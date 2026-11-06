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Krnov, Havířov, Opava i další. Vítězové voleb se pakují do opozice, slaví jiní

Žaneta Motlová
  13:37
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Dosavadní starosta Krnova a také volební vítěz Tomáš Hradil (Patrioti Krnova) předává starostovský řetěz Monice Bala Dudové (ANO). (4. listopadu 2026) | foto: Městský úřad Krnov

Hned v několika městech v Moravskoslezském kraji vítězové voleb nesestavili koalici. Radnice tam povedou jiní. Volební úspěch k vedení města nestačil například v Krnově, v Opavě, Hlučíně, Havířově a dalších městech. Podle odborníků je i tento scénář běžnou součástí politické soutěže.

V Krnově se novou starostkou stala Monika Bala Dudová (ANO) a koalici vytvořilo hnutí ANO, Demokraté za Krnov, Krnováci a seskupení Za Krnov s KDU. V opozici skočili vítězové voleb Patrioti Krnova, společně s dalšími dvěma subjekty.

Podle hnutí ANO v Krnově byla podnětem ke změně částečná ztráta důvěry voličů v dosavadní vedení města složené z Patriotů a hnutí ANO.

„Vážím si toho, že se nám po letech podařilo spojit více politických stran do společného vedení města. Tato změna a různorodost našich zkušeností, znalostí a poznatků jistě bude pro Krnov přínosem,“ uvedla po svém zvolení na ustavujícím zastupitelstvu Monika Bala Dudová.

Dodala, že konkrétní změny v přístupu k vedení města a nové priority ještě koalice projedná, zaměřit se ale chce na obnovu po povodni, péči o infrastrukturu města, odpovědné hospodaření i bezpečné město.

Funkci jí předal Tomáš Hradil, jenž Krnov vedl předchozích osm let a na zastupitelstvu při odchodu ze starostovského místa sklidil dlouhý potlesk.

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Hradil netají, že jej výsledek mrzí. „Pokud vyhrajete volby a máte nejvíc preferenčních hlasů po tak drastickém období, jako byly velká inflace a povodně, cítíte zklamání. Nicméně je to politika, demokracie. Jako klub jsme se při volbě vedení města zdrželi hlasování a s koalicí nesouhlasíme, ale jejich dohodu respektujeme,“ komentoval.

Podobný scénář čeká v pondělí na ustavujícím zastupitelstvu i Opavu. Tam se dohodly OK Změna pro Opavu, ODS s nezávislými a Zelená pro Opavu. Vítěz voleb a dosud vládnoucí hnutí ANO v čele s Tomášem Navrátilem jde do opozice.

„Nemáme programovou ani lidskou shodu. Máme jiný pohled, chceme jinou atmosféru ve městě, jinou energii. K tomu musí přijít nová síla,“ vysvětlil Petr Czudek, lídr OK Změny pro Opavu a budoucí primátor, proč inicioval spolupráci s jinými partnery.

A také v Havířově se musí vítěz voleb, jímž je hnutí Havířov Sobě, spokojit s opoziční rolí. Druhé hnutí ANO se dohodlo s dosavadními koaličními partnery – Hnutím pro Havířov a Společně pro Havířov, jež pojí ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Lídr Havířova Sobě Jiří Jekl uvedl, že už vítězství nad ANO v jeho dosavadní městské baště se rovná zázraku. „Když vítěz skončí v opozici, není to dobrý signál voličům, kteří tak mohou získat pocit, že jejich snaha o změnu je zbytečná.“ Dodal, že podle něj by se měla změnit volební legislativa. „A vítěz by měl získat nějaký bonus.“

Politolog: Není to obcházení demokracie

Do opozice míří i dosavadní starostka Hlučína Petra Tesková, ač s ANO volby vyhrála. Dohoda Lidovců a nezávislých, Občanů pro Hlučín, Hlučíňáků a ODS tam sice způsobila rozkol mezi Hlučíňáky, když jejich členka Blanka Kotrlová oznámila, že součástí takové koalice kvůli vytvoření nové placené funkce místostarosty nebude, i bez ní ale mají většinu.

V Českém Těšíně ve volbách zvítězil nováček, uskupení Těšín 2.0. Starostou ale zůstane Karel Kula z Nestraníků, kteří skončili druzí a dohodli se se třetím ANO a dalšími subjekty.

Vítězové voleb „ostrouhali“ také v Odrách či Štramberku na Novojičínsku.

Podle politologa Lukáše Vomlely to výjimečné není. „“K situaci, že vítěz nedokáže sestavit většinu, dochází běžně. V žádném případě to není obcházení demokracie. Je to součástí politické soutěže,“ míní Vomlela.

Podle něj bývají důvody různé, a to od příliš problematického vítěze přes jeho silné postavení a nejistotu menších stran až po důsledek vzájemné konfrontační kampaně.

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