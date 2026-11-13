Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Novém Jičíně má koalice většinu jen o jeden hlas, ANO skončilo v opozici

Autor:
  13:13
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie4

Nový starosta Nového Jičína Jiří Klein (Náš Nový Jičín). (9. listopadu 2026) | foto: Martin Pjentak, MF DNES

Starostou Nového Jičína zvolili tento týden tamní zastupitelé Jiřího Kleina z vítězného sdružení Náš Nový Jičín. Ve funkci nahradil Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, které v komunálních volbách skončilo druhé. Hlasování ale ukázalo, že nová koalice bude muset spoléhat jen na těsnou většinu.

Předchozích osm let vládla ve městě koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a sdružení Zelených s Piráty, TOP 09 a STAN. Po letošních volbách zástupci ANO doufali, že na spolupráci navážou, nakonec ale vznikla nová koalice, kde kromě sdružení Náš Nový Jičín figurují Zelení/Piráti/TOP 09/STAN a hnutí Víc pro Nový Jičín.

Starostové Nového Jičína po roce 1990

  • 1990 – 1994 Ladislav Gróf (KSČ – OF)
  • 1994 – 2002 Pavel Wessely (KDU-ČSL)
  • 2002 – 2010 Ivan Týle (ODS)
  • listopad 2010 – únor 2012 Břetislav Gelnar (ČSSD)
  • 2012 – 2018 Jaroslav Dvořák (ČSSD)
  • 2018 – 2026 Stanislav Kopecký (ANO)
  • 2026
    Jiří Klein (Náš Nový Jičín)

Ve 29členném zastupitelstvu ale mohou spoléhat jen na těsnou většinu 15 hlasů.

Oproti předchozímu vedení města se třemi místostarosty bude nová koalice fungovat jen se dvěma. Budou to Lucie Tovaryšová a Andrej Droščín, oba za sdružení Zelených/Pirátů/TOP 09/STAN.

Prvořadý rozpočet

Devítičlennou radu pak doplní Pavel Sedlář, Monika Vindišová a Kryštof Novák za Náš Nový Jičín, Ondřej Syrovátka a Petr Andrejs za Zelené/Piráty/TOP 09/STAN a někdejší starosta Jaroslav Dvořák za Víc pro Nový Jičín.

„V první řadě se musíme podívat na rozpočet města, který ještě připravilo předchozí vedení města, zda souhlasí s našimi vizemi a programem, s nímž jsme šli do voleb,“ řekl nový starosta Jiří Klein.

„V programu máme věci, o kterých víme, že trápí obyvatele města, tedy bezpečnost, bytová politika nebo podpora spolků a podnikatelů.“

Pokračovat chce také v některých projektech dosavadního vedení. „Některé akce a záměry jsou výborné a posunuly život města k lepšímu. Chceme s respektem navázat na to, co se povedlo,“ ocenil Klein práci předchozí koalice.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Pokus o sebevraždu skončil vážnými následky. Rodiče sdílejí příběh šestnáctiletého Adama

Premium
V Městské nemocnici Ostrava je Adam už dva měsíce. „Přijali jsme ho ve stavu...

Byl to zpočátku příjemný den, který rodina z Kopřivnice na Novojičínsku strávila společně na výletě ve Světě techniky. Večer však našli staršího syna Adama oběšeného v jeho pokoji. Podařilo se jej...

Vytrhal mi zbytečně 18 zubů, žaluje pacient lékaře. Klinika bude platit, rozhodl soud

Premium
Okresní soud v Ostravě projednává případ zubaře, který údajně pacientovi...

Muž, který trpěl poté, co přišel o všechny zuby, se po letech sporů se zubařem dočkal zastání u soudu. Petr Večeřa tvrdí, že mu zubař Lubomír Beran zbytečně vytrhal 18 zubů, když mnohé šlo zachránit,...

Zbrojovka - Baník 1:3, Kubalova show, hattrick završil gólem nůžkami

Sestřih zápasu
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté vyhráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti brněnské Zbrojovky 3:1. Všechny góly Baníku zařídil Filip Kubala, který se prosadil hned dvakrát během tří minut v prvním poločase. A...

Pokuta i stopka pro řidiče. Soud rozdal tresty za tragickou nehodu na přejezdu

U Karviné se střetl vlak s kamionem. Strojvedoucí srážku nepřežil. (24. ledna...

Okresní soud v Karviné potrestal přepravní firmu, jejího dispečera a řidiče za tragickou srážku rychlíku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni z ledna 2024. Při nehodě zemřel strojvedoucí a...

V Novém Jičíně má koalice většinu jen o jeden hlas, ANO skončilo v opozici

Nový starosta Nového Jičína Jiří Klein (Náš Nový Jičín). (9. listopadu 2026)

Starostou Nového Jičína zvolili tento týden tamní zastupitelé Jiřího Kleina z vítězného sdružení Náš Nový Jičín. Ve funkci nahradil Stanislava Kopeckého z hnutí ANO, které v komunálních volbách...

13. listopadu 2026  13:13

V Příboře otevřeli domov s nepřetržitou péčí, zájemců jsou v kraji tisíce

V Příboře na Novojičínsku otevřeli domov se zvláštním režimem Clementas pro 96...

Téměř stovku míst nabídne postupem času nově otevřený domov se zvláštním režimem Clementas v Příboře na Novojičínsku. Je určený lidem s Alzheimerovou chorobou, demencí, chronickými onemocněními nebo...

13. listopadu 2026  10:54

Zakázka za čtyři miliardy. Kraj hledá autobusového dopravce pro Karvinsko

ilustrační snímek

O zakázku za více než čtyři miliardy korun mohou nyní soutěžit autobusoví dopravci. Hejtmanství hledá firmu, která se na příštích deset let ujme provozu regionálních linek na Karvinsku a Orlovsku. A...

13. listopadu 2026  6:46

Děti jsme si za odškodné nekoupily, říká aktivistka, kterou vyznamenal prezident

Premium
Elena Gorolová je ostravská sociální pracovnice, lidskoprávní aktivistka a...

Říká, že to byl její životní mezník, když si v roce 2004 všimla teletextové zprávy, že se v ostravském sdružení Vzájemné soužití scházejí nedobrovolně sterilizované ženy. Mnoho let byla Elena...

12. listopadu 2026

Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících...

12. listopadu 2026

Havířov dál povede Kočí Palkovská z ANO, vítěz voleb skončil v opozici

Primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská (ANO).

Havířov, druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje, dál povede primátorka Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání. Pro hlasovalo 26 z 41...

12. listopadu 2026  10:50,  aktualizováno  13:52

Už ne uhelný region. Karviná láká turisty, prohlídky mají rekordní návštěvnost

O turistické prohlídky Karviné je stále větší zájem. (25. října 2026)

O komentované prohlídky centra Karviné je rekordní zájem, oproti předchozímu roku vzrostl počet návštěvníků o 130 procent. Vedle místních obyvatel a lázeňských hostů z Lázní Darkov objevují...

12. listopadu 2026  6:36

Archiv ukázal unikát: 600 let starou listinu s nejstarší ostravskou pečetí

Archiv města Ostravy na pouhé čtyři hodiny vystavil pergamenovou listinu s...

Ostravští archiváři dnes vystavili pergamenovou listinu z 11. listopadu 1426, která obsahuje vůbec nejstarší dochované vyobrazení dnešního symbolu města – osedlaného koně. Šest set let starý dlužní...

11. listopadu 2026  15:20

„Byl to feťák. Ale pan feťák.“ Padl trest za vánoční masakr sekerou ve Vratimově

Premium
Justiční stráž přivedla Vladimíra Jozku, který dostal trest takřka šestnácti...

Už nikdy nebudou mít Vánoce. Na loňské svátky sourozenci Pavla K. nezapomenou. Na Štědrý den ho totiž ve Vratimově u Ostravy zabil sekerou jeho známý a snad i někdejší partner Vladimír Jozek....

11. listopadu 2026  14:52

Stočtyřletý plukovník i vojáci z moderních misí. Ostrava vzpomněla na veterány

Ve středu v 11.00 si Ostrava tradičně připomněla Den válečných veteránů....

V Moravskoslezském kraji žije už jen pět pamětníků druhé světové války se statutem válečného veterána, mezi nimiž je i nejstarší žijící český veterán, stočtyřletý plukovník Jan Ihnatík. Na jejich...

11. listopadu 2026  14:03

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Ostrava investuje do psího parku, nabídne smyslové chodníky i agility překážky

ilustrační snímek

V ostravském Svinově začala příprava nejmodernějšího psího areálu ve městě, který vyroste na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních v osadě Dubí nedaleko řeky Odry. Projekt zaměřený na výcvik,...

11. listopadu 2026  8:26

Noclehárny se bezdomovcům otevřely i bez mrazů, pomůže to nemocnicím

Nocleh najdou potřební také v noclehárně Charitního domu sv. Františka.

Nepřetržitě, bez ohledu na teploty venku. Lidé bez domova v Ostravě mohou přečkat noc v teple a bezpečí kdykoliv od listopadu do konce února. Zimní program s rozšířenými kapacitami nocleháren včetně...

11. listopadu 2026  6:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.