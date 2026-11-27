Ač volby nevyhrál, právě jemu se podařilo sestavit v opavském zastupitelstvu většinu.
„Opozice je silná a bude nás zkoušet. Sport mě naučil, že žádný úspěch není dílem jednotlivce, ale je založený na týmovém duchu, spolupráci a vzájemném respektu. Věřím, že časem se hrany obrousí,“ říká Czudek.
Před dvěma týdny jste převzal vedení Opavy. Jaký máte z prvních dnů pocit?
Člověk ví, že jde do něčeho nového, a chce to dělat nejlíp, jak umí. První týdny jsou velmi náročné. Seznamuji se s úřadem, s vedoucími odborů, kteří mi říkají, co je v plánu a co všechno mají na starosti, zjišťuji, jak to vypadá v jednotlivých resortech. Do toho se blíží zastupitelstvo, kde se bude schvalovat rozpočet, na kterém je ještě potřeba hodně pracovat. V tom od minulého vedení jsou z investic peníze jen na Dukelská kasárna a tamní projekt vzniku bytů. Další krytí včetně investic, které jsou na příští rok dotačně podpořené, chybí, musíme hledat a škrtat. Když to nazvu blázincem, nebudu daleko od pravdy.
Ve sportu je asi více fair play než v politice. Věci, které jsem zažil jako hráč, trenér nebo člen vedení klubu, se snažím aplikovat i na úřad.
Pohyboval jste se v basketbalové reprezentaci, teď jste primátorem. Mají vyšší patra sportu a komunální politiky něco společného?
V obou případech je to především o lidech. I když ve sportu je asi více fair play než v politice. Věci, které jsem zažil jako hráč, trenér nebo člen vedení klubu, se snažím aplikovat i na úřad. Především se obklopovat lidmi, kteří něco umějí a práci, kterou dělají, mají rádi. To je dobrý krok k tomu, aby vše fungovalo, vždycky je důležitá ta chemie. Všechno propojit bude těžké, je rozdíl, jestli děláte s dvaceti lidmi v klubu, nebo více než třemi stovkami na Hlásce.
Proč jste se vrátil do politiky a rovnou jako lídr?
Dlouho jsem působil v basketbalu, klubem jsem žil, byl jsem trenérem, sportovním ředitelem, snažil se jej zajistit finančně. To je náročné časově, kdy pracujete sedm krát dvacet čtyři hodin, i psychicky. Pak jsem byl z klubu odejit. Začal jsem učit, a najednou měl více času, mohl jsem se víc věnovat rodině, užít si volné víkendy. Pořád ale ve mně je pocit, že mám energii a sílu dělat ještě něco. Vlastně mě pálilo dobré bydlo a politika byla jedněmi z dveří, které jsem otevřel. A stejně jako ve sportu jsem v týmu Změny pro Opavu měl štěstí na lidi.
Mezi zastupiteli se vám po volbách podařilo vyjednat tu nejmenší možnou většinu. Není to nevýhoda? Už ustavující jednání bylo dlouhé a náročné.
Ano, bylo to takové absurdní divadlo, které by se asi líbilo Václavu Havlovi. Ale dopadlo to. S radostí z titulu, kdy víte, že to máte všechno za sebou, se to ale srovnat nedá. Tady jsem udělal první krok a vím, že mě čeká další, větší krok a po něm další a další.
Jakou máte do dalších jednání zastupitelů taktiku?
Ve sportu má trenér taktiku, a i tam se hned v prvním momentě všechno zhroutí, někdo se zraní a je to jinak. V zastupitelstvu, pokud něco chceme schválit, musíme mít dvacet hlasů. Proti nám stojí sedmnáct zastupitelů ANO a dva z Občanů městských částí Opavy. Opozice je silná a jsou v ní zkušení lidé. Možná jsem naivní, ale věřím, že časem se hrany obrousí, protože všem nám jde o Opavu.
Zmínil jste napjatý rozpočet. Víte už teď, které projekty v Opavě chcete zvládnout?
Momentálně vyhodnocujeme, na co máme peníze. Jediný projekt, který jede, jsou Dukelská kasárna. Dále máme například výtah u divadla, který téměř celý zaplatí dotace, ale není krytý rozpočtem a na přípravu potřebujeme deset milionů. Jsou dotace na Bredu, které bychom také chtěli využít, a musíme to tedy pokrýt. Věřím, že když rozpočet trošku zoptimalizujeme, další rok budou investice vypadat jinak a za ty čtyři roky už po nás něco bude vidět.
Ve vedení města máte jednoho náměstka navíc, což je podle kritiků zbytečný výdaj v rozpočtu.
Takto jsme jednotlivé resorty rozdělili, aby vše fungovalo co nejlépe. Nově máme náměstka, který je odborník na právo, a za to jsem rád. O penězích se bavíme i ve výborech a komisích, kde chceme odborníky, kteří by byli k dispozici náměstkům a radním, a nebyli tam jen proto, že z toho mají peníze.
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Rýsuje se už něco, co vypadá, že kvůli penězům nedopadne?
Opava stárne, co pět let ubude tisíc obyvatel. Potřebuje mladé rodiny, a ty se nejdříve ptají po bydlení, po práci a po vyžití. Školy máme výborné, kroužky fungují, chybí ale například akvacentrum, které jsme měli v programu. Projekt už existuje, my se s ním seznámíme, ale když vidím, jak je pokladna prázdná, nevím, jestli se podaří rozjet tak, aby se dal schválit.
Na co se naopak musíte koncepčně a dlouhodobě zaměřit?
Na centrum města. Nejde jen o Slezanku, ale o celek včetně divadla, Bredy a dalších. Je potřeba vnést do centra život, ať tam lidé bydlí, ať jsou tam kavárny, musíme soukromé sféře připravit možnosti, ať tam například staví byty. Na Dukelkách jasně vidíme, že město jako investor a podnikatel nedopadá dobře, je to velmi drahé. Měli bychom ty věci připravovat, ne sami podnikat. Slezanka je pryč, máme volné prostranství, a my teď chceme celé centrum řešit jako jeden celek.
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Půjdete cestou plánované architektonické soutěže?
Ano, pokud chceme kvalitní nápady, musíme do toho pustit i architekty zvenčí. Zástavba, která tam vznikne, je minimálně na padesát sto let. Chceme dělat kroky s přesahem v čase, ne že něco zboříme nebo koupíme, a pak teprve budeme uvažovat, co dál. Chceme mít koncepci, vizi od A do Z. Ať víme, jak to bude vypadat, fungovat a kolik bude stát provoz. Třeba opravený zimní stadion. Vypadá dobře. Bavíme se o ceně, která je sice velká, ale když rekonstruujete, člověk se nedobere původní ceny. Ale pořád nevíme, kolik budou stát provozní náklady. A to jsou věci, které zatěžují rozpočet.
Co Divadelní klub, kvůli jehož památkové ochraně se město soudí?
S Divadelním klubem budeme pracovat jako s památkou, chceme jej koncepčně do centra začlenit. Je to krásná historická budova, ale dlouhodobě neudržovaná. Já jsem tam třeba v první třídě chodil do baletu, a ten dům je ve stejném stavu jako tehdy. Tím, že se stal památkou, se zachránil, jinak by byl zbořen. Až se opraví, bude sloužit dál. Nápady jsou různé, třeba středisko volného času hledá prostory, a rodiny s dětmi, které si po kroužcích dají ještě zmrzlinu a rodiče kávu, jsou jednou z možností oživení centra.
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Končí tedy úsilí města zbavit jej památkové ochrany?
Necháme proces dojet, nebudeme to stahovat. Město v něm neuspěje.
Co doprava? Opavu trápí ve špičkách nekonečné kolony a potíží je i parkování, emoce vyvolal například vznik modrých zón pro rezidenty.
Modré zóny někde fungují a místní jsou rádi, někde méně. Můžeme se bavit o úpravách. Ale byl bych naivní, kdybych si myslel, že parkování takto vyřešíme. Rodiny mají i tři auta a sídliště na to nebyla stavěna. Řešením by byl parkovací dům. V Kateřinkách a v Kylešovicích i u staré Bredy. To se ale bavíme o částkách v řádech miliard. V oblasti dopravy mám radost z obchvatu, jehož kompletní dokončení se blíží. Pak už nepustíme náklaďáky centrem. Máme lehké strojírenství a snažíme se firmám dát možnost přesídlit jinam. Až budou obchvaty, chtěl bych, aby nákladní doprava z města zmizela.
Byl bych naivní, kdybych si myslel, že parkování takto vyřešíme. Rodiny mají i tři auta a sídliště na to nebyla stavěna.
Při vyjednávání koalice jste mluvil o změně atmosféry a energie ve městě. Co jste tím myslel?
Trošku mi to připadalo jako před revolucí 89. Kdo je s námi, ať už je v kultuře, ve sportu, nebo kdekoliv jinde, tak jede. Kdo je proti nám, je upozaděný. Arogance moci se projevovala ve školství, u firem, ve sportovním prostředí. A když jsme hledali lidi na kandidátku, setkali jsme se s tím, že měli strach. To není dobrá atmosféra. I když jsem primář, ředitel školy nebo příspěvkové organizace, ať kandiduji. Samozřejmě bych měl být loajální své práci, ale proč by všichni měli být pro jednu stranu? Ať rozhodují odborníci, ne stranické knížky.
Co vás v nejbližší době čeká?
Nanominoval jsem se, že bych chtěl vítat občánky. Blíží se také rozsvěcování vánočního stromu, kde se chceme s náměstky a našimi rodinami představit a popřát lidem k vánočním svátkům pohodu a radost. A samozřejmě zastupitelstvo, kde se bude schvalovat rozpočet.
Vraťme se zpátky ke sportu, který teď mimo jiné máte ve své gesci. Jak vidíte budoucnost opavského basketu?
Výsledkově to asi není tak, jak si kluci představovali. Nechci mluvit do toho, jak tým hraje, kdo tam hraje a kdo trénuje, ale chci zlepšit atmosféru v klubu. Já jsem to měl založené na tom, aby byl jako rodinná firma. Teď zavládl korporát a to se propisuje do atmosféry až k hráčům. Tu nepohodu chci změnit, aby se tam těšili, jak bylo zvykem. Nějaké změny s představenstvem chystáme, doufám, že se kluci nastartují a sezona skončí dobře.