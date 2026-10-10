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Pětistovka za hlas? Policisté prověřují možné kupčení s hlasy v Českém Těšíně

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  11:47aktualizováno  12:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují, řekla v sobotu policejní mluvčí Soňa Štětínská.

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Na incident upozornil analytik Pirátů Janusz Konieczny. Někdo podle něj nabízel za hlas 500 korun lidem bez domova.

„Podle některých svědectví se tak stalo nedaleko náměstí v Českém Těšíně, tedy lidem registrovaným na radnici. Je to nelidské, nehumánní a odporné. Někteří politici s problematickou minulostí vědí, že by je téměř nikdo nevolil, a proto si hlasy zajišťují tímto ostudným způsobem,“ konstatoval Konieczny.

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Konieczny rovněž uvedl, že Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné podal v pátek trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb.

Oznámení se podle něj týká kampaně jednoho z kandidujících uskupení, které českotěšínským obyvatelům slibovalo neomezenou konzumaci alkoholu v konkrétní den u konkrétních restaurací, pokud v komunálních volbách vyhraje.

Štětínská potvrdila, že se oznámením o kupčení s hlasy policisté zabývají. „Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současně doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále,“ konstatovala policejní mluvčí.

Komunální volby v Moravskoslezském kraji

výsledky v okresních městech

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