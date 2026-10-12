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Pat v Opavě vyostřuje boj o radnici, jazýčkem na vahách je Zelená pro Opavu

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  15:25

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Petr Czudek vede opoziční blok OK Změna pro Opavu. | foto: František Mazáč

Povolební vyjednávání v Opavě se zadrhla. O novém vedení města rozhodnou nejmenší subjekty. Přestože hnutí ANO současného primátora Tomáše Navrátila posílilo a získalo 17 mandátů, opoziční blok OK Změna pro Opavu pod vedením Petra Czudka v koalici s ODS má 18 hlasů. K dosažení většiny 20 zastupitelů tak chybí oběma táborům podporovatelé, klíčovou roli nyní sehrává uskupení Zelená pro Opavu, které zvažuje nabídky z obou stran.

Výsledky voleb 2026

Volby v Opavě vyhrálo hnutí ANO vedené stávajícím primátorem Tomášem Navrátilem. Dvě největší opoziční strany, OK Změna pro Opavu v čele s Petrem Czudkem a ODS s nezávislými však dohromady mají o mandát víc.

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Kdo povede Opavu teď závisí na nejmenších subjektech. Jednání vrcholí a ovládají nejen politickou scénu v Opavě, ale i sociální sítě.

Situace je napjatá. Opava je jediným velkým městem v kraji, kde hnutí ANO posílilo. Ve volbách získalo 37 procent hlasů, o dvě procenta víc než před čtyřmi lety. Co se počtu mandátů týká, je „na svém,“ má 17 zastupitelů. Konkurenční sestavě OK Změna pro Opavu, vedené Petrem Czudkem, se podařilo získat 13 zastupitelských mandátů. ODS a nezávislým osobnostem 5 mandátů. Dohromady mají 18 zastupitelů.

K nadpoloviční většině v 39členném zastupitelstvu potřebují 20 mandátů. Zbývající čtyři mandáty si napolovic rozdělili Zelená pro Opavu, což je společné sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů, a Občané městských částí Opavy.

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Obě uskupení byla dosud v koalici s ANO. „Potřebujeme dva mandáty. Jednáme se Zelenými, míč je teď na jejich straně,“ nastínil Czudek, bývalý trenér opavských basketbalistů a lídr hnutí OK Změna pro Opavu. Pokud by v jednání uspěl, má nakročeno k vedení města.

Memorandum

Hnutí ANO potřebuje minimálně tři mandáty, tedy dohodu s oběma menšími subjekty.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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393 fotografií

„S Občany městských částí Opavy jsme již podepsali memorandum o povolební koaliční spolupráci. Pokračují jednání se Zelenou pro Opavu o možnosti navázat na naši dosavadní společnou práci,“ nastínil Tomáš Navrátil.

Zda město dál povede hnutí ANO a Navrátil, který stojí v čele radnice od roku 2018, tak závisí na tom, jak se k situaci postaví Zelená pro Opavu.

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„Jednáme. Zatím nemáme stanovený termín, do kdy se rozhodnout. Zvažujeme všechny okolnosti,“ komentoval lídr Zelené pro Opavu Daniel Volný.

Obecně v Česku Zelení s hnutím ANO společnou řeč nemají, strany jsou programově a ideově velmi rozdílné, zejména v přístupu ke Green Dealu a ochraně klimatu. Na lokální úrovni však v koalici jejich zástupci fungovali - kromě Opavy například v Novém Jičíně.

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