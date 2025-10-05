Co říkáte na celkový výsledek voleb?
Celkový výsledek je pro nás samozřejmě zklamáním. Chtěli jsme dosáhnout takového výsledku, abychom mohli sestavovat vládu na další čtyři roky. Nicméně když zhodnotím Moravskoslezský kraj, tak tam nám průzkumy přisuzovaly něco přes deset procent a nakonec máme přes sedmnáct, což beru jako úspěch.
Jak hodnotíte svůj zisk preferenčních hlasů?
Moc mě potěšilo, kolik jsem jich dostala. Bylo to pro mě milé překvapení. Moc si toho vážím a chtěla bych poděkovat celému týmu, který týdny pracoval na kampani ve svém volném čase. Jsou to lidé, kteří to dělají srdcem, protože chtějí pomoct. Takových lidí si opravdu vážím.
V Moravskoslezském kraji jste oproti loňským volbám ztratili zhruba dvě procenta. Je to podle vás daň za to, že jste byli součástí vládní koalice?
Myslím, že vždycky se lépe kritizuje z opozice. Vláda tohle období neměla vůbec jednoduché. Byla tady válka na Ukrajině a řada dalších věcí, které hrály roli. To všechno se promítlo do nálady lidí a voličů.
U Pirátů v rámci kampaně „Kroužkujte ženu“ v kraji uspěly hned dvě ženy, u vás to bylo napůl, díky kroužkování se na volitelná místa dostaly dvě ženy a dva muži. Mělo to podle vás nějaký vliv, nebo se na to ve SPOLU tolik nehrálo?
V Moravskoslezském kraji se na to úplně nekladl důraz, ale celorepublikově mě to potěšilo. V Poslanecké sněmovně bude zhruba pětina žen, což je velký posun oproti minulému období.
Některé poslankyně ale říkaly, že už znovu kandidovat nechtěly, protože cítí tlak. Nemáte obavy, že parlament bude v tomhle směru jiný než komunální politika, kde si můžete s každým věci vyříkat osobně?
Zatím obavy nemám. Vždycky jsem si dokázala poradit a věřím, že to zvládnu i v této pozici. Uvidím po roce nebo dvou, jak se to vyvine.
V KDU-ČSL jste od roku 2021, loni jste se stala místopředsedkyní. Jaké máte další cíle? Co třeba kandidatura na předsedkyni?
Ne, o tom neuvažuji. Příští pátek máme celostátní výbor a konferenci, kde se bude řešit, kam bude KDU-ČSL směřovat a jestli se využije příležitost ke změnám. Je to otevřené téma, o kterém budou členové intenzivně debatovat.
Takže zatím nevíte, co bude dál?
Přesně tak, to se rozhodne až po předsednictvu.
Jste místopředsedkyní strany, v kraji jste přeskočila Zbyňka Stanjuru a získala nejvíc preferenčních hlasů. Budete chtít i odpovídající zastoupení – třeba ve výborech nebo ve vedení sněmovny?
O tom budeme jednat v úterý. Určitě bych chtěla působit ve výboru, který bude mít „tah na branku“ a řešit to, co je opravdu potřeba. Ráda bych, aby to, že mi lidé dali důvěru, nezapadlo.
Máte už představu, ve kterém výboru byste chtěla pracovat?
Upřímně řečeno zatím ne. Dělala jsem si jen přehled, jaké jsou možnosti, ale nechávám to otevřené, bude to ještě předmětem debat.
Výsledky - Moravskoslezský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Moravské zemské hnutí
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
Levice
Hnutí občanů a podnikatelů
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Budete v Poslanecké sněmovně nováčkem. Nemáte obavu, jak dlouho potrvá, než se v tom systému zorientujete?
Nová zkušenost to určitě bude. Ale využiji nabídku poslankyň, které už nekandidovaly a nabídly pomoc novým kolegyním, aby se rychleji zorientovaly. Je dobře, že takovou pomocnou ruku podaly, protože samy říkaly, že jim trvalo třeba rok, než se v procesech zcela vyznaly. Doufám, že my to budeme mít i díky tomu jednodušší.
Takže vám budou radit, dávat tipy, na co si dát pozor?
Ano, přesně tak. Sdílejí zkušenosti, co se jim osvědčilo a čemu se vyhnout. Je to moc dobrá nabídka.
Říkala jste, že zůstanete starostkou do konce volebního období. Budete kandidovat i v příštích komunálních volbách?
To záleží na tom, jestli o to bude zájem ze strany kolegů v koalici a lidovců. Teď máme zhruba půl roku na přípravu kandidátek. Dám na jejich názor, co pro nás bude v dané chvíli prospěšné.
Je pro vás zvládnutelné mít obě funkce, poslankyně i starostky?
Teď jsem přesvědčená, že musím ten rok do voleb dotáhnout, protože máme rozjeté velké projekty, které končí, a chci je dovést do konce. Nechci utíkat od rozdělané práce. Jsem připravená tomu věnovat maximum času.
Kdysi jste měla firmu, kterou jste prodala. Máte teď nějaké vedlejší finanční aktivity nebo závazky?
Ne, už nic takového nemám, žádné vedlejší aktivity.
Kde budete mít poslaneckou kancelář, v Kravařích, nebo v Opavě?
To zatím nevím.
Mandáty a zvolení poslanci
Mluvila jste už se Zbyňkem Stanjurou o volebním výsledku?
Ne, ještě ne. On byl v Praze na volebním štábu, já v Ostravě, takže jsme se zatím nepotkali.
Myslíte, že jej ODS zapojí do nějakých dalších aktivit?
Určitě s ním budou počítat. Je to zkušený člověk, který působil ve Sněmovně dlouho, a určitě bude přínosem.
Jak to vidíte s poslaneckým klubem KDU-ČSL? Půjdete vlastní cestou, nebo budete úzce spolupracovat?
To se teprve rozhodne. Dnes máme předsednictvo a během příštího týdne se to vyjasní. Teď bych opravdu jen spekulovala.