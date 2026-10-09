Větrníky, market i lom. V Moravskoslezském kraji se uskuteční sedm referend

Horní Benešov, Staré Heřminovy, Zátor a později i Břidličnou na Bruntálsku ovládne rozhodování o vzniku větrných elektráren, v Sedlnicích na Novojičínsku se bude týkat fotovoltaiky.
Přípravy dalších dvou plebiscitů vrcholí v Litultovicích na Opavsku, kde se řeší prodloužení těžby v tamním lomu, a v Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku v souvislosti s výstavbou supermarketu.
Horní Benešov navíc bude kromě větrné energetiky zjišťovat mínění obyvatel o stavbě zplyňovací jednotky odpadů.
„Nejde o konkrétní projekt výstavby větrných elektráren, pouze o prvotní jednání a nástin možné spolupráce s případným investorem,“ popsala starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicová.
V obci se téma řeší několik let a lidé v dřívější anketě vyjádřili souhlas. Nedávné diskuse o akceleračních zónách však téma znovu otevřely. „Na veřejném projednání bylo proti zónám asi 60 procent obyvatel. Proto jsme se rozhodli pro referendum,“ řekla Skotnicová.
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Horní Benešov se již rázně vymezil proti akceleračním oblastem ve svém okolí a o větrné energii nejedná s žádným investorem. „Chceme ale využít termín konání voleb, zajímá nás totiž skutečný pohled obyvatel,“ poznamenal starosta Pavel König.
Kromě souhlasu či nesouhlasu se stavbou turbín v katastru města se tam lidé vyjádří i ke stavbě spalovny odpadů. „Tu řešíme zhruba šest let a v minulosti se objevila snaha o referendum, iniciátoři ale nenasbírali dost podpisů. Nás to ale také zajímá,“ dodal starosta.
Vyhrocenější situace panuje v Zátoru a Břidličné. O výstavbě turbín se zde jedná několik let a radnice s investory podepsala smlouvy o spolupráci. Část obyvatel ale s projekty nesouhlasí a bránila se peticí.
„Máme smlouvy z roku 2022. Pokud bychom neposkytli součinnost, hrozí nám sankce,“ uvedla starostka Zátoru Salome Sýkorová s tím, že před lety se v anketě lidé naopak vyjádřili pro větrný park.
Břidličné nařídil referendum vyhlásit Krajský soud v Ostravě poté, co tam lidé podepsali petici, ale zastupitelé vzhledem k pokročilosti projektu a hrozbě vysokých finančních sankcí plebiscit odmítli. Hlasovat se bude 30. října.
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„Projekt jsme připravovali tři roky. Pořádali jsme besedy a na zastupitelstvech, která jsou veřejná, řešili nabídky, schvalovali smlouvu, informovali na webu i ve zpravodaji. Nikdo hlasování nežádal, až teď přišla petice,“ komentoval starosta Miroslav Kladníček.
Také Břidličné v případě zablokování příprav hrozí, že investorům bude muset platit zmařené náklady na přípravu projektu.
Solární energie je předmětem sváru v Sedlnicích. Tam se proti stavbě fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště na 42 hektarech vymezila část občanů a v referendu se rozhodne, zda obec uzavře s developerem plánovací smlouvu.
V Litultovicích plánuje soukromá firma obnovit těžbu kamene v tamním lomu. Ten je od roku 1994 v režimu rekultivace. Původně jej chtěl majitel zasypat stavebním odpadem a Litultovičtí se bránili peticí. Teď hodlá firma těžit zbytkové zásoby. Lidé v referendu rozhodnou, zda má obec dotěžení blokovat.
V Kunčicích pod Ondřejníkem budou řešit, zda má obec podpořit výstavbu Penny Marketu, jíž teď brání územní plán. Projekt rozdělil lidi na dvě části: jedna velkoprodejnu vítá, podle druhé nemá v podhorské obci co dělat. V dřívější anketě bylo více zastánců projektu, rozhodne ale až plebiscit.