Velmi rozporuplné volební období má za sebou Česká pirátská strana. Od zklamání z volební spolupráce se STAN v roce 2021, kdy voliči na většinu postupových míst vykroužkovali Starosty, přes spoluúčast ve vládní koalici a odchod z ní po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj až po odchod do opozice.
Pád se Piráti budou snažit zastavit i s pomocí Lukáše Černohorského, který už počtvrté po sobě vede moravskoslezskou kandidátku. „Cítím, jak se nám vrací podpora. A ukazují to i čísla průzkumů. Snažíme se mít pozitivní kampaň, takže věříme, že uspějeme,“ říká čtyřicetiletý IT specialista.
Co jste po neúspěchu ve volbách v roce 2021 čtyři roky dělal?
Po skončení poslaneckého mandátu jsem pokračoval jako systémový inženýr, poté jsem byl nějaký čas náměstkem na ministerstvu pro místní rozvoj a po odchodu z vlády se vrátil do IT oblasti, a to jako senior IT konzultant, kdy si mě najímají firmy na řešení různých IT problémů.
Stýskalo se vám po poslancování?
Přeskočení kandidáty STAN příjemné určitě nebylo, ale na druhou stranu to, že jsem nebyl v Poslanecké sněmovně, bylo poněkud osvěžující. Když jsem viděl, co se tam nyní dělo, to byla naprostá katastrofa... Popravdě si umím představit, že poslanci, co nyní nejvíce obstruovali, by nyní dávali morální apely, jak se nemáme k ničemu vyjadřovat, když oni vládnou.
Nemám žádný problém s tím, že by v kraji stála gigafactory, jen si myslím, že vybrali naprosto špatné místo.
Vraťme se ještě ke sčítání hlasů před čtyřmi roky. Moc dobře si vzpomínám na vaše obrovské zklamání, když jste v krajském volebním štábu zjistili, že kandidátka sice uspěla, leč z kraje postupují jen Starostové...
Přiznávám, že když se to stalo, cítil jsem v první chvíli vnitřní vztek. Ale já jsem pozitivní člověk, který se z chyb poučí. Alespoň jsem měl více času na rodinu, narodil se nám syn, takže jistě nelituji. Když jsme si výsledky analyzovali, ukázalo se, že lidé na naší kandidátce kroužkovali sice kandidáty STAN, ale jen ty, co měli opravdu povolání starosta. Ti nakonec uspěli.
Nemůže se vám to stát i se Zelenými, se kterými jste spojili kandidátky nyní?
Věřím, že ne, navíc u nás v kraji žádného od Zelených nemáme, takže mě nyní mohou přeskočit jen jiní Piráti.
Bylo podle vás chybou jít se STAN a hlavně se SPOLU v čele s ODS do vlády?
Domnívám se, že ne. Uznávám, že čtyři poslanci nejsou moc velká síla, ale když se podívám zpětně, co se jim podařilo prosadit, a srovnáte to například s třiatřiceti poslanci STAN, tak ti naši toho ukočírovali výrazně více. Mnoho věcí se podařilo zkorigovat a protlačit.
Jenže pak přišel krach digitalizace stavebního řízení, odvolání tehdejšího pirátského předsedy Ivana Bartoše z pozice ministra a odchod Pirátů z vlády.
Pravda, konec byl poněkud dynamický. Ale podívejte se na následný vývoj informačního systému stavebního zákona. Ivan Bartoš ho z osmdesáti procent dokončil, ale pak se vůbec nepokročilo, nebyli zatím schopní dokončit těch dvacet procent. Když už se systém začal stabilizovat a většina systémů byla hotova, došlo v tu chvíli ke zbytečnému Bartošovu odvolání.
Mnoha lidem se nelíbí změny politiky Pirátů. Z velkých kritiků jste se ve vládě stali těmi poslušnými a po vynuceném odchodu zase přišla na řadu radikální kritika bývalých vládních spojenců.
Tak to není. I ve vládě jsme byli hodně kritičtí, jen se to řešilo diplomatickou cestou. Některé věci jsme připomínkovali, někde použili veto, jen to nebyly spory na veřejnosti, ale uvnitř. I proto si nemyslím, že vstup do vlády byl chybou, podařilo se mnohému zabránit.
Čemu například?
Třeba některým věcem v takzvaném konsolidačním balíčku. I ministr financí Stanjura si stěžoval, že kvůli nám některé velmi pravicové věci neprošly. Nepolevili jsme.
Můžete být více konkrétní?
Nevzpomenu si nyní přesně, co to bylo, ale prostě se vše řešilo za zavřenými dveřmi, aby tyto bublající konflikty nebyly vidět a vypadalo to na vládní jednotu. Navíc po zahájení ruské agrese na Ukrajině nebyl čas na nějaké veřejné politické rozbroje. Když jsme s něčím nesouhlasili, dalo se to stranou.
Jenže i tak následoval zjevný pirátský pád a ústup z pozic. Například jste minulý rok vypadli z krajského zastupitelstva.
Jak jsem řekl, cítím, že se vracíme zpět. Máme plán, jak získat 200 tisíc nových domovů, jak pomoci mladým rodinám, jak tlačit na vládu, aby se změnilo řízení státu a snížila byrokracie. Vracíme se.
Byl jste předsedou poslanecké vyšetřovací komise kvůli privatizaci OKD. Nechcete něco podobného i v případě krachu ostravské huti Liberty?
Bohužel se v Liberty stalo to, že zneužili legislativní díry, se kterou nikdo nic nedělá. Majitel obešel dozorčí radu, vyvedl emisní povolenky a finanční prostředky formou nějaké půjčky. A když se přiblížila nutná modernizace, přišel krach. V případě Liberty se to týkalo nejen ostravského, ale také rumunského podniku. A něco podobného vlastně udělal i majitel ostravského Evrazu. Sliboval, jak bude investovat, a pak zavřel a zamával.
Ostatně vyšetřovací komise by asi byla stejně zbytečná. Ani u OKD se nestalo nic konkrétního, nebyl nikdo další stíhán.
Jistě, v OKD podle našeho názoru měli být stíháni ne úředníci, ale tehdejší premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Milan Urban, kteří na nahrávce přiznali, že to byli oni, kteří dojednávali nízkou cenu za OKD. Podle nás měli být trestně odpovědní. Jenže poslanci nemohou úkolovat Policii ČR.
Právě Karvinsko potřebuje po konci těžby černého uhlí nový start. Považujete za něco takového plán na gigafactory v Dolní Lutyni?
V tomto případě to považuji za naprosté plýtvání místem. Nemám žádný problém s tím, že by v kraji stála gigafactory, jen si myslím, že vybrali naprosto špatné místo, a to ohledně záplav, je to chráněná oblast a přímo u hranic, takže pokud s námi budou Poláci bojovat o tuto investici, tak nás v rámci připomínkového řízení zablokují. Je to důsledek pomalé přípravy brownfieldů v rozumných místech.
Tak kam s tak velkou továrnou na baterie do elektromobilů?
Máme spoustu prostorů, které by se daly využívat. Například bych byl pro rozšíření průmyslové zóny v oblasti Mošnova. Je tam i letiště a železniční napojení.
Ale to je už dost mimo zmiňované Karvinsko...
Tam podle mě zaspal nejen stát, ale i vedení kraje. Ví se už dávno, kdy skončí těžba uhlí, a měly být připravené plochy pro lehký a střední průmysl. Mohli jsme také některých uzavřených dolů využít pro turistický ruch, jenže i v tom nás Poláci předběhli. Jsou tam možnosti sfárat, v areálu dolu prožít s rodinou celý den. Než my něco prodiskutujeme, tak Poláci to mají hotové.
Jak hodnotíte letošní předvolební kampaň v kraji?
Jak se říká, jak je společnost rozdělená, tak při naší kontaktní kampani jsme byli až překvapení vstřícností lidí. S výjimkou jednoho ukřičeného pána, který opakovaně startoval na babičku jednoho našeho kandidáta, až musela přijet policie, jinak bylo vše slušné. Když někdo nechtěl diskutovat, odmítl a hotovo. Ve skutečnosti to u nás vypadalo jinak než na sociálních sítích plných anonymů.
Minule se STAN jste získali přes jedenáct procent,. Nemáte obavy, že nyní sami se v regionu nedostanete ani přes pět procent?
To by byl velký neúspěch. Rádi bychom získali v regionu nejméně dva poslance jako v roce 2017. Mnoho lidí se ještě rozhoduje, komu dát hlas. A já doufám, že to budou zejména Piráti, kdo je svým programem přesvědčí.
