnuje převážnou část opavského okresu. Voliči tam vybírali mezi osmi kandidáty a volební účast tam činila zhruba 32 procent. Herbert Pavera je tam prozatím senátorem jedno volební období.

Obvod 71 Ostrava-město obsahuje městské obvody Jih, Proskovice a Polanka nad Odrou. Kandidátů na senátora tam bylo sedm a volební účast devětadvacet procent. Leopold Sulovský byl senátorem od roku 2012 – dvě období.

Do volebního obvodu 74 Karviná spadají obce obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, Rychvald, Petřvald, Havířov. Senátorem se tam chtělo stát pět zájemců a k urnám dorazila čtvrtina voličů. Petr Vícha je tamním senátorem od roku 2006, zahájí tedy již čtvrté volební období.