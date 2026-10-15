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Brzyszkowská zůstane starostkou. Když ji zvolí do Senátu, chce zvládat obě role

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  14:45

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Lenka Brzyszkowská | foto: město Orlová

Vedení Orlové má jasno o nové koalici, ve které ke stávajícím partnerům přibyli zástupci hnutí Stačilo!. V čele sedmadvacetitisícového města na Karvinsku zůstane dosavadní starostka Lenka Brzyszkowská (ANO). Ta zároveň usiluje o křeslo v Senátu. V případě úspěchu ve druhém kole hodlá obě funkce kumulovat s tím, že zkušenosti z komunální politiky vnímá jako výhodu.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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V Orlové skončila jednání o koalici velmi záhy. Oproti minulému volebnímu období se toho ve vedení města se zhruba 27 tisíci obyvateli takřka nic nezmění.

Koalici podepsali zástupci hnutí ANO, SPD s podporou Trikolory a strana Srdcem pro Orlovou, kde jsou lidé z bývalé sociální demokracie.

Ti by však měli zajištěno jen patnáct hlasů z 31 zastupitelů, proto kvůli potvrzení většiny do koalice nově přibyli dva zástupci levicového hnutí Stačilo!

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„Se zástupci Stačilo! jsme našli zásadní průniky našich programů, jak vést město další čtyři roky. Také udržení současných projektů bylo pro nás zásadní,“ vysvětlila jednička kandidátky hnutí ANO Lenka Brzyszkowská.

Ta by také měla zůstat starostkou Orlové, současně však kandiduje do Senátu. Zda získá další funkci, se rozhodne nyní o víkendu v druhém kole senátních voleb.

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Pokud uspěje, hodlá zastávat obě funkce. „Jsem přesvědčená, že právě zkušenosti z komunální politiky mi mohou při práci v Senátu pomoci, protože znám problémy lidí v regionu,“ zdůvodnila.

Odkázala například na Petra Víchu, dlouholetého senátora a donedávna také starostu nedalekého Bohumína.

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