Partnerem je pro nás hnutí ANO, s komunisty ne, říká lídr Motoristů Gregor

Darek Štalmach
  16:55
Hnutí nazvané Motoristé sobě je v blížících se sněmovních volbách nováčkem, kterého reprezentuje především politik a podnikatel Filip Turek. V Moravskoslezském kraji vede kandidátku 23letý Matěj Gregor, učitel žijící v Ostravě-Vítkovicích.
Lídrem hnutí Motoristé sobě v Moravskoslezském kraji se stal třiadvacetiletý učitel Matěj Gregor z ostravských Vítkovic.

Kolik tipujete, že získáte ve volbách hlasů?
Myslím, že určitě budeme v parlamentu. Radost bych měl, kdybychom se dostali přes osm procent.

Jaký zisk odhadujete v kraji?
Tady to bude složitější, máme tady silné konkurenty. Na druhou stranu věřím, že voliči, kteří tu dříve aspoň trochu volili pravici a byli zklamaní koalicí SPOLU, nás budou vnímat jako jedinou alternativu.

Nebude vás o hlasy obírat spíše Andrej Babiš, který tady kandiduje?
Nemyslím si to. Myslím, že máme velkou šanci oslovit ostravské živnostníky, drobné podnikatele a lidi, kteří věří v pravicovou politiku.

Co byste chtěl jako poslanec dělat?
Moje práce bude vycházet z toho, co lidé v regionu potřebují. Já osobně se orientuji hlavně na školství. Je to obor, kterému rozumím a ve kterém mám vzdělání. Zároveň chci, aby v kraji fungovala poslanecká kancelář, kam může kdokoliv přijít a požádat o pomoc.

To je ale vaše zákonná povinnost.
Ano, ale víme, že řada poslanců to nedodržuje. Nikdo to nekontroluje.

My to občas kontrolujeme.
Já bych chtěl jít příkladem. Hodně lidí si stěžuje, že s vládou není možné komunikovat, že se jim nedaří vyjednat dotace nebo řešit zamítnuté stavební povolení. Poslanec má být ten, kdo pomůže.

Poslanec přece nemůže protlačit stavbu, stavební úřady jsou nezávislé.
Poslanec může téma otevřít, napsat úřadům oficiální dopis, spojit se s ministrem...

Což je většinou tak zhruba všechno. V Porubě jste měli billboard naznačující, že chcete dostat neziskovky ze škol. Co je špatného na neziskovkách ve školách?
Jsou dva typy neziskovek. Některé jsou v pořádku a jejich činnost by se měla podporovat – například Linka bezpečí nebo Národní protidrogové centrum. A to je také v pořádku. Pak jsou tady neziskovky, které by ve školách být neměly.

Ale billboard vyznívá jednoznačně, neříkáte tam, že jen některé neziskovky.
Cílí na politické neziskovky.

Ale lidé nemohou vědět, co přesně tím myslíte. Tvrdíte, že chcete do politiky vrátit slušnost, ale není toto trochu za hranou?
Nemyslím si to. Slovo „neziskovka“ dnes pro mnoho lidí znamená právě politické neziskovky. Mám na mysli ty, které stále víc zasahují do výuky, aniž by k tomu měly mandát.

Neziskovky přece mohou do škol, jen pokud je ředitel pozve.
To ano, ale působí například při schvalování učebnic.

Ředitel školy si přece může vybrat, jaké učebnice objedná.
Ano, ale často má dlouhodobou smlouvu s nakladatelstvím a změnit to není jednoduché.

Takže je to spíš problém ministerstva školství než ředitelů.
Je to chyba ministerstva, že to dovolilo.

Ale když skončíte třeba na 4,9 procenta a do parlamentu se nedostanete, nebude se to řešit vůbec.
V takové chvíli je na místě podávat podněty na úřady. Ale bez politické opory se to těžko dělá.

S kým byste šli do vlády?
Naším přirozeným koaličním partnerem je hnutí ANO. To je pro nás nejpravděpodobnější varianta. Další bude záležet na výsledku voleb.

Je pro vás přijatelný někdo ze současné koalice?
Dovedu si představit spolupráci s částí lidovců. Ve straně je podle mě skupina, která by s Motoristy našla společnou řeč, lidé kolem senátora Čunka.

Nostalgie po devadesátkách i Klausovi. Mladá hvězda Motoristů hájí Turka i vlast

A další strany?
U ODS spíš jednotliví poslanci, pokud by se „vykroužkovali“. Myslím, že ODS čekají vnitřní změny.

A druhá strana spektra – KSČM, SPD?
S komunisty to vylučujeme. To stigma si nikdo z nás nevezme.

I kdybyste díky nim mohli vytvořit vládu?
Ne. To raději do opozice. Ať si to ANO s komunisty udělá jinak. Žádná vláda opřená o komunisty ani jejich tichou podporu s námi nebude. Koalici se Stačilo! vylučujeme.

Co SPD?
U SPD záleží, jestli by ustoupili od svých nepřekročitelných podmínek: referenda o EU, o NATO a některé levicové socioekonomické priority. SPD vychází jako levicově orientovaná strana. My chceme škrty, oni často přidávat. Hlavně ale nechceme referenda o vystoupení z NATO ani prosazování přímé demokracie ve vládě.

Předseda mládežnické organizace Motoristů (Motorgen) Matěj Gregor pózoval pro iDNES.cz se svým vozem Škoda Scala. (9. ledna 2025)
Jak hodnotíte volební program ANO?
Je to typická „catch-all“ strana – pro každého něco. Program není ve všech bodech splnitelný. ANO chce nejdřív slíbit všem a pak s partnery vyjednávat.

Tak jak můžete vědět, v čem se shodujete?
Máme průnik v klíčových otázkách. V evropské politice – emisní povolenky, migrační pakt, Green Deal, případně euro. U státních financí se shodujeme, že nebudeme zvyšovat daně, to je pro nás klíčové.

Zadlužení státu vám nevadí?
Vadí. Chceme ale jít cestou úspor a s ANO jsme schopni je hledat. Je to o tom, zda chtějí partnera, který je povede k rozpočtové odpovědnosti, nebude jim podkopávat nohy a bude připraven navrhovat kroky k vyrovnanému rozpočtu, hledat úspory a umět i ustoupit.

Nebojíte se, že byste dopadli jako ČSSD?
Byla to levicová strana u levicového partnera, který ji „vysál“. Nemyslím si, že Andrej Babiš má potenciál vysát naše voliče. Ti by už ANO volili.

To „přidávání všem“, které nyní ANO všude slibuje je s vaším programem docela v rozporu.
Ne úplně. Třeba u odměňování učitelů máme s ANO shodu: přestat odměňovat jen podle odsloužených let.

Říkáte, že chcete omezit některé obory na vysokých školách.
Ano, proto musíme rozproudit třeba obor školní psychologie na univerzitách a navýšit kapacity, i na úkor jiných oborů.

Co byste chtěli zrušit? Jaké obory?
Ne rušit. Jen je nebudeme financovat ze státní kvóty. Kdo bude chtít studovat nad rámec, může. Za školné. To je jeho věc.

Které ano a které ne?
Podle priorit. Když chybí školní psychologové, posílíme psychologii…

To by ale znamenalo změnu vysokoškolského zákona.
Ano, novelizaci zákona o vysokých školách.

Vysoké školy si dnes samy určují, jaké obory otevřou.
Stát by ale kapacity „objednával“. Řekl by, kolik z daného oboru je schopen zaplatit. A umožnil by i soukromým firmám objednávat si kapacity přímo u škol.

Co se vám, pokud budete zvolen musí během čtyř let určitě povést? Jeden klíčový úkol.
Ještě v roce 2026 chci zachránit nepedagogické pracovníky, školníky, kuchařky, uklízečky. Buď změnit rozpočtové určení daní, aby to pokrylo náklady, nebo to nepřenášet na obce, pokud na to nemají. A za druhé chci zrušit inkluzi v dnešní podobě. Aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami měly speciální třídy a speciální pedagogy a necítily se vyčleněné.

Chystáte i škrty ve státní správě, to se ale příliš nevedlo ani současné vládě, ani hnutí ANO, které bylo ve vládě předchozích osm let...
Protože neměli schopného koaličního partnera, který by to připravil, a sami to zjevně nezvládli. Třeba automatizaci státní správy.

Co budete dělat, když nepřekročíte pětiprocentní hranici?
Budu pokračovat jako učitel, což mě nesmírně baví, a věnovat se svému podnikání jako dosud.

A politika?
To bych řešil po volbách podle situace. Zůstanu členem Motoristů sobě, budu pracovat na mládežnické organizaci, kde mám rozdělanou spoustu práce, baví mě to a mám tam přátele. Budu pomáhat, jak to půjde.

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  16:59

Partnerem je pro nás hnutí ANO, s komunisty ne, říká lídr Motoristů Gregor

