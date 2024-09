Chceme být úspěšní jako v evropských volbách, říká lídr STAČILO! Ivan Strachoň

„Už při minulých krajských volbách doktor Babka avizoval, že kandiduje jako lídr naposledy. Přebírat tuto pozici po něm je jistě velký závazek a jsem rád, že si mě vybral jako svého nástupce,“ konstatoval někdejší krajský náměstek Ivan Strachoň.

Velký rozdíl mezi vámi spatřuji například v tom, že Josef Babka je v krajském zastupitelstvu hodně slyšet, možná nejčastěji z řad opozice, kdežto na vaše výstupy si moc nevzpomínám...

Samozřejmě když jsme měli nějaké stanovisko nebo komentář, tak se toho ujal náš lídr. Navíc dosáhnout rétorických schopností pana Babky je opravdu obtížné, ale určitě se o to budu snažit.

Není vám líto, že nekandidujete jako komunistická strana, ale pod názvem STAČILO!? Obáváte se, že jako komunisty by vás lidé méně volili?

To jistě ne, ale úspěch v nedávných evropských volbách v koalici s dalšími partnery a pod tímto názvem jasně signalizoval, že to lidé vnímají velmi pozitivně. Důležité je, že s ČSNS nebyl žádný problém, a to s programy a našimi prioritami, které hodláme prosazovat. Nemusíme od ničeho ustupovat.

Tak aby ne, když první kandidát ČSNS je až na třináctém místě a ze sedmdesáti kandidátů jsou z ČSNS jen čtyři. Kandidátka takřka jako z časů socialismu...

Vše je výsledkem našich dohod a nemyslím si například, že by kandidát na třináctém místě neměl šanci na postup do zastupitelstva. Rozhodnou voliči. Nejdůležitější zůstává společný úspěch.

Všiml jsem si také, že ačkoliv jste jednou z mála stran, kterou vede žena, tak na kandidátce to není mnoho znát. V první desítce kandidátky figuruje jen jedna. Docela nepoměr.

Na celé kandidátce máme čtrnáct žen. Ano, není to mnoho, ale mají to v politice ve srovnání s muži určitě složitější. Jistě jsme žádnou ženu neodmítali.

Kraj jste společně se sociální demokracií vedli v letech 2008 až 2016. Jak hodnotíte následovníky v posledních osmi letech?

V mnoha bodech přebrali projekty, které jsme připravili, například rozvoj venkova nebo programy podpory zdravotnictví a sociální oblasti. Ostatně i jako opozice jsme podporovali rozpočty a projekty, které byly smysluplné.

A co jim vytýkáte?

Tak jistě tři hejtmany za jedno volební období, což snad nemá nikde obdoby, to je špatně. Také například to, že se nepodařilo získat tolik evropských dotací, kolik se očekávalo. Některé projekty se nedaří dotáhnout do konce.

Ivan Strachoň Narodil se 28. prosince 1972 v Ostravě, kde stále žije.

Vystudoval Střední školu nábytkářskou v Bystřici pod Hostýnem a poté Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. Pracoval v několika firmách zabývajících se zpracováním dřeva.

Krajským zastupitelem od roku 2004, v letech 2012 až 2016 náměstek hejtmana pro investice, cestovní ruch a územní plánování.

V posledních šesti letech působí v týmu komunistické europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné.

Ženatý, dvě děti.

Co máte na mysli?

Otázkou jsou například stále skleníky EDEN, také další plány na Karvinsku jsou dost nejisté. To není dobré. V dotačním programu Spravedlivé transformace se mělo podpořit více střední školství, chybí nám řemeslníci, rozvoj potřebují i sociální služby, například aby se lidé mohli postarat o své staré rodiče. Je toho hodně.

Na co jste ze svého působení ve vedení kraje nejvíce pyšný a co se mohlo udělat jinak?

Na nic, co by bylo chybou, si nevzpomínám. A za největší úspěch považuji bezproblémové využití tehdejšího regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ze kterého se podařilo podpořit přes 120 projektů za více než 4,5 miliardy korun, na kterých se kraj finančně podílel. Celkem se v kraji provedly projekty za dvacet miliard korun. A takříkajíc bez ztráty kytičky.

Ale úřad spravující tyto dotační miliardy vedl David Sventek z ODS...

Ano. A oceňuji, že pan Sventek v pozici ředitele úřadu vystupoval zcela apoliticky. Tehdejší krajská rada včetně mě však tvořila řídicí výbor tohoto programu a o všem rozhodovala i vše schvalovala. A nenajdete nic, co by bylo zpochybňováno.

Z vašeho tehdejšího působení si také vzpomínám na takovou malou aférku, jak jste zval veřejnost na rozsvěcení vánočního stromu s Dědou Mrázem. Už jste vzal Ježíška na milost?

Vzpomínám si, dokonce v některých médiích psali, že jsem Ježíška zabil nebo co. (smích) Samozřejmě to tak není. To byla akce tehdejší partnerské ruské Vologodské oblasti, proto ten Děda Mráz. A s Vologodskou oblastí už dříve navázal družební kontakty hejtman Tošenovský z ODS. Zástupci ruského regionu tehdy přijeli kvůli našim zkušenostem s tísňovou linkou 112.

Ruská oblast už mezi partnery není, zato Moravskoslezský kraj drží družbu se třemi čínskými a dvěma vietnamskými regiony. Většina byla založena za levicového vedení kraje. Rarita...

Už si nepamatuji na podrobnosti, ale většinou to bylo tak, že šlo o spolupráci při výměně zkušeností z práce pro region. Například ve školství, při studentských výměnách a při spolupráci v kultuře.

Pokud dostanete příležitost spoluvést kraj, kam by se měl ubírat?

Určitě se chceme zaměřit na hospodářskou oblast, například stále jsme přesvědčeni, že ocelářství má v kraji své místo. Potřebujeme budovat energetickou infrastrukturu, na řadě jsou vysokorychlostní tratě a mnoho dalšího.

Jak to máte s chystaným armádním centrem u mošnovského letiště?

Pokud budeme mít tu možnost, tak vyhlásíme krajské referendum, jestli občané kraje něco takového chtějí. Nejsme proti naší armádě, naopak její návrat do regionu podporujeme. Ale když se Mošnov objevil jako jedna z lokalit, které vláda nabídla Spojeným státům, tak to je již zcela něco jiného.

Dokonce jste před rokem zahájili podpisovou akci za vyhlášení krajského referenda. A už jsem o ní nějakou dobu neslyšel. Zkrachovala?

Jistě ne, máme už přes třicet tisíc podpisů od lidí z kraje. Jen se nepodařilo získat požadovaný počet necelých šedesáti tisíc podpisů do června, aby kraj mohl referendum vyhlásit souběžně s krajskými volbami. Ale pokračujeme dále a možná se to povede při sněmovních volbách za rok.

S kým si umíte představit koaliční spolupráci a s kým rozhodně nikoliv?

Určitě s těmi, se kterými budeme moci prosazovat náš volební program. Takže je prakticky vyloučená spolupráce se stranami vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Piráti – pozn. red.). A pak se uvidí, kdo se dostane do zastupitelstva a s kolika mandáty.

Myslíte si, že s lídrem Josefem Bělicou máte k hnutí ANO blíže než za hejtmana Ivo Vondráka?

Těžko z těch dvou vybírat, ale prostě uvidíme po volbách. Třeba SPD je v kraji hodně nečitelné, sociální demokracie se zase účastnila současné krajské vlády, i když nemusela, což je jistě minus.

Kde máte hranici volebního úspěchu? Při posledních krajských volbách v roce 2020 jste sotva získali pět procent...

Chtěli bychom zopakovat výsledek z červnových evropských voleb, kde jsme se ziskem 41 700 hlasů, a tedy více než třinácti procenty, měli nejlepší republikový výsledek STAČILO!. Takže úspěchem by byl dvouciferný výsledek, a i když ke krajským volbám chodí trochu jiní voliči než k evropským, tak chceme být podobně úspěšní.