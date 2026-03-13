„Lídrem budu i letos, a jak ukázaly prezidentské volby, v Ostravě je dost pravicovějších voličů,“ odmítl Dohnal mínění, že proti hnutí ANO nemá šanci.
Zda ODS bude opět v uskupení SPOLU, tedy v koalici s lidovci a TOP 09, Dohnal zatím neví. „Jednáme jak o možných koalicích, tak i o jejich názvech,“ zmínil primátor.
Dohnal volby před čtyřmi roky sice nevyhrál, ale SPOLU v roce 2023 umně využilo krize v hnutí ANO, když tehdejší primátor Tomáš Macura před prezidentskými volbami veřejně podpořil Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi.
Znamenalo to Macurův konec v hnutí i ve funkci. A nástup Dohnala.
Novým primátorem Ostravy se stane Dohnal z ODS, Macura skončí v opozici
Jenže ANO už nechce dopustit, aby metropoli v jejich krajské baště vedl někdo jiný než jejich politik. A jako jedničku kandidátky nasazuje starostu Slezské Ostravy a městského šéfa hnutí Richarda Vereše.
„Cílem je samozřejmě volby vyhrát a mít více mandátů než po předchozích volbách (21 mandátů z 55 pozn. red.),“ plánuje Vereš.
Mohl být součástí vedení magistrátu už před třemi roky. Jenže jen asi dva týdny před Macurovým osudným prohlášením se Vereš vzdal mandátu ostravského zastupitele, aby nekumuloval funkce s krajským zastupitelem. A když se po Macurově vynuceném odchodu jednalo o novém vedení magistrátu, Vereš už nebyl zastupitelem a ocitl se tak „mimo hru obsazování funkcí“.
Bývalý primátor ještě neví
Macura společně s dalšími bývalými politiky hnutí ANO založil klub Jdeto!!! Ale jestli bude ve volbách kandidovat, či se stane lídrem, zatím neví.
„Rozhodnout se musím do dubna. Zatím se mi popravdě moc nechce. Loni jsem oslavil šedesátku a život je o něčem jiném než o politice,“ nastínil současný finanční ředitel ostravské developerské společnosti těžkosti v rozhodování.
Jasno má však Macura v tom, co by se ve vedení Ostravy mělo podle jeho mínění změnit. „Mělo by se takzvaně prásknout do koní, protože rozhodování vedení města se v posledních třech letech znatelně zpomalilo,“ řekl bývalý primátor, který Ostravu vedl od listopadu 2014 do dubna 2023, tedy zhruba osm a půl roku.
Macura i Vondrák pracují už i mimo politiku, svého odchodu nelitují
Lídrem hnutí Ostravak by se měl opětovně stát podnikatel Lukáš Semerák.„Kandidovat jistě budeme, jen ještě nemáme určeno, kdo na které pozici,“ reagoval Semerák na dotaz iDNES.cz. „Po Velikonocích na to sedneme.“
Ostravak však nemá ambice nízko, což Semerák vysvětluje svou předpovědí před čtyřmi roky. „Tehdy jsem očekával výsledek deset až patnáct procent a měli jsme dvanáct a půl. Takže nyní bych rád přes patnáct procent,“ vysvětlil s úsměvem Semerák.
Podotkl, že očekává vítězství hnutí ANO. „To však neznamená, že vyhraje o tolik, aby si automaticky nárokovalo místo primátora,“ upozornil Semerák.
Změna u Pirátů
Piráty už nepovede současná náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Loni na podzim se totiž stala poslankyní a kumulaci funkcí odmítá.
„Nechala jsem se nakonec přesvědčit do konce volebního období, dále už rozhodně ne. Možná naši kandidátku podpořím třeba z posledního místa,“ potvrdila své rozhodnutí opustit magistrátní pozici.
Lídrem Pirátů tak bude radní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha.
V městském zastupitelstvu se hodlají udržet Starostové pro Ostravu. Jen není jisté, jestli bude lídrem jako minule starosta obvodu Hošťálkovice Jiří Jureček, případně starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč. „Vše oznámíme na konci dubna,“ slíbil Jureček.
SPD jedná o spolupráci
SPD už lídra zná, jako před čtyřmi roky se jím stane právník a krajský radní Peter Harvánek.
Jestli bude SPD jako loni kandidovat s PRO, Trikolorou a Svobodnými ještě není jisté. „Bavíme se o různé možné spolupráci, počkejte ještě,“ podotkl.
Poprvé budou na magistrát kandidovat Motoristé sobě. „To mohu potvrdit, podrobnosti o kandidátech však zatím sdělovat nebudeme,“ řekl poslanec a předpokládaný lídr Matěj Gregor.
Komunisté si lídra stanoví na jaře, v roce 2022 jím byl starosta obvodu Michálkovice Martin Juroška.
Politolog: Macurův úspěch nejistý
Jak řekl politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě, jména dosud známých hlavních kandidátů nejsou překvapivá. „Richard Vereš dlouhodobě působí v pozici starosty městského obvodu Slezská Ostrava a zároveň vede ostravské ANO. Jeho pozice v rámci ostravské organizace ANO se jeví jako silná. Jan Dohnal prokázal schopnost vyjednat pozici primátora Ostravy pro ODS v době odchodu části zastupitelů hnutí ANO,“ hodnotil Vomlela.
Politolog naznačuje i možného vítěze voleb. „Podpora ODS není v Ostravě dlouhodobě tak silná, jako u ANO.“
U míry úspěchu případné volební účasti Tomáše Macury si Vomlela není jistý, byť oceňuje, že „v Ostravě jako primátor zanechal silnou a hmatatelnou stopu a uskupení Jdeto!!!, kterému Macura předsedá, velmi dobře plní opoziční roli.“
Současně však poukazuje na to, že taková uskupení nemívají velkou podporu. „V roce 2014 se takto o zvolení ucházelo tehdy nové uskupení Ostravské fórum bývalého primátora Petra Kajnara, které však velmi těsně nepřekročilo pětiprocentní bariéru,“ vzpomněl Macurova předchůdce.