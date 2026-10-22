Primátorem bude lídr kandidátky ANO, jednatřicetiletý Richard Vereš. Ve funkci tak nahradí Jana Dohnala z ODS. Koalice srdcOVA, v níž se sdružili ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci, skončila ve volbách sice druhá, do nového vedení města ale přizvána nebyla. Prvním náměstkem primátora pak bude šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.
Trojice uskupení se na spolupráci dohodla již dříve. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 37 mandátů. ANO letos vyhrálo volby se ziskem 18 křesel, Starostové pro Ostravu získali 12 mandátů a Ostravak sedm. Kromě srdcOVA, která získala 13 mandátů, jsou v ostravském zastupitelstvu ještě Motoristé s pěti zastupiteli.
Podrobnosti připravujeme.