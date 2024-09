Takový debakl jsem nečekala, velký průšvih, přiznává krajská lídryně Pirátů Klusová

„Výsledek je pro nás šok. Jedinou trochu trochu pozitivní zprávou je to, že moravskoslezští Piráti nejsou nejhorší. Ještě méně hlasů mají i v krajích, které dosud platily za pirátské bašty. Je znát, že se hlasovalo o vládě,“ reagovala jednička krajské pirátské kandidátky Zuzana Klusová.

Tak co s krizí? Odejít z nepopulární vlády?

Rok přes sněmovními volbami už nechci k ukončení vládního angažmá vyzývat, to nemá cenu. Další postup musíme zvážit a očekávám, že se uvnitř Pirátů budou dít velké věci. A musí, protože tohle je už trend. Jsme ve velkém průšvihu.

Vy jste už před volbami upozorňovala, že to nedopadne dobře...

Několik týdnů jsem byla ve stresu a obávala se, že po nepovedených eurovolbách přijde další prohra. Nečekala jsem však takový celorepublikový debakl. Víte, hodně se bavím s lidmi a ti mi poměrně jasně naznačovali, že mě by sice podpořili, ale Piráty určitě ne.

A vy osobně z propadu vyvodíte nějaké politické rozhodnutí?

Předesílala jsem delší dobu, že tohle jsou na dost dlouho mé poslední volby. Do Sněmovny příští rok určitě kandidovat nebudu. Chci si od politiky odpočinout.

Jak si myslíte, že se bude krajská politika dále odvíjet?

Hnutí ANO nikoho k sobě nepotřebuje, a pokud sestaví jednobarevnou krajskou vládu, tak to bude to nejhorší, co se kraji mohlo stát. Vždy je lepší, když je koalice rozmanitější a barevnější.

Překvapilo vás tak drtivé vítězství hnutí ANO?

Tak bylo jasné, že ANO vyhraje, ale takový rozdíl je nečekaný. Zabral jejich antivládní program, a co mě opravdu šokovalo, byl vysoký počet preferenčních hlasů pro hejtmana Bělicu. Je vidět, že voličům ANO je úplně lhostejné, kolik jejich politici kumulují funkcí.

Budete krajskou politiku dále sledovat?

Určitě mě bude zajímat, je tam mnoho témat, která jsou pro kraj extrémně důležitá. Jen prostě tu naši pozici ostré opozice bude muset v zastupitelstvu někdo převzít. A já si musím promyslet, jestli se k politice ještě někdy vrátím.