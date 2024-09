Bez nás by v kraji chyběla nejaktivnější opozice, říká jednička Pirátů Klusová

„Kdyby kraj o Piráty v zastupitelstvu přišel, chyběla by tam nejaktivnější a současně nejkonstruktivnější opozice. A dobrá opozice posouvá region dopředu, protože koaliční politici vědí, že někdo jejich práci stále sleduje a hodnotí,“ upozornila devětatřicetiletá politička z Karviné.

Po ne zcela úspěšných poslaneckých volbách v roce 2021 jste řekla, že si od politiky musíte odpočinout. Už se vám stýskalo?

Popravdě mi politika zase až tak nechyběla. Ale nejprve minulý rok jsem souhlasila, že ještě povedu krajskou kandidátku, a když se pak ozval náš předseda Ivan Bartoš, jestli bych šla do eurovoleb, a nakonec mne uvnitř strany navolili na třetí místo, tak jsem si řekla, že do toho půjdu. Takže to nebylo tak, že když nevyšel Brusel, tak jsem vzala Ostravu.

Zuzana Klusová Narodila se 28. června 1985 v Karviné, kde dosud žije. Po absolvování osmiletého gymnázia vystudovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obory mediální studia a sociální práce. Pracovala v okresní hospodářské komoře, poté ve firmě Gates Hydraulics. Působila také jako asistentka moravskoslezských poslanců České pirátské strany. V poslední době pracovala v nízkoprahovém centru pro děti a mládež OÁZA v Karviné. S partnerem mají syna (9 let).

V rozhovoru před čtyřmi roky jste vedení kraje oznámkovala trojkou. Jak dopadne krajská koalice za období 2020 až 2024?

No... dávám tři minus. Zvažovala jsem chvíli i čtyřku, ale musím ocenit a pochválit kraj za zvládnutí covidu a za zodpovědný přístup k ukrajinským uprchlíkům. Ale poslední dva roky hodnotím negativně. Ačkoliv mám k hejtmanovi Vondrákovi dost připomínek, tak si myslím, že oproti svým nástupcům byl výrazně lepší. Další hejtman Krkoška musel urychleně odejít po svém skandálu a současný hejtman Bělica je pro nás se svými třemi funkcemi hejtmana, poslance a primátora zcela nepřijatelný. Všem bylo jasné, že chce ve všech funkcích vydržet do voleb, až bude mít jistou kandidaturu, ale stále mlžil.

To mezi nimi vnímáte takový rozdíl?

Oba byli a jsou vůči nám ostří. Dobře. Ale zatímco u pana Vondráka to mělo ještě nějakou úroveň, u pana Bělici to někdy bylo až neomalené.

Často jste kritizovala projekty z evropského dotačního programu Spravedlivá transformace. Proč vlastně?

Protože se bohužel naplňují mé obavy a já z toho nemám žádnou radost. Příprava projektů byla spíchnutá horkou jehlou, a jak se nyní ukazuje, budeme mít velký problém projekty profinancovat. Vždyť i nejvíce rozpracovaný projekt vědecké knihovny Černá kostka v Ostravě má problémy a hrozí, že se do limitního roku 2027 nestihne postavit. Nebo například takzvané Centrum vývoje a výzkumu PodoluPark Karviná, to byla šílená ostuda. Firma, kterou nikdo neznal, plazmatické zplynování, které odborníci hodnotili jako fantasmagorii. Není divu, že normální lidé tomuto ambicioznímu programu nedůvěřují a nevěří ani, že jim nějak pomůže.

Druhá strana však oponuje, že jste mohli navrhnout nějaké své projekty, což se nestalo...

Ale to je právě nepochopení toho, jak měly projekty vznikat. Tam si takřka každá strana a hnutí na ten dotační vánoční stromeček pověsily nějakou svou baňku a pak se uvidí. Žádná strategie, žádná velká příprava. Program má stírat rozdíly mezi regiony, ale spíše je u nás prohlubuje. Ostrava ušla kus cesty, ale Karviná zůstává takřka na nule.

Tak co s tím dále?

Zachránit, co ještě lze, a pořádně se připravit na program Spravedlivá transformace 2, kde má být snad ještě více peněz a má být zaměřený na modernizaci energetiky. Kraj by měl identifikovat největší problémy a podle toho připravit projekty.

Ve svém volebním programu velebíte vysokorychlostní železnici. To je tak skvělý projekt?

Vím, že leckdo tomu nedůvěřuje, ale my rychlovlaky vnímáme jako jednu z největších rozvojových šancí za posledních dvacet let. V Brně za čtyřicet minut, v Praze za necelé dvě hodiny. To tam můžete pracovat, ale současně se nemusíte z našeho regionu stěhovat. Podél vysokorychlostních koridorů také mohou vést datové a energetické sítě čili optické a HDVC kabely, to je rychlý internet a levná elektřina.

Dále slibujete roční jízdenku na krajskou dopravu i MHD za zhruba 7 300 korun, což je asi polovina současné ceny. Není to už trochu populismus?

Tak rozhodně lepší než dávat miliardy korun na rozvoj nějakého vodíku nebo dávat peníze na dotace pro filmové štáby. Může jít o velký impulz pomoci. Veřejná doprava má být cenově atraktivní, rychlá a pohodlná, pak si lidé možná rozmyslí jízdu autem. Jsme přesvědčení, že by se do veřejné dopravy přelilo mnohem více lidí.

Před čtyřmi roky jste takřka přesně trefila výsledky Pirátů v kraji, údajně jste odhadla i neúspěch v evropských volbách. Tak zkuste tipnout letošní výsledek.

Nejsem idealistka, ale realistka, takže očekávám tak sedm procent hlasů. A to je možná ještě trochu optimistické.

Tak to jste mě takovým snížením preferencí z minulých téměř dvanácti procent poněkud překvapila.

Průzkumy nám dávají celostátně osm procent, v našem kraji míváme ještě o něco méně. Takže sedm procent by ještě bylo dobrých.

Takže právě zde leží hranice vaší volební spokojenosti?

Dá se to tak hodnotit. Samozřejmě výsledek pod pět procent by byl velký neúspěch, ale jak jsem už řekla, věřím, že si voliči uvědomí, že mít dobrou opozici je důležité. Povedlo se nám domluvit na spolupráci i se Zelenými, z nichž například místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka je opravdu skvělý kandidát. I to snad lidé ocení.

S kým si dovedete představit spolupráci a s kým už nyní víte, že ani náhodou?

Spolupráce s komunisty a SPD je u nás vyloučená, koalici s hnutím ANO v čele s panem Bělicou si také neumím moc představit. Takže zůstávají SPOLU a STAN, ale pro vytvoření krajské vládní koalice to asi není moc reálné.

Jak moc vám uškodila účast ve vládě?

Jistě nám to v popularitě nepomohlo, i mně některé její kroky dost vadily. Nebylo však chybou vstoupit do vlády, možná je otázkou, zda jsme z ní někdy v minulosti neměli odejít. Rok před poslaneckými volbami však určitě ne. To, co jsme uměli nejlépe, tedy mladistvě a moderně prezentovat naši práci na sociálních sítích, už nám tak nejde, trochu nám v tom ujel vlak, To se musí změnit.

A co nepovedená digitalizace stavebního řízení? To musí být před volbami noční můra.

Jistě, je tam mnoho nedostatků, ale jsem přesvědčená, že se důsledky někdy záměrně přehánějí a političtí konkurenti toho zneužívají. Ivan Bartoš na rozdíl od jiných, například pana Válka s digitalizací zdravotnictví, nechtěl nic odkládat a maká se svým týmem i patnáct hodin denně. Ten systém byl podfinancovaný a jsem přesvědčená, že bude lepší a lepší. Každý tak velký projekt měl obdobné problémy.