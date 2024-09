Krajskou politiku nyní vede Babiš, říká Vondrák, exhejtman i lídr STAN a OK

„Změnu jistě vnímám. A liší se i předvolební kampaň. V hnutí ANO to bylo částečně direktivní a o některých věcech, například billboardech, se nediskutovalo. Ale nyní je kampaň Starostů a Osobností pro kraj výsledkem práce našeho týmu a já jsem z naší spolupráce nadšený,“ říká 65letý Vondrák, který kraj vedl sedm let od roku 2016.

Když jsme dělali v září 2020 předvolební rozhovor, tak sice už začal covid, ale sotva jste mohl tušit, že to nejhorší vás v epidemii ještě čeká, pak začne uprchlická krize, pak energetická a nakonec vlastní hejtmanská...

To je pravda, covidové roky byly asi nejnáročnější v mém životě. Naštěstí se podařilo vše zvládnout tak, že na rozdíl od některých jiných regionů jsme vystačili s kapacitou nemocnic, ačkoliv v nejhorším období zůstala jen dvě volná akutní lůžka v celém kraji. No a pak jsme očkovací centrum urychleně měnili na uprchlické centrum pro lidi, kteří utekli před válkou a často měli jen pár igelitek. Bylo toho opravdu hodně. Slyšeli jsme sice hodně pochval a vděčnosti, ale také kritiky, u mého domu se dokonce objevila šibenice. Nebylo to snadné.

Ivo Vondrák Narodil se 15. dubna 1959 v Ostravě. Vystudoval VŠB-TU v Ostravě, kde v roce 1990 spoluzakládal katedru informatiky. Do roku 2002 tuto katedru vedl a v letech 2003–2010 byl děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky. Šest let byl rektorem VŠB-TU. Od roku 2016 byl hejtmanem za hnutí ANO, loni v červnu však rezignoval. Nyní je členem hnutí Osobnosti pro kraj a zároveň nezařazeným poslancem. V současnosti na zkrácený úvazek vyučuje na VŠB-TU Ostrava.

Proto se docela divím, že se vám chce zpět do politiky. Po odstoupení loni v červnu se zdálo, že se vám v podstatě ulevilo...

Tak to mám. Sotva dokončím jedno, a v tomto případě jsem byl bohužel od některých rozdělaných projektů nucen odejít, tak už mám další výzvu. Ano, nemusel bych usilovat o návrat, mám co dělat, ale je to velká motivace jak pro mě, tak i pro mé kolegy.

Vše zakončila vaše podpora prezidentského kandidáta Petra Pavla proti vašemu stranickému šéfovi Andreji Babišovi, což pak vyústilo ve vaši rezignaci na hejtmana...

Už po neúspěšných poslaneckých volbách v roce 2021 se mě Aleš Juchelka ptal, jakou bych měl představu o nové podobě hnutí ANO. Chtěl jsem staronové hnutí, které by se odvíjelo od programové konference připravené Tomášem Macurou. I na začátku roku 2022 na programovém setkání jsem chtěl, abychom se vrátili k středopravicovým principům fungování ANO z jeho začátků. Jenže stejně se to udělalo, jak to chtěl Andrej Babiš, a my jsme pochopili, že se to prostě nezmění.

Ale stejně jste v ANO vydržel ještě poměrně dlouho.

Protože jsem měl na kraji rozdělanou práci, která mě bavila, a není mým stylem odcházet od něčeho, co není ukončeno. Nicméně se to nakonec stalo.

Opravdu jste si myslel, že ve funkci hejtmana vydržíte? Vždyť už před vámi ze stejného důvodu skončil primátor.

Tak při jednání nejdříve spolupracovníci z ANO všichni říkali, že za mnou budou stát. Chodily zprávy, že hejtmanem musím zůstat, když jsme tady něco vybudovali. Já prostě na gentlemanské dohody věřil. Jenže pak nastal velmi rychlý zvrat a stejní lidé začali vyměňovat mou podporu za místa na letošní krajské kandidátce. A je problém, když svým spolupracovníkům nemůžete důvěřovat.

Komu například?

Bylo jich více. Zásadní bylo, že v době mé zahraniční služební cesty se sešli a rozhodli o mém konci. A pak i ti, co mi předtím slibovali podporu, hlasovali proti mně. Třeba i současný hejtman Bělica, který najednou hájil stanovisko, které bylo zcela opačné k jeho vyjádřením v minulosti. Ani mu to nezazlívám, prostě si vybral pohodlnější cestu.

A výsledkem jsou tři hejtmani za rok a čtvrt?

Ano. Vůbec mě to netěší. Navíc, jak se ukazuje, nyní se vede krajská politika podle toho, co si přeje Babiš.

To myslíte vážně?

Tak vidíte to na jednání současného hejtmana. Vystoupí z mezinárodního sdružení, aniž by s partnery jednal, v čem by se to sdružení mělo změnit. Postavil je před hotovou věc. Jsem zvědavý na osud armádního logistického centra v Mošnově, o kterém Babiš tvrdil, že to je Vondrákovo dílo. A také na gigafactory. Když se tam jednalo, tak pan Bělica si ani nesedl za předsednický stůl, což je zvláštní. Tam by měl totiž hejtman sedět. Obávám se, že nyní chodí noty z Prahy.

Na co jste za sedm let svého hejtmanství nejvíce hrdý a co považujete za svou největší chybu?

Hrdý jsem zejména na to, že se mně a spolupracovníkům podařilo nastartovat řízenou změnu kraje, což mnoho odborníků oceňuje. V IT oboru nyní v regionu pracuje třikrát více zaměstnanců než v těžkém průmyslu. Inovace a modernizace jsou jasně patrné, podařilo se přitáhnout miliardy korun. Za velkou chybu považuji druhou kandidaturu do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Na to si vzpomínám. V roce 2020 jste říkal, že o rok později už nebudete kandidovat, možná ani nedokončíte stávající mandát. A za rok jste byl opět lídrem ANO do Poslanecké sněmovny...

Ano, nechal jsem se přemluvit. První období ve Sněmovně bylo dobré, nyní to je moc špatné. Opozice s covidem vůbec nepomohla, nyní je vzájemná dohoda koalice a opozice zaseklá úplně. V tom roce 2021 jsem ještě věřil v obměnu ANO. Byla to chyba, měl jsem zůstat jen na kraji.

S dalšími bývalými zastupiteli ANO jste poté založili hnutí Osobnosti pro kraj a nyní kandidujete společně se STAN. Nemáte obavy z toho, že vás příznivci STAN vykroužkují, jako se to v roce 2021 stalo Pirátům?

Spolupráce se STAN je dosud výborná a máme dohodu, že nikdo nebude nic činit k tomu, aby se někdo kroužkoval. Ale voliči mají tuto možnost a my to nejsme schopní nijak ovlivnit.

Svůj volební program jste nazvali MaSaKr. Proč?

Jde o kombinaci značky našeho kraje MSK a slova, které je v našem kraji populární. Používá se přeci, když nás něco překvapí nebo ohromí. A taková je i naše kampaň.

A čím tedy chcete ohromit?

V programu bych chtěl zdůraznit tři oblasti. První je vzdělání a dobře placená práce. Chceme podporu vzdělání, náš kraj dosud dával na školství ze svého rozpočtu ze všech regionů nejvíce. A už tady nechceme nějakou výrobu pneumatik. Zadruhé nám jde o inovativní průmysl a přechod k nízkokarbonové ekonomice. A třetí oblastí je zdraví a volný čas. Musí se i na úrovni kraje okamžitě řešit nedostatek lékařů a rozšiřovat moderní technologie v medicíně.

Kde máte hranici volebního úspěchu a prohry?

To je jednoduché. Deset procent hlasů bereme jako absolutní minimum, nad patnáct procent to bude úspěch a nad dvacet vynikající výsledek. Pod deset by to bylo špatně.

Nejste velký optimista? Není to spíš tak, že voliči ANO nevolí Vondráka, Bělicu nebo kohokoliv jiného, ale dávají hlas Babišovi?

A budou hnutí volit, i když figurujete na jiné kandidátce? Je to možné, ostatně proto ANO vede kampaň Vrátíme vám, co vzala vláda, což je evidentní populismus. Na druhou stranu si říkáme, že je v kraji dost lidí, kteří se na tak laciné heslo nenechají utáhnout.

Pokud tedy uspějete, tak s kým je koalice možná?

Spolupracovat chceme jen s demokratickými partnery, tedy SPOLU, Piráty, a uvidíme, jak dopadne SOCDEM.

A co hnutí ANO v čele se současným hejtmanem?

Ne, v současné podobě ANO považujeme za populistickou stranu.