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Koalice v Ostravě: ANO se dohodlo se Starosty a hledají třetího, primátorem má být Vereš

Josef Gabzdyl
Martin Pjentak
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  12:21
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za...

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč za Starosty...
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (na snímku) a Aleš Boháč za...
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za...
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš a Aleš Boháč (na snímku) za...
7 fotografií
Povolební vyjednávání v Ostravě dospělo do rozhodnutí o nové koalici. Třetí největší tuzemské město povede hnutí ANO spolu se Starosty, přičemž primátorem bude jedenatřicetiletý Richard Vereš z ANO. Nová koalice teď hledá ještě dalšího partnera, volí mezi hnutím Ostravak a Motoristy. Pokud jde čistě o počty, třetí subjekt už by ani nepotřebovali, už teď mají dohromady 30 z 55 hlasů.

Výsledky voleb 2026

Pravděpodobnou podobu magistrátní koalice oznámil na tiskovém brífinku ve foyer Nové radnice na Prokešově náměstí lídr hnutí ANO Richard Vereš. Ten by byl v Ostravě nejmladším primátorem nejméně od začátku volených starostů a primátorů Ostravy v roce 1861. V rámci České republiky od roku 1990 byl mladším jen třicetiletý Tomáš Hanzel (ČSSD) v roce 2006 v Karviné.

Konečná sestava koalice bude známa později. „Dohodli jsme se, že si dáme do pátku vyjednávací volno, až vychladnou hlavy,“ řekl na brífinku lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč.

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Vyjednávání trvalo jen krátce. Výsledky voleb byly známy v noci ze soboty na neděli, na konci víkendu si zástupci pěti stran a hnutí postupujících do zastupitelstva sestavili vyjednávací týmy a stanovili mantinely ve vyjednávání. Konkrétně hnutí ANO, koalice srdcOVA – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, nestraníci, dále Starostové pro Ostravu, hnutí Ostravak a Motoristé sobě, sestavili vyjednávací týmy a stanovili mantinely ve vyjednávání.

V pondělí se konaly čtyři jednání na radnici ve Slezské Ostravě, kde starostuje právě Vereš, a to v sestupném pořadí podle výsledku voleb.

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (na snímku) a Aleš Boháč za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (vpravo) a Aleš Boháč (vlevo) za Starosty pro Ostravu oznámili vznik nové radniční koalice. (13. září 2026)
7 fotografií

Záhy se objevily první neshody, když lídr Starostů pro Ostravu a starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč vyjádřil překvapení, že dosavadní primátor Jan Dohnal z ODS údajně nabízel hnutí ANO jen dvoukoalici bez Starostů. Na to Dohnal reagoval údivem, že to řekl Verešovi, jen jako pokusný balonek kvůli zjištění, zda jsou Vereš s Boháčem za Starosty už domluvení.

„A potvrdilo se mi, že jsou. Je to jen politické divadlo pro lidi a koalice bez hnutí ANO už není možná,“ konstatoval nejnověji Dohnal.

Ostravské zastupitelstvo má 55 členů, většinu tedy tvoří 28 mandátů. Ustavující schůze v novém složení se uskuteční 4. listopadu.

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