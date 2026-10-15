Povolební vyjednávání v Krnově jsou u konce. Tomáš Hradil coby starosta města po osmi letech končí, ačkoliv jeho strana Patrioti Krnova volby vyhrála. Na spolupráci se dohodly hnutí ANO, Demokraté pro Krnov, Krnováci a Za Krnov s KDU. Starostkou bude Monika Bala Dudová (ANO).
Patrioti Krnova město před volbami vedli v koalici s hnutím ANO. „V letošních komunálních volbách jsme ztratili dva zastupitelské mandáty. Dosavadní koalice hnutí ANO a Patriotů Krnova přišla o značnou část důvěry voličů. Tento výsledek bereme vážně a přijímáme svůj díl odpovědnosti,“ stojí v prohlášení krnovského hnutí ANO.
Právě to hnutí považuje za podnět ke změně. „Dohodli jsme se na sestavení nového vedení města s Demokraty pro Krnov, Krnováky a Za Krnov s KDU.“
Společná koalice má 16 z celkových 27 zastupitelů. Starostkou bude Monika Bala Dudová (ANO), druhým místostarostou její stranický kolega Miroslav Binar, prvním místostarostou je coby zástupce zbylých partnerů Roman Šigut (Krnováci).
Volby 2026 OBRAZEM
Patrioti Krnova míří do opozice po osmi letech. „Letos jsme v Krnově zažili dva historické momenty. Poprvé se podařilo obhájit volební vítězství po osmi letech ve vedení města. A poprvé také vítěz voleb nebude součástí koalice,“ stojí v jejich prohlášení.
O spolupráci Patrioti podle svých slov po volbách jednali se všemi subjekty.
Vítězem voleb v Krnově byli Patrioti Krnova - získali 26 procent hlasů a 7 mandátů. Druhé hnutí ANO má 24 procent hlasů a 7 mandátů. Demokraté pro Krnov mají 14,5 procenta a 4 mandáty, Krnováci 12,5 procenta a 3 mandáty a Za Krnov s KDU 8 procenty a 2 mandáty.
Do zastupitelstva se dostali i komunisté a SPD, obě strany se dvěma mandáty.