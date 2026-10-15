Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vítězní Patrioti Krnova míří do opozice, novou starostkou bude Bala Dudová z ANO

Žaneta Motlová
  11:52

Odcházející starosta Tomáš Hradil | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Povolební vyjednávání v Krnově na Bruntálsku přinesla zásadní zvrat. Ačkoliv komunální volby vyhráli Patrioti Krnova, míří po osmi letech v čele města do opozice. Na nové koalici s nadpoloviční většinou 16 z 27 zastupitelů se totiž dohodlo druhé hnutí ANO s Demokraty pro Krnov, Krnováky a uskupením Za Krnov s KDU. Do čela radnice tak nově zasedne starostka Monika Bala Dudová (ANO), která vystřídá dosavadního starostu Tomáše Hradila.

Výsledky voleb 2026

Povolební vyjednávání v Krnově jsou u konce. Tomáš Hradil coby starosta města po osmi letech končí, ačkoliv jeho strana Patrioti Krnova volby vyhrála. Na spolupráci se dohodly hnutí ANO, Demokraté pro Krnov, Krnováci a Za Krnov s KDU. Starostkou bude Monika Bala Dudová (ANO).

Patrioti Krnova město před volbami vedli v koalici s hnutím ANO. „V letošních komunálních volbách jsme ztratili dva zastupitelské mandáty. Dosavadní koalice hnutí ANO a Patriotů Krnova přišla o značnou část důvěry voličů. Tento výsledek bereme vážně a přijímáme svůj díl odpovědnosti,“ stojí v prohlášení krnovského hnutí ANO.

Právě to hnutí považuje za podnět ke změně. „Dohodli jsme se na sestavení nového vedení města s Demokraty pro Krnov, Krnováky a Za Krnov s KDU.“

Společná koalice má 16 z celkových 27 zastupitelů. Starostkou bude Monika Bala Dudová (ANO), druhým místostarostou její stranický kolega Miroslav Binar, prvním místostarostou je coby zástupce zbylých partnerů Roman Šigut (Krnováci).

Volby 2026 OBRAZEM

Patrioti Krnova míří do opozice po osmi letech. „Letos jsme v Krnově zažili dva historické momenty. Poprvé se podařilo obhájit volební vítězství po osmi letech ve vedení města. A poprvé také vítěz voleb nebude součástí koalice,“ stojí v jejich prohlášení.

O spolupráci Patrioti podle svých slov po volbách jednali se všemi subjekty.

Vítězem voleb v Krnově byli Patrioti Krnova - získali 26 procent hlasů a 7 mandátů. Druhé hnutí ANO má 24 procent hlasů a 7 mandátů. Demokraté pro Krnov mají 14,5 procenta a 4 mandáty, Krnováci 12,5 procenta a 3 mandáty a Za Krnov s KDU 8 procenty a 2 mandáty.

Do zastupitelstva se dostali i komunisté a SPD, obě strany se dvěma mandáty.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh

Veleštír císařský

Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Děti? Ne. Ústí se dojímalo, hráče na trávník doprovodili dědečkové a babičky

FK Viagem Ústí nad Labem - Opava, 2. fotbalová liga. Ústecké hráče místo dětí...

Nejen šokovat, i dojmout umí ústecký fotbalový Viagem. Před páteční druholigovou bitvou s Opavou doprovodili domácí hráče na trávník ne děti jako obvykle, ale dědečkové a babičky. Klub jim vzdal hold...

Vítězní Patrioti Krnova míří do opozice, novou starostkou bude Bala Dudová z ANO

Odcházející starosta Tomáš Hradil

Povolební vyjednávání v Krnově na Bruntálsku přinesla zásadní zvrat. Ačkoliv komunální volby vyhráli Patrioti Krnova, míří po osmi letech v čele města do opozice. Na nové koalici s nadpoloviční...

15. října 2026  11:52

Opava chce zpět autobusové nádraží. Uzel zastávek před stanicí vlaků kolabuje

Zastávky u železničního nádraží Opava-východ suplují autobusové nádraží. Jenže...

Osm odjezdových a čtyři příjezdová stanoviště, místa pro odstavení autobusů, zázemí pro cestující i parkování pro auta a kola. Opava zná podobu nového autobusového nádraží. To má vzniknout v prázdném...

15. října 2026  6:39

Extrémní hloubka, nízké sloje i vysoce kvalitní uhlí. Jaký bude osud Dolu Petr Bezruč

Premium
Využití pozůstatků dolu Bezruč, v jehož pozdějším dobývacím prostoru byl roku...

Jeden z nejvýznamnějších ostravských dolů – Důl Petr Bezruč, kde horníci pronikli do hloubky přes tisíc metrů, připomíná už jen nepřístupná těžní dvojvěž na Hladnovském kopci. Jaká je historie...

14. října 2026

Miliony z dávek utratili za drahé dovolené a nákupy. Policie podvod řešila rok

Policie odhalila podvodníky s dávkami pro ubytovatele Ukrajinců.

Pět tisíc stran ve dvanácti šanonech zaujímá spis, který se moravskoslezští policisté chystají předat státnímu zástupci s návrhem na obžalobu dvou mužů a dvou žen. Ti podvodně inkasovali bezmála tři...

14. října 2026  13:15

O curlingové tituly bude bojovat v Ostravě 12 družstev mužů i žen

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma sleduje spoluhráče Lukáše Klípu.

Ženský národní tým začne letošní mistrovství Evropy v curlingu 27. října v 19.00 se Švýcarkami, mužský o den později ve 12. 00 s Poláky. Šampionát v ostravské RT Torax Aréně vyvrcholí zápasy o...

14. října 2026  12:21

Zablokovaná situace v Opavě. Nikdo nemá většinu, rozseknout pat má široké jednání

Kdo bude primátorem? Lídrem vítězného hnutí ANO je Tomáš Navrátil. OK Změnu pro...

Povolební jednání v Opavě se zablokovala. Proti sobě stojí hnutí ANO v čele se současným primátorem Tomášem Navrátilem a opoziční strany OK Změna pro Opavu, vedená Petrem Czudkem, s ODS a...

14. října 2026  12:17

Vyhřívaná podlaha, absolutní čistota. Levhartice se v zoo stará o čerstvá mláďata

Levharti cejlonští v ostravské zoo.

Zatím jen kamerami sledují chovatelé ostravské zoo porodní brloh samice levharta cejlonského. Ta v sobotu časně zrána porodila dvě mláďata. O čerstvé potomky se matka vzorně stará, je zkušenou...

14. října 2026  11:47

Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky

Elektrárna v Ostravě - Třebovicích společnosti Veolia

Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou společnost Veolia Energie. V Karviné uhlí nahradí kombinace zemního plynu a tuhých alternativních...

14. října 2026  8:52

Další porážka v Evropské lize. Karvinští házenkáři nestačili na lisabonskou Benfiku

Karvinský Patrik Fulnek se snaží dostat ze sevření Mártona Vargy z...

Karvinští házenkáři se nedočkali prvních bodů v Evropské lize ani ve třetím kole, v němž doma prohráli s lisabonskou Benfikou 26:35. Po polovině základní části uzavírá český vicemistr tabulku skupiny...

13. října 2026  21:11

Univerzita v Ostravě otevřela polygon. Urychlí vývoj robotů i autonomních aut

VŠB-TUO otevřela v Porubě výzkumné centrum za 126 milionů s vlastní dráhou pro...

VŠB – Technická univerzita Ostrava ve svém kampusu v obvodu Poruba otevřela nové výzkumné centrum CPI TETRA L4. Součástí šestipodlažní budovy s moderními laboratořemi je i unikátní 380 metrů dlouhý...

13. října 2026  16:25

Koalice v Ostravě: ANO se dohodlo se Starosty a hledají třetího, primátorem má být Vereš

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za...

Povolební vyjednávání v Ostravě dospělo do rozhodnutí o nové koalici. Třetí největší tuzemské město nejspíše povede hnutí ANO spolu se Starosty, přičemž primátorem bude jedenatřicetiletý Richard...

13. října 2026  12:21,  aktualizováno  13:47

Vítěz voleb může v Olomouci skončit v opozici, STAN chce velkou koalici bez ANO

Primátorka Olomouce a lídryně ANO Miroslava Ferancová zatím nemá pokračování ve...

Voliči rozdali v komunálních volbách v Olomouci karty tak, že složitá vyjednávání o koalici budou nejspíš obyvatele města ponechávat v nejistotě ještě řadu dní. Uspělo hned osm uskupení, z nichž...

13. října 2026  12:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.