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Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

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  11:34aktualizováno  12:23
Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum o povolební spolupráci s cílem sestavit koalici pro vedení města Opavy. Primátorem bude lídr OK Petr Czudek (uprostřed). (21. říjen 2026) | foto: OK Změna pro Opavu

Kdo bude primátorem? Lídrem vítězného hnutí ANO je Tomáš Navrátil. OK Změnu pro...
Tým hnutí ANO ve volebním štábu. Osmý zleva lídr a současný primátor Opavy...
Tým OK Změny pro Opavu, dole uprostřed lídr Petr Czudek.
Předvolební kampaň opavské ODS v ulicích města. Na snímku uprostřed lídr...
7 fotografií
Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro Opavu, bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek.

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Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum o povolební spolupráci s cílem odblokovat současnou patovou situaci a sestavit koalici pro vedení města Opavy.

„Spolu s Petrem Czudkem a Danielem Volným jsem podepsal memorandum o povolební spolupráci. Uskupení OK Změna pro Opavu, ODS Opava, Zelená pro Opavu tak disponují většinou 20 křesel nutných pro sestavení koalice. Věřím, že se nám podaří toto číslo ještě navýšit, ale patová situace je úspěšně za námi,“ napsal na Facebooku Dominik Janků z ODS.

„Primátorem má být lídr OK Změny pro Opavu, bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek,“ potvrdili lídři kandidátek ODS Dominik Janků i Zelené pro Opavu Dalibor Volný.

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum o povolební spolupráci s cílem sestavit koalici pro vedení města Opavy. Primátorem bude lídr OK Petr Czudek (uprostřed). (21. říjen 2026)
Kdo bude primátorem? Lídrem vítězného hnutí ANO je Tomáš Navrátil. OK Změnu pro Opavu ve volbách vedl Petr Czudek.
Tým hnutí ANO ve volebním štábu. Osmý zleva lídr a současný primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Tým OK Změny pro Opavu, dole uprostřed lídr Petr Czudek.
7 fotografií

Koaliční smlouvu chtějí uskupení podepsat příští týden. Do té doby mají doladit společný program i personální obsazení postů radních a náměstků či jejich gesce.

Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Navrátil však řekl, že situaci momentálně ještě nepovažuje za uzavřenou. „Jsou pouze uzavřena dvě různá memoranda, není podepsaná žádná koaliční smlouva. Zastupitelstvo také ještě nebylo. Jednání pokračují. Chceme bojovat dál,“ prohlásil.

Zelení našli pro Změnu víc důvodů

V devětatřicetičlenném zastupitelstvu získalo ANO 17 mandátů, OK Změna pro Opavu 13, ODS pět a Občané městských částí Opavy a Zelená pro Opavu po dvou. Při povolebních rozhovorech prosazovala dvě nejsilnější uskupení, ANO a OK Změna pro Opavu, odlišné varianty spolupráce.

Vítězné ANO chtělo pokračovat ve spolupráci s uskupením OMČO a Zelenými. Druhou možností byla právě koalice vedená OK Změnou pro Opavu s ODS a také Zelenou pro Opavu. Rozhodující silou se tak stali opavští zelení. „Podepsali jsme memorandum o povolební spolupráci s cílem odblokovat současnou patovou situaci a sestavit koalici pro vedení města Opavy,“ uvedl Volný.

Zablokovaná situace v Opavě. Nikdo nemá většinu, rozseknout pat má široké jednání

Dodal, že důvodů, proč se rozhodli pro právě tuto koalici, je několik. Jednak takovou variantu preferovala většina členů kandidátky a podle průzkumu i voliči.

Dalším aspektem podle něho byla i programová shoda. „Navíc jsme brali i ohled na celorepublikovou situaci. Nelíbí se nám, jak funguje vláda. Některé kroky jsou v rozporu s naší zelenou politikou. Nechceme to podporovat,“ uvedl Volný.

Dodal, že členové koalice budou dál jednat o společném programu i obsazení jednotlivých postů.

To potvrdil i Janků. „Jediná personálie, která je obsažena v memorandu, je Petr Czudek jako primátor. Ostatní dořešíme při dalších jednáních,“ řekl Janků.

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