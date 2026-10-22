Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ANO, Starostové a hnutí Ostravak podepsali koaliční smlouvu. Ostravu povede Vereš

,
  9:11

Fotogalerie2

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (na snímku) a Aleš Boháč za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Koaliční smlouvu v Ostravě podepsal ve čtvrtek vítěz letošních komunálních voleb, hnutí ANO, spolu s dalšími partnery: Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. Zároveň si rozdělili i funkce ve vedení města. Společně budou mít v pětapdesátičlenném zastupitelstvu 37 hlasů.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Primátorem bude lídr kandidátky ANO, jednatřicetiletý Richard Vereš. Ve funkci tak nahradí Jana Dohnala z ODS. Koalice srdcOVA, v níž se sdružili ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci, skončila ve volbách sice druhá, do nového vedení města ale přizvána nebyla. Prvním náměstkem primátora pak bude šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.

Trojice uskupení se na spolupráci dohodla již dříve. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 37 mandátů. ANO letos vyhrálo volby se ziskem 18 křesel, Starostové pro Ostravu získali 12 mandátů a Ostravak sedm. Kromě srdcOVA, která získala 13 mandátů, jsou v ostravském zastupitelstvu ještě Motoristé s pěti zastupiteli.

Podrobnosti připravujeme.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

V úterý 20. října otevřel svůj první obchod MR.D.I.Y. v ostravském obchodním...

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. vstoupil na český trh. První prodejnu otevřel bez slavnostního uvedení ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí dvacet tisíc výrobků pro...

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Zámek v Bravanticích láká na rekordní sbírku modelů aut i vzácné velké unikáty

Nevšední sbírka modelů aut, která čítá více než dva tisíce kusů, je k vidění na...

Unikátní sbírku více než dvou tisíc modelů aut mohou lidé obdivovat na zámku v Bravanticích na Novojičínsku. Stálou expozici zapsanou v knize rekordů tam vytvořil vášnivý sběratel Miloš Brunai....

22. října 2026  5:59

Basketbalová Opava padla v Kosovu, Sehnal přispěl k vítězství Štětína

Český rozehrávač Ondřej Sehnal v dresu Štětína.

Opavští basketbalisté podlehli ve 3. kole FIBA Europe Cupu na hřišti kosovského týmu Trepča 80:89 a připsali si druhou porážku. Po minulém vítězství na palubovce gruzínského Batumi přitom Slezané...

21. října 2026  21:55,  aktualizováno  22:35

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...

21. října 2026  11:34,  aktualizováno  16:01

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny. Do konce října nabízí dorty za korunu

Ostravská cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny a zákazníkům nadělila neobvyklý...

Ostravská cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny a zákazníkům nadělila neobvyklou nabídku. Kousek dortu a kávu pořídí za pouhou korunu. Má to však háček. Akce platí jen do konce října a zájemci musejí...

21. října 2026  11:30

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....

21. října 2026,  aktualizováno  10:46

Berete nám kus historie, nebudeme ho pít. Patriot brojí proti přesunu Ostravaru do Prahy

Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.

Plánovaný konec výroby piva v ostravském Ostravaru a přesun výroby do Prahy, který před necelými dvěma týdny oznámili majitelé pivovaru, naštval ostravského patriota Dušana Marečka. Vlastníkovi...

21. října 2026  5:05

Populárního medvěda Jirku musela zoo utratit, měl zdravotní problémy

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...

Zoo Ostrava musela kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nechat utratit dvacetiletého samce medvěda ušatého Jirku. Před dvěma lety byl do zoo převezen ze státního zámku Konopiště.

20. října 2026  18:20

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

V úterý 20. října otevřel svůj první obchod MR.D.I.Y. v ostravském obchodním...

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. vstoupil na český trh. První prodejnu otevřel bez slavnostního uvedení ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí dvacet tisíc výrobků pro...

20. října 2026  16:55

Ostrava fotbalová. Město postaví moderní tréninkový areál v Nové Vsi

ilustrační snímek

Nový fotbalový areál až s pěti hřišti, který by vyřešil nedostatek tréninkových prostor pro fotbalisty v Ostravě, má vzniknou do roku 2029 v části Nová Ves. Zástupci města Ostravy se dohodli s...

20. října 2026  14:56

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Že Baník nedává góly, to už je takový evergreen, mrzí útočníka Kubalu

Filip Kubala z Baníku Ostrava vede balon během utkání proti Olomouci.

Po vážném zranění kolena, téměř po roce, se v této sezoně vrátil do první ligy útočník fotbalistů ostravského Baníku Filip Kubala. Odehrál devět utkání, sedm v základní sestavě. V ní byl i proti...

20. října 2026  11:27

Nový podvod se snaží oklamat lékaře, někteří zaplatili falešné faktury

Podvodný email dožadující se u lékařů na Karvinsku zaplacení za licenci a...

Policisté na Karvinsku vyšetřují nový podvod, který cílí na lékaře. Pachatelé jim zasílají výzvu k zaplacení za licence k účetním programům, nechybí ani věrohodná falešná faktura. V několika...

20. října 2026  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×