V Novém Jičíně má koalice většinu jen o jeden hlas, ANO skončilo v opozici

Předchozích osm let vládla ve městě koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a sdružení Zelených s Piráty, TOP 09 a STAN. Po letošních volbách zástupci ANO doufali, že na spolupráci navážou, nakonec ale vznikla nová koalice, kde kromě sdružení Náš Nový Jičín figurují Zelení/Piráti/TOP 09/STAN a hnutí Víc pro Nový Jičín.
Starostové Nového Jičína po roce 1990
Ve 29členném zastupitelstvu ale mohou spoléhat jen na těsnou většinu 15 hlasů.
Oproti předchozímu vedení města se třemi místostarosty bude nová koalice fungovat jen se dvěma. Budou to Lucie Tovaryšová a Andrej Droščín, oba za sdružení Zelených/Pirátů/TOP 09/STAN.
Prvořadý rozpočet
Devítičlennou radu pak doplní Pavel Sedlář, Monika Vindišová a Kryštof Novák za Náš Nový Jičín, Ondřej Syrovátka a Petr Andrejs za Zelené/Piráty/TOP 09/STAN a někdejší starosta Jaroslav Dvořák za Víc pro Nový Jičín.
„V první řadě se musíme podívat na rozpočet města, který ještě připravilo předchozí vedení města, zda souhlasí s našimi vizemi a programem, s nímž jsme šli do voleb,“ řekl nový starosta Jiří Klein.
„V programu máme věci, o kterých víme, že trápí obyvatele města, tedy bezpečnost, bytová politika nebo podpora spolků a podnikatelů.“
Pokračovat chce také v některých projektech dosavadního vedení. „Některé akce a záměry jsou výborné a posunuly život města k lepšímu. Chceme s respektem navázat na to, co se povedlo,“ ocenil Klein práci předchozí koalice.