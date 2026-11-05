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Po dvaceti letech má Třinec nového primátora. Volbu provázely spory o náměstky

Darek Štalmach
  13:35
Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem...

Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem zastupitelé zvolili Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec, který povede koalici s KDU-ČSL a Společně pro Třinec. (5. listopadu 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem...
Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem...
Primátorka Třince Věra Palkovská (nez.).
Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem...
5 fotografií
Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem zastupitelé zvolili Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec, který povede koalici s KDU-ČSL a Společně pro Třinec. Rušné ustavující zasedání provázela kritika opozice kvůli chybějícímu programovému prohlášení i navýšení počtu náměstků primátora ze čtyř na pět.

Nové vedení města získalo podporu šestnácti zastupitelů, přestože samotná koalice má jen dvanáct mandátů.

Dvacet let stála v čele Třince Věra Palkovská. Nejprve jako starostka, od roku 2018 jako primátorka. Ve čtvrtek se tato dlouhá éra definitivně uzavřela. Palkovská, která už v letošních komunálních volbách nekandidovala, se ustavujícího zasedání zastupitelstva ani nezúčastnila.

Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem zastupitelé zvolili Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec, který povede koalici s KDU-ČSL a Společně pro Třinec. (5. listopadu 2026)
Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem zastupitelé zvolili Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec, který povede koalici s KDU-ČSL a Společně pro Třinec. (5. listopadu 2026)
Po dvaceti letech v čele Třince končí éra Věry Palkovské. Novým primátorem zastupitelé zvolili Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec, který povede koalici s KDU-ČSL a Společně pro Třinec. (5. listopadu 2026)
Primátorka Třince Věra Palkovská (nez.).
5 fotografií

Jejím nástupcem zastupitelé zvolili pětapadesátiletého Mariana Plucnara z uskupení Volte Třinec.

Nové vedení města sestavila koalice Volte Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec, která má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu dvanáct mandátů. Při hlasování ji podpořili také všichni čtyři zastupitelé Osobností pro Třinec. Nový primátor tak získal šestnáct hlasů, zatímco jedenáct zastupitelů hlasovalo proti.

„Za důležité považuji především odpovědné hospodaření, kvalitní podklady pro rozhodování, transparentní správu městského majetku a jasnou odpovědnost za dosažené výsledky,“ uvedl Plucnar při představení své kandidatury.

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Za další priority označil otevřenou komunikaci s veřejností, zapojování odborníků a řešení problémů spojených s proměnou průmyslu či odchodem mladých lidí z města.

Primátor za ANO neprošel

Cesta k jeho zvolení však nebyla bez diskuse. Ivan Frömmer navrhl na primátora Jana Mazocha z ANO. Protinávrh získal jedenáct hlasů, šestnáct zastupitelů jej odmítlo. Stejným poměrem, ale v opačném pořadí, následně zastupitelé schválili návrh nového vedení.

Při projednávání Mazochovy kandidatury se řešilo také jeho bydliště. Adam Kurzok upozornil na dřívější mediální vyjádření, podle něhož Mazoch už několik let žije v Ropici, a ptal se, zda to nepředstavuje překážku kandidatury.

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„Ano, bydlím v Ropici, ale splňuji zákonné podmínky, které jsou stanovené pro to, abych mohl kandidovat tady v Třinci, protože s manželkou tady vlastníme byt, kde mám připsáno trvalé bydliště,“ reagoval Mazoch.

Ještě výraznější spor se rozhořel kolem počtu náměstků primátora. Zatímco dosud byli čtyři, nové vedení jich bude mít pět. Dva budou pro výkon funkce uvolnění, další tři neuvolnění. V předchozím volebním období byli uvolnění tři náměstci a jeden neuvolněný.

Kolik to bude stát, ptala se opozice

Opozice požadovala především vysvětlení, proč je další náměstek potřeba a kolik bude nové uspořádání město stát. Přesné náklady však koalice při jednání nepředložila.

Podle zvoleného primátora je potřebné rozdělit jednotlivé oblasti mezi více lidí a zapojit do vedení také zkušenější zastupitele. Za výběr svého týmu podle svých slov přebírá odpovědnost.

Ivan Frömmer proto navrhl zachovat pouze tři uvolněné náměstky. Jeho protinávrh neprošel poměrem jedenáct ku šestnácti hlasům. Původní návrh na pět náměstků zastupitelé následně stejným poměrem schválili.
„My v této chvíli víme, co ti náměstci budou mít v gesci, jakým oblastem se budou věnovat, a to, kolik za to budou brát, už teď můžu říct, že to nebude více jak v minulém období,“ uvedl nový primátor po svém zvolení.

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Výhrady opozice se netýkaly pouze personálního obsazení radnice.
Radim Turek upozornil, že zastupitelé dosud nemají k dispozici programové prohlášení nové koalice.

„Nevidím před sebou, kromě rozdělení funkcí, žádné programové prohlášení koalice, v čem a kde se jejich zájmy protínají,“ kritizoval.

Na program je potřeba čas...

Podle Plucnara je to dáno tím, že nové vedení potřebuje na přípravu společného programu více času.

„Nechte nám čas, ať tohle dáme dohromady a informujeme vás,“ uvedl s tím, že mezi jednotlivými uskupeními existuje řada společných programových priorit.

Povolební jednání přitom podle nového primátora původně směřovala k jinému uspořádání. „My jsme jako první volbu měli koalici ANO a KDU, ale vznikl blok ANO a nezávislých a přece jenom styl komunikace nezávislých nám nevyhovoval,“ vysvětlil. Proto podle něj začalo jeho uskupení hledat jiné partnery.

K prioritám nového vedení chce primátor zařadit bezpečnost v širším pojetí, tedy mimo jiné výstavbu chodníků, zklidňování dopravy či řešení bezdomovectví. Konkrétní záměry bude muset koalice promítnout také do městského rozpočtu na příští rok.

Vedle primátora zastupitelé schválili také nové náměstky. Uvolněnými náměstkyněmi jsou Ewa Troszok a Ingrid Staszková, neuvolněnými Pavla Golasowská, Robin Lotko a Wiesław Wania. Devítičlennou radu města doplňují Dominika Kosová, Milan Matlák a Přemysl Zbončák.

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