Musíme řešit potíže obyčejných lidí, ale ne populisticky, říká exministr Němeček

Právě zdravotnictví je základním kamenem programu SOCDEM. „V této pro občany velmi zásadní oblasti může kraj mnohé ovlivnit, částečně napravovat chyby centrálních úřadů a někdy dokonce problémy zcela řešit. Jen toho velmi málo využívá,“ nastínil dvaapadesátiletý Svatopluk Němeček.

Sice jste byl kdysi zhruba dva roky krajským zastupitelem, ale jinak vás krajská politika dost míjela, na rozdíl od celostátní nebo komunální. Proč ta změna?

Tak zaprvé právě na krajské úrovni jsou výsledky práce vidět a jste schopní něco ovlivnit a posunout. Ne jako na celostátní úrovni, kde je tato možnost velmi omezená. Pak také, jak jsem už řekl, kraj může velmi pomoci regionálnímu zdravotnictví. A rozhodně už nechci odcházet do Prahy, ty necelé tři roky stačily a já si řekl, že tam už nikdy.

Svatopluk Němeček Narodil se 23. února 1972 v Bohumíně, tedy ve stejné nemocnici, které nyní šéfuje. Vystudoval bohumínské gymnázium a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Řediteloval v nemocnici v Bohumíně (2002–2005 a od r. 2018 dosud) a ve Fakultní nemocnici Ostrava (2005–2014, 2016–2018). Ministr zdravotnictví v letech 2014 až 2016. Bohumínský zastupitel (1994–2014) a krajský zastupitel (2012–2014). Ženatý se známou ostravskou popáleninovou lékařkou a poslankyní za ODS Zdenkou Crkvenjaš, má dvě děti.

Ale že hned jednička kandidátky...

Přiznám se, že nejsem moc stranický člověk. Současně však velmi kritizuji dění zejména v celostátní politice, hrozně mě štve například, jak politika v Poslanecké sněmovně zdegenerovala v podstatě jen na hádky. No a když toto veřejně kritizuji a přišli za mnou, jestli bych nešel do krajských voleb – a nakonec dokonce jako lídr, tak by mi přišlo hloupé odmítnout.

Jak tedy krajskou politiku posledních let hodnotíte?

Zejména považuji ze strany hnutí ANO za velmi špatné, když kraj vede za rok a něco třetí hejtman. Aby různé věci fungovaly a posouvaly se, tak to vedení musí být delší. Spousta věcí se sice podařila, ale existují i promarněné příležitosti...

Co máte na mysli?

Například to, co se nyní tak vehementně řeší. Pro kraj je velmi zásadní silný investor, což splňuje firma, co chce u nás postavit a otevřít takzvanou gigafactory. A najednou se horkou jehlou hledá vhodný strategický prostor a to pak vyvolává vášně. Přitom už mohly být takové plochy, jedna či dvě, připravené několik let. To byla velká chyba.

Vaším ústředním heslem je, že kraj uzdravíte. Jaké nemoci podle vás region sužují?

Spousta těch nemocí je opět provázaná s celostátní politikou. Pochopitelně zdravotnictví rozumím nejvíce a je mi líto, že se pro něj za poslední dvě volební období v kraji příliš neudělalo.

A co tedy zrovna ve zdravotnictví v kraji chcete změnit?

Zásadním problémem je malý počet absolventů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Sice se nejvíce mluví o nedostatku zubařů, ale to se už hasí oheň. A už se nám rozhořívá snad ještě větší problém s praktickými lékaři, natož s pediatry, tedy dětskými lékaři. Padesát procent všech praktiků má přes šedesát let, z toho dvacet procent dokonce přes sedmdesát. A v kraji jsou ta čísla ještě o něco větší. Nemůžeme čekat, že tito lékaři budou pracovat do devadesáti let, takže nás čeká pořádný problém.

Rádi bychom atakovali deset procent hlasů, taková důvěra voličů je myslím reálná. Svatopluk Němeček lídr kandidátky SOCDEM

Co s tím kraj zmůže?

Primárně by to měl řešit stát, ale i na úrovni kraje se dá pomoci. Z ostravské lékařské fakulty ročně odchází asi sto až sto dvacet lékařů. A my potřebujeme, aby tak činilo ještě o stovku absolventů více. Kraj se může domluvit s fakultou, za jakých podmínek by to bylo možné, a finančně to podpořit. Řešit se to musí.

Ale jak chcete tyto mladé lékaře udržet v regionu?

Různými formami krajských pobídek, například stipendii od třetího ročníku s tím, že pokud v kraji zůstanou, tak podporu nemusejí vracet. Stejně tak kraj může obcím a městům pomáhat hledat vhodné prostory pro ambulance, u odlehlejších částí regionu pak nabízet atraktivní podmínky. Lze toho dělat poměrně hodně a kraj musí mladým lékařům pomáhat.

Často se zmiňují nová připravovaná pravidla rozpočtového určení daní, při kterém má kraj přijít o 600 milionů korun ročně. Lze tuto změnu ještě zastavit?

Jsem přesvědčen, že ano. Navrhovaný systém nemá absolutně žádnou logiku a je tak trochu Jánošík naruby, tedy že se bere nejpostiženějším krajům. Když to někteří hejtmani – zejména z ODS – připravovali, bylo to systémem, že věděli, jak to pro ně má vyjít, a podle toho se dělala kritéria. Například se dlouho říká, že máme moc malých obcí a měly by se slučovat. Ale v návrhu je jedno z kritérií, že čím více obcí, tím více peněz. To je postavené na hlavu. Naši zástupci se musí ozvat.

Ve volebním programu máte různé druhy příspěvků lidem ve výši dva až pět tisíc korun. Myslíte, že na to kraj bude mít?

Nebyly by samozřejmě pro každého, ale za jasně daných podmínek. Ale když jsou krajské peníze například na podnikatelské vouchery, dává se jim až 250 milionů ročně, a jak se ukázalo v případě 1. náměstka Unucky, tak se to ani moc nekontroluje, tak proč by neměly být peníze například na příspěvek lidem na lázně, rehabilitaci, na pomoc mladým rodinám?

Pád sociální demokracie se zatím nezastavuje. Z Poslanecké sněmovny jste vypadli, totéž hrozí i v krajích. Jak tento propad zastavit?

Musíme řešit problémy obyčejných lidí, ale ne cestou populismu, jak to předvádějí někteří jiní, ale opravdovou a splnitelnou pomocí. Vrátit se ke kořenům a nabídnout veřejnou službu. Pak to volič snad ocení a my se začneme vracet na někdejší pozice. Jistě, takřka kompletní voličstvo sociální demokracie přebralo hnutí ANO, ale jak ukázala situace s našimi hejtmany, má také velké problémy.

Jenže například když porovnám další podobně propadlé komunisty, tak jejich šéfka Kateřina Konečná je ve veřejném prostoru slyšet a vidět mnohem více než váš předseda Michal Šmarda...

To je možné, ale pan Šmarda za posledních pár let udělal kus práce ohledně hospodaření strany, řešil problémy s dluhy, dával mnoho věcí do pořádku. Ale souhlasím s tím, že nyní bychom mohli naši práci pořádně prodat veřejnosti. Ostatně po volbách máme sjezd, kde jistě budeme řadu věcí řešit.

Pokud se do zastupitelstva dostanete, víte, s kým chcete spolupracovat a s kým nikoliv?

Programy většiny stran a hnutí jsou v krajských poměrech hodně podobné, takových osmdesát procent řeší stejné problémy. Takže jsme připraveni se bavit s kýmkoliv. Nevím, co očekávat od SPD, tam je to jistě s otazníkem, jinak není problém. Současného hejtmana neznám, podle mých informací však do debat vnáší selský rozum, takže jistě nebude problém se o potížích kraje s ním pobavit. Rozhodnou však voliči.

Jaký volební výsledek bude pro vás úspěchem, a naopak?

Samozřejmě minimální hranici spokojenosti znamená postup do krajského zastupitelstva, něco jiného by byla katastrofa. Ale rádi bychom atakovali deset procent hlasů, taková důvěra voličů je myslím reálná.