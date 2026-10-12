Volby v Opavě vyhrálo hnutí ANO vedené stávajícím primátorem Tomášem Navrátilem. Dvě největší opoziční strany, OK Změna pro Opavu v čele s Petrem Czudkem a ODS s nezávislými však dohromady mají o mandát víc.
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Kdo povede Opavu teď závisí na nejmenších subjektech. Jednání vrcholí a ovládají nejen politickou scénu v Opavě, ale i sociální sítě.
Situace je napjatá. Opava je jediným velkým městem v kraji, kde hnutí ANO posílilo. Ve volbách získalo 37 procent hlasů, o dvě procenta víc než před čtyřmi lety. Co se počtu mandátů týká, je „na svém,“ má 17 zastupitelů. Konkurenční sestavě OK Změna pro Opavu, vedené Petrem Czudkem, se podařilo získat 13 zastupitelských mandátů. ODS a nezávislým osobnostem 5 mandátů. Dohromady mají 18 zastupitelů.
K nadpoloviční většině v 39členném zastupitelstvu potřebují 20 mandátů. Zbývající čtyři mandáty si napolovic rozdělili Zelená pro Opavu, což je společné sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů, a Občané městských částí Opavy.
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Obě uskupení byla dosud v koalici s ANO. „Potřebujeme dva mandáty. Jednáme se Zelenými, míč je teď na jejich straně,“ nastínil Czudek, bývalý trenér opavských basketbalistů a lídr hnutí OK Změna pro Opavu. Pokud by v jednání uspěl, má nakročeno k vedení města.
Memorandum
Hnutí ANO potřebuje minimálně tři mandáty, tedy dohodu s oběma menšími subjekty.
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„S Občany městských částí Opavy jsme již podepsali memorandum o povolební koaliční spolupráci. Pokračují jednání se Zelenou pro Opavu o možnosti navázat na naši dosavadní společnou práci,“ nastínil Tomáš Navrátil.
Zda město dál povede hnutí ANO a Navrátil, který stojí v čele radnice od roku 2018, tak závisí na tom, jak se k situaci postaví Zelená pro Opavu.
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„Jednáme. Zatím nemáme stanovený termín, do kdy se rozhodnout. Zvažujeme všechny okolnosti,“ komentoval lídr Zelené pro Opavu Daniel Volný.
Obecně v Česku Zelení s hnutím ANO společnou řeč nemají, strany jsou programově a ideově velmi rozdílné, zejména v přístupu ke Green Dealu a ochraně klimatu. Na lokální úrovni však v koalici jejich zástupci fungovali - kromě Opavy například v Novém Jičíně.