Na incident upozornil analytik Pirátů Janusz Konieczny. Někdo podle něj nabízel za hlas 500 korun lidem bez domova.
„Podle některých svědectví se tak stalo nedaleko náměstí v Českém Těšíně, tedy lidem registrovaným na radnici. Je to nelidské, nehumánní a odporné. Někteří politici s problematickou minulostí vědí, že by je téměř nikdo nevolil, a proto si hlasy zajišťují tímto ostudným způsobem,“ konstatoval Konieczny.
Volby 2026 OBRAZEM
Konieczny rovněž uvedl, že Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné podal v pátek trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb.
Oznámení se podle něj týká kampaně jednoho z kandidujících uskupení, které českotěšínským obyvatelům slibovalo neomezenou konzumaci alkoholu v konkrétní den u konkrétních restaurací, pokud v komunálních volbách vyhraje.
Štětínská potvrdila, že se oznámením o kupčení s hlasy policisté zabývají. „Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současně doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále,“ konstatovala policejní mluvčí.
Komunální volby v Moravskoslezském kraji
výsledky v okresních městech