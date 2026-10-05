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Nechápu nízkou účast lidí u komunálních voleb, říká lídr hnutí Ostravak Semerák

Josef Gabzdyl
  16:55
Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. (4. října 2026)

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. (4. října 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. (4. října 2026)
Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. (4. října 2026)
Lukáš Semerák (Ostravak).
Superdebata iDNES.cz, Ostrava.Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj...
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Bez překvapení a výraznějších změn. Magistrátní kandidátka hnutí Ostravak se prakticky neliší od předchozí před čtyřmi roky, v jejím čele zůstává spoluzakladatel hnutí Lukáš Semerák. A rovněž ambice tohoto seskupení zůstávají nemalé. „Lidé jsou na velké politické strany naštvaní, půtky je nebaví, takže se obracejí k občanským platformám, jako jsme my,“ říká Semerák v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Máme v první jedenáctce deset stejných jmen jako před čtyřmi lety plus devatenáctiletý student. Prostě jsme dobrá parta, lidé s odbornými zkušenostmi v různých oblastech života i profesí. Vítězný tým se nemění,“ vysvětluje čtyřiapadesátiletý Lukáš Semerák, který dění v Ostravě ovlivňuje už od roku 2014.

Je tato předvolební kampaň v něčem jiná než předchozí? Do magistrátu jako lídr kandidujete už počtvrté.
Méně osobností, více politikaření, bohužel. Když se podíváte do Prahy na velkou politiku, tak si troufám tvrdit, že nikdy od revoluce nebyla v horším stavu. Neustálé hašteření a osobní útoky. A to se propisuje i do komunální politiky. Lidé jsou na velké politické strany naštvaní, půtky je nebaví, takže se obracejí k občanským platformám, jako jsme my.

Lukáš Semerák

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. (4. října 2026)

Narodil se 11. ledna 1972, vystudoval Matiční (dříve Šmeralovo) gymnázium v Ostravě a poté Právnickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze.

Profesně začal v advokátní kanceláři developera Luďka Sekyry, v oblasti správy nemovitostí působí dodnes.

V roce 2010 spoluzakládal hnutí Ostravak, v letech 2015 až 2018 byl magistrátním neuvolněným radním pro dopravu, kdy se zaměřil zejména na zlepšení fungování Dopravního podniku Ostrava.

Je ženatý, má dva syny.

Ale i když jste byl lídrem, tedy kandidátem na primátora, a mohl jste na jaře 2023 jít do vedení magistrátu, tak jste ucukl a zůstal „jen“ zastupitelem. A vašimi náměstky se stali lidé z třetího a devátého místa kandidátky.
To nebylo žádné ucuknutí. Když se tehdy hnutí ANO na magistrátu v přímém přenosu rozpadlo, přičemž my byli v opozici, tak jsme hráli s kartami, co jsme měli. Asi měsíc jsme takřka každý den jednali a nikam to nevedlo. ANO nechtělo ustoupit od svých pěti radních, my měli dostat dvě místa. Tak jsme na to kývli a vzali to nejtěžší, co na městě je, tedy dopravu, investice a zdravotnictví.

Bezpečnost jen na plný úvazek

Vy jste chtěl velmi řešit bezpečnost a městskou policii, ale nakonec se tak nestalo.
Pohrával jsem si s myšlenkou být zastupitelem, který by si vzal na starost městskou policii, ale nakonec jsem usoudil, že bych neměl takovou sílu jako náměstci a radní. Myslím, že u dopravního podniku jsem v minulosti ukázal, že lze hodně věcí vylepšit. Změnil se takřka k nepoznání, a to tam ještě není práce u konce. Stejně tak je nutné se zaměřit na bezpečnost a městskou polici. Předchozí dva primátoři, tedy Macura a Dohnal, udělali chybu, že si k bezpečnosti přibrali strategický rozvoj a sport, navíc primátoři mají mnoho oficialit. Kdybych byl primátorem, čemuž se nebráním, tak bych si vzal jen tu bezpečnost na plný úvazek. Tam je dost práce.

Jaký jste vnímal rozdíl mezi vedením města v čele s primátorem Macurou a primátorem Dohnalem?
Tak tam musíme rozdělit i dvě volební období Tomáše Macury. V prvním období mezi roky 2015 a 2018 k němu nemohu říci křivého slova, lidsky jsme si sedli a já byl spokojený. Jenže po volbách v roce 2018 to v ANO personálně přeházeli, primátor si k sobě vzal jinou náměstkyni, posílili lidé z obvodů a z mého pohledu to bylo o dost horší. Navíc začal probublávat náš spor ohledně koncertní haly a městské nemocnice. A zlomem byl prodej, či spíše převedení Ekovy, to byla dle mého přesvědčení lumpárna za bílého dne. Tam se vztahy pokazily, což mě mrzí.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

A co současná pětikoalice i s Ostravakem? Kritici říkají, že byla hodně roztříštěná.
Ve škole bych jí dal trojku. Není to na pětku, ale do jedničky daleko. Pokud bychom ve volbách uspěli a měli na příští podobu koalice zásadnější vliv, tak se určitě musí zúžit a do podobného kočkopsa bychom asi už nešli.

Co bylo největším problémem?
V současné koalici měli extrémní vliv starostové z menších obvodů, kteří podle mého názoru neumí někdy pochopit, že například urgentní příjem v městské nemocnici je důležitější než rozhledna v Radvanicích. Když peníze na investice rozfrcáte v obvodech, tak pak třeba nezbývá na vybavení pro strážníky.

Tak si ty vaše resorty projděme. Velmi se nyní hovoří o dopravě, zvláště koordinaci dopravních staveb. A hovoří se dost kriticky.
Já s dopravou spokojený jsem. V Ostravě to je primárně MHD a tam jsme udělali hromadu práce, výrazná změna k lepšímu je prostě poznat. A pak silniční doprava. Za patnáct let přibylo padesát procent registrovaných vozidel a to způsobí problém všude. A s koordinací je to složité, když silnice mají čtyři správci, tedy stát, kraj, město a obvody.

Sedm lídrů Ostravy – komunální volby 2026

Richard Vereš (ANO)
Jan Dohnal (SrdcOVA – ODS. KDU-ČSL a TOP 09)
Lukáš Semerák (Ostravak)
Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu)
Rostislav Řeha (Piráti)
Peter Harvánek (SPD)
Matěj Gregor (Motoristé)
Vybráno a řazeno podle výsledků sněmovních voleb 2025 v Ostravě + Ostravak

V čem je to tak složité?
Protože když chcete prodlouženou Místeckou a Cingrovu a k tomu zrušení myší díry v Přívozu, kterou často zaplaví voda, tak stát řekne fajn, ale musí být objízdné trasy. A tam jsou naše mosty, které nám naši předchůdci nechali ve špatném stavu. Kdybychom chtěli jejich opravy posunout, tak už riskujeme, že nám je statik zavře. Manévrovacího prostoru je málo a říkám na rovinu, že další dva roky to v Ostravě dopravně nebude lepší. Je to nepopulární, ale jinak to nejde.

Ale když jsem tramvají projížděl Frýdlantskými mosty, tak někteří lidé tleskali, když tam pracoval větší počet dělníků...
Frýdlantské mosty jsou extrémní průšvih. My jsme bohužel po hnutí ANO zdědili naprosto zpackanou stavební dokumentaci. A bez ní nepostavíte nic. Navíc se při stavbě zjistily nové věci a do toho je to výrazně zaplaceno dotacemi, takže termínově vázáno. Když jsem se dozvěděl, že Frýdlantské mosty nejspíše nebudou hotové ani v polovině příštího roku, tak mi tep neskutečně zrychlil. Frýdlantské mosty jsou ostudou a mementem, ať se nic takového neopakuje.

Pojďme dále. Co městská nemocnice, jejíž rekonstrukce zrovna moc rychle nepokračuje.
Už v roce 2018 byl vytvořen generel oprav a moc mě mrzí, že pak hnutí ANO s Macurou v čele upřednostnili výstavbu koncertní haly. Nemocnici opravit musíme. Generace Husákových dětí, kam pařím i já, stárne a na zdravotnictví to bude velký tlak. A chceme, aby nemocnice zůstala městská.

Zmínil jste koncertní halu. Co teď s ní?
Dostavět se už musí, a to co nejdříve, protože každá další prodleva stavbu prodražuje. Pak se musíme určitě bavit o jejím provozu, neboť podle současných předpokladů přijde její roční provoz na 200 až 300 milionů korun, což je strašně moc. Chtělo by to zahájit jednání se státem, aby podobně jako v Praze či Brně převzal Janáčkovu filharmonii nebo se podílel na její činnosti. Neumím si představit, že město samo potáhne takové břímě. A už nedopusťme, aby si někdo politicky protlačil tak obří projekt, aniž by byl pořádně připravený.

A co Nové Bazaly, což se prezentuje i jako vaše „dítě“?
Když jsem s tímto projektem před třemi roky přišel, tak mi nevěřili. Ale já si to doslova vydupal, protože pokud se chceme odlišit od okolních měst, tak musíme mít špičkovou volnočasovou nabídku. A město vůči Baníku udělalo lumpárnu, když ho direktivně vystěhovalo na městský stadion. Fotbal je nejpopulárnější sport a Baník má nejlepší fanoušky, tak si nezaslouží, aby hrál na atletickém stadionu. Na rozdíl od koncertní haly děláme projekt Nových Bazalů jako ziskový.

Kdo kandiduje v Ostravě? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Je to vůbec reálné?
Kdyby na nových Bazalech hrála reprezentace a konaly se další turnaje, tak proč ne? Navíc chceme změnit přístup k fotbalovým zápasům, že lidé přijdou čtvrt hodiny před začátkem a utíkají často ještě před koncem. Služby na stadionu a v okolí musí být takové, aby lidé přijeli nebo přišli už odpoledne a zůstali i po utkání.

Komunální volby v Moravskoslezském kraji

kandidáti v okresních městech

V roce 2022 jste získali téměř třináct procent hlasů a osm zastupitelů. Jaké máte cíle letos?
Minule jsem očekával výsledek mezi deseti a patnácti procenty a trefil se. A letos chci nad patnáct procent. Nebojíme se zabojovat o první místo. Samozřejmě vnímáme silnější konkurenci, ale jsme připravení se poprat o výhru. Kdybychom však dostali méně než minule, tak by to bylo zklamání.

Silnější konkurencí myslíte koho?
Objevili se Motoristé, kteří jsou součástí vlády, ANO se rozpadlo a vzniklo hnutí paní Šebestové, či pana Vondráka, do toho hnutí ambiciózního pana Kuby. Asi rozhodne to, kdo k volbám přivede více voličů. A víte, co mě opakovaně hodně udivuje?

Vás v komunálních volbách ještě něco udivuje?
Nechápu, proč ke komunálním volbám chodí v Ostravě jen třicet procent lidí. Když se volí poslanci nebo prezident, tak přijde šedesát procent, ale když jde o to, jaká bude bezpečnost v okolí jejich bydliště a jak pojedou autobusy, tak přijde polovina. To mi přijde šílené.

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