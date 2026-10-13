Koalice v Ostravě: ANO se dohodlo se Starosty a hledají třetího, primátorem má být Vereš

Pravděpodobnou podobu magistrátní koalice oznámil na tiskovém brífinku ve foyer Nové radnice na Prokešově náměstí lídr hnutí ANO Richard Vereš. Ten by byl v Ostravě nejmladším primátorem nejméně od začátku volených starostů a primátorů Ostravy v roce 1861. V rámci České republiky od roku 1990 byl mladším jen třicetiletý Tomáš Hanzel (ČSSD) v roce 2006 v Karviné.
Konečná sestava koalice bude známa později. „Dohodli jsme se, že si dáme do pátku vyjednávací volno, až vychladnou hlavy,“ řekl na brífinku lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč.
|
ANO v Ostravě zvítězilo, ale oslabilo. Z magistrátu vypadli Piráti, SPD a komunisté
Vyjednávání trvalo jen krátce. Výsledky voleb byly známy v noci ze soboty na neděli, na konci víkendu si zástupci pěti stran a hnutí postupujících do zastupitelstva sestavili vyjednávací týmy a stanovili mantinely ve vyjednávání. Konkrétně hnutí ANO, koalice srdcOVA – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, nestraníci, dále Starostové pro Ostravu, hnutí Ostravak a Motoristé sobě, sestavili vyjednávací týmy a stanovili mantinely ve vyjednávání.
V pondělí se konaly čtyři jednání na radnici ve Slezské Ostravě, kde starostuje právě Vereš, a to v sestupném pořadí podle výsledku voleb.
Záhy se objevily první neshody, když lídr Starostů pro Ostravu a starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč vyjádřil překvapení, že dosavadní primátor Jan Dohnal z ODS údajně nabízel hnutí ANO jen dvoukoalici bez Starostů. Na to Dohnal reagoval údivem, že to řekl Verešovi, jen jako pokusný balonek kvůli zjištění, zda jsou Vereš s Boháčem za Starosty už domluvení.
„A potvrdilo se mi, že jsou. Je to jen politické divadlo pro lidi a koalice bez hnutí ANO už není možná,“ konstatoval nejnověji Dohnal.
Ostravské zastupitelstvo má 55 členů, většinu tedy tvoří 28 mandátů. Ustavující schůze v novém složení se uskuteční 4. listopadu.