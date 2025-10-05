Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss

Darek Štalmach
  16:16
Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995, je jednou z nových tváří v parlamentu.
Volební vítězka kandidátky SPOLU, starostka Kravař a bývalá Miss Evropy Monika...

Volební vítězka kandidátky SPOLU, starostka Kravař a bývalá Miss Evropy Monika Žídková Brzesková (4. října 2025) | foto: Jan Smekal

Noví poslanci SPOLU, starostka Kravař a bývalá Miss Evropy Monika Žídková...
Tisková konference po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Marek Výborný a...
Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková, starostka města Kravaře a...
Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková
Co říkáte na celkový výsledek voleb?
Celkový výsledek je pro nás samozřejmě zklamáním. Chtěli jsme dosáhnout takového výsledku, abychom mohli sestavovat vládu na další čtyři roky. Nicméně když zhodnotím Moravskoslezský kraj, tak tam nám průzkumy přisuzovaly něco přes deset procent a nakonec máme přes sedmnáct, což beru jako úspěch.

Jak hodnotíte svůj zisk preferenčních hlasů?
Moc mě potěšilo, kolik jsem jich dostala. Bylo to pro mě milé překvapení. Moc si toho vážím a chtěla bych poděkovat celému týmu, který týdny pracoval na kampani ve svém volném čase. Jsou to lidé, kteří to dělají srdcem, protože chtějí pomoct. Takových lidí si opravdu vážím.

V Moravskoslezském kraji jste oproti loňským volbám ztratili zhruba dvě procenta. Je to podle vás daň za to, že jste byli součástí vládní koalice?
Myslím, že vždycky se lépe kritizuje z opozice. Vláda tohle období neměla vůbec jednoduché. Byla tady válka na Ukrajině a řada dalších věcí, které hrály roli. To všechno se promítlo do nálady lidí a voličů.

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

U Pirátů v rámci kampaně „Kroužkujte ženu“ v kraji uspěly hned dvě ženy, u vás to bylo napůl, díky kroužkování se na volitelná místa dostaly dvě ženy a dva muži. Mělo to podle vás nějaký vliv, nebo se na to ve SPOLU tolik nehrálo?
V Moravskoslezském kraji se na to úplně nekladl důraz, ale celorepublikově mě to potěšilo. V Poslanecké sněmovně bude zhruba pětina žen, což je velký posun oproti minulému období.

Některé poslankyně ale říkaly, že už znovu kandidovat nechtěly, protože cítí tlak. Nemáte obavy, že parlament bude v tomhle směru jiný než komunální politika, kde si můžete s každým věci vyříkat osobně?
Zatím obavy nemám. Vždycky jsem si dokázala poradit a věřím, že to zvládnu i v této pozici. Uvidím po roce nebo dvou, jak se to vyvine.

V KDU-ČSL jste od roku 2021, loni jste se stala místopředsedkyní. Jaké máte další cíle? Co třeba kandidatura na předsedkyni?
Ne, o tom neuvažuji. Příští pátek máme celostátní výbor a konferenci, kde se bude řešit, kam bude KDU-ČSL směřovat a jestli se využije příležitost ke změnám. Je to otevřené téma, o kterém budou členové intenzivně debatovat.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) odchází po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Takže zatím nevíte, co bude dál?
Přesně tak, to se rozhodne až po předsednictvu.

Jste místopředsedkyní strany, v kraji jste přeskočila Zbyňka Stanjuru a získala nejvíc preferenčních hlasů. Budete chtít i odpovídající zastoupení – třeba ve výborech nebo ve vedení sněmovny?
O tom budeme jednat v úterý. Určitě bych chtěla působit ve výboru, který bude mít „tah na branku“ a řešit to, co je opravdu potřeba. Ráda bych, aby to, že mi lidé dali důvěru, nezapadlo.

Máte už představu, ve kterém výboru byste chtěla pracovat?
Upřímně řečeno zatím ne. Dělala jsem si jen přehled, jaké jsou možnosti, ale nechávám to otevřené, bude to ještě předmětem debat.

Výsledky - Moravskoslezský kraj

ANO 2011

43,42 %
strana získala 272 073 hlasů
11
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

17,98 %
strana získala 112 649 hlasů
4
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8,37 %
strana získala 52 457 hlasů
2
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,09 %
strana získala 50 707 hlasů
2
-1

Česká pirátská strana

7,18 %
strana získala 45 022 hlasů
2
-1

Motoristé sobě

6,42 %
strana získala 40 261 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,52 %
strana získala 34 597 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,96 %
strana získala 6 044 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,43 %
strana získala 2 709 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,25 %
strana získala 1 593 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,22 %
strana získala 1 427 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 1 333 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,13 %
strana získala 866 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 822 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,12 %
strana získala 809 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,1 %
strana získala 662 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 526 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 501 hlasů
0
0

Levice

0,06 %
strana získala 400 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 379 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 373 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 259 hlasů
0
0
Budete v Poslanecké sněmovně nováčkem. Nemáte obavu, jak dlouho potrvá, než se v tom systému zorientujete?
Nová zkušenost to určitě bude. Ale využiji nabídku poslankyň, které už nekandidovaly a nabídly pomoc novým kolegyním, aby se rychleji zorientovaly. Je dobře, že takovou pomocnou ruku podaly, protože samy říkaly, že jim trvalo třeba rok, než se v procesech zcela vyznaly. Doufám, že my to budeme mít i díky tomu jednodušší.

Takže vám budou radit, dávat tipy, na co si dát pozor?
Ano, přesně tak. Sdílejí zkušenosti, co se jim osvědčilo a čemu se vyhnout. Je to moc dobrá nabídka.

Říkala jste, že zůstanete starostkou do konce volebního období. Budete kandidovat i v příštích komunálních volbách?
To záleží na tom, jestli o to bude zájem ze strany kolegů v koalici a lidovců. Teď máme zhruba půl roku na přípravu kandidátek. Dám na jejich názor, co pro nás bude v dané chvíli prospěšné.

Je pro vás zvládnutelné mít obě funkce, poslankyně i starostky?
Teď jsem přesvědčená, že musím ten rok do voleb dotáhnout, protože máme rozjeté velké projekty, které končí, a chci je dovést do konce. Nechci utíkat od rozdělané práce. Jsem připravená tomu věnovat maximum času.

Kdysi jste měla firmu, kterou jste prodala. Máte teď nějaké vedlejší finanční aktivity nebo závazky?
Ne, už nic takového nemám, žádné vedlejší aktivity.

Kde budete mít poslaneckou kancelář, v Kravařích, nebo v Opavě?
To zatím nevím.

Mandáty a zvolení poslanci

Mluvila jste už se Zbyňkem Stanjurou o volebním výsledku?
Ne, ještě ne. On byl v Praze na volebním štábu, já v Ostravě, takže jsme se zatím nepotkali.

Myslíte, že jej ODS zapojí do nějakých dalších aktivit?
Určitě s ním budou počítat. Je to zkušený člověk, který působil ve Sněmovně dlouho, a určitě bude přínosem.

Jak to vidíte s poslaneckým klubem KDU-ČSL? Půjdete vlastní cestou, nebo budete úzce spolupracovat?
To se teprve rozhodne. Dnes máme předsednictvo a během příštího týdne se to vyjasní. Teď bych opravdu jen spekulovala.

