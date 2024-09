V kraji jsme jediným významným soupeřem hnutí ANO, říká lídr SPOLU Kaňa

„Jako starosta jsem byl s krajem v častém kontaktu. Práce na radnici by pro každého politika měla být základem, tak se učíte každý den. Navíc jsem na kraji pracoval v komisích i ve výboru, krajskou politiku podrobně sledoval. Určitě nezačínám od nuly,“ říká pětačtyřicetiletý Radek Kaňa, s nímž jsme hovořili ještě před katastrofálními povodněmi.

Přeci jen jste vy jako lídr určitým překvapením. První náměstek Jakub Unucka však figuroval nejprve na nižších pozicích a po dotační aféře z kandidátky dokonce vystoupil. I další politici ODS ze současné krajské koalice jsou pod vámi. Nebyli jste s nimi spokojeni?

To jistě ne. Jakub Unucka už nechtěl po dvou volebních obdobích pokračovat jako lídr, ostatní jistě mají důvěru. Jsme však přesvědčení, že je stále poptávka po nových tvářích, a já určitě mohu pomoci kraj posunout dále.

Radek Kaňa Narodil se 14. prosince 1978 v Opavě. Prvních deset let žil v Havířově, poté se rodina přestěhovala do Šilheřovic. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku a Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Pět let učil na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích a stejnou dobu v Anglii na střední sportovní škole. V letech 2014–2022 starosta Šilheřovic, nyní náměstek ministra vnitra. V ODS od roku 2009, v současnosti předseda regionálního sdružení strany.. Ženatý, dvě děti.

Jak tedy hodnotíte končící volební období, tedy minulé čtyři roky krajské koalice, které jste byli součástí?

Nemohu je hodnotit úplně kladně, a to kvůli hnutí ANO a jejich třem hejtmanům za rok a čtvrt. Ukazuje to na to, že hnutí ANO nemá silnou členskou základnu a kvůli tomu nemá nějaké výrazné nové tváře, nějakou osobnost, která by dělala sto procent pro kraj, a ne ještě funkce primátora a poslance.

To bylo docela strohé hodnocení čtyř let...

Ale bohužel vnitřní rozpad hnutí ANO výsledný dojem hodně ovlivňuje. A je to velká škoda, protože jinak jsem sledoval obrovský posun například v sociálních službách, ve školství, v kultuře a v dalších oblastech. Rozvoj nezvrátilo ani období covidu, které kraj zvládl výborně. Stejně jako přijetí ukrajinských uprchlíků. Velký pokrok se udělal i v oblasti dopravy, městské hromadné dopravy v našich městech patří v tuzemsku k nejlepším.

Díval jsem se na vaši kandidátku a v první desítce máte jednu ženu, ve dvacítce dvě. To je docela málo...

Jsme si toho vědomi, ale na druhou stranu přeci nebudeme mít nějaké kvóty. Je to standardní politická poptávka, máme tam úspěšné starostky i místostarostky, kterým práce například na menší obci vyhovuje a odvádí tam skvělou práci, ale kariérně nemají potřebu se posouvat na kraj. Nechtěl bych skládat kandidátku jen na základě toho, že potřebujeme mít někde někoho na doplnění. Máme tam ženy, za kterými je hodně práce, například starostku Kravař, bývalou starostku Fulneku, učitelky, advokátky a spousty mladých žen, které chtějí být v budoucnosti politicky aktivní.

Kritizujete, že některé strany mají místo toho, jak chtějí zlepšit kraj, spíše antivládní program. To se nedivte, vláda v regionu není moc populární.

Ano, heslo „Vrátíme vám, co vám vláda vzala“ je hodně jednoduché a populistické. Stejně jako nyní SPD se svým „Vládo, vrať bilion“. Komunální a krajská politika není o tom, kdo zrovna vládne, mělo by to být opravdu o krajských problémech. Nevím, jak by měl kraj řešit například důchody nebo vyšší mzdy pro zaměstnance. Musíme se soustředit sami na sebe a plně využívat všech prostředků, které od státu i z Evropské unie máme. A vláda se nám rozhodně snaží pomáhat, vždyť třeba velká část opravených a nových silnic je právě v našem kraji.

Kam chcete kraj posunut za další čtyři roky, pokud budete mít šanci něco změnit?

Před krajem je mnoho výzev. Velmi akutní je nyní situace v huti Liberty, určitě bych nad ní nelámal hůl, protože ocel je strategická surovina. Jen místo čmoudících provozů tady musí být elektropece. Velkou šancí je vysokorychlostní trať a samozřejmě dotační program Spravedlivá transformace. To se neudělá samo nebo lusknutím prstů, to se musí odpracovat. I proto by měl být hejtman hejtmanem na sto procent. Musí se pokračovat v podpoře kultury, řešit problémy ve zdravotnictví, je toho hodně.

Považuji za stěžejní, aby nám v kraji nevládla SPD, Přísaha nebo komunisti. Radek Kaňa

lídr SPOLU MSK

Jenže podle návrhu na nové rozdělení daní by měl právě Moravskoslezský kraj dostat o 600 milionů korun ročně méně, což vzniklo pod taktovkou hejtmanů za ODS v čele s předsedou Asociace krajů, jihočeským Martinem Kubou. To je před volbami nůž do zad.

To si nemyslím. Naopak se domnívám, že po volbách tento návrh spadne pod stůl a zase se o něm bude dále jednat. Záleží také na vedení našeho kraje, jak hlasitě se ozve. To je jen výmluva, že za to mohou hejtmani za ODS, tento návrh podpořili i hejtmani z jiných stran.

Když budete ve vedení kraje, podpoříte gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku?

Samozřejmě ano. Bude to sice ještě běh na dlouhou trať, ale říkám si, jak by asi vypadalo Frýdecko-Místecko, kdyby tam před nějakými dvaceti lety kraj pod vedením Evžena Tošenovského nepomohl dostat Hyundai? A jsem přesvědčený, že pokud tady budeme sedět za dvacet let, tak stejné to bude i s Karvinskem. A také díky gigafactory a na ni navazující infrastruktuře.

A další priority?

Když se podíváme na statistiky, tak nechápu proč, ale i po pětadvaceti letech úspěšného fungování kraje mladí lidé odcházejí pryč. To by měl být náš největší cíl, tento dlouhodobý vývoj zvrátit. Navíc je nejvyšší čas, aby se do regionu vrátili ti, co odešli v devadesátých letech. Mají tady už mnohem více možností k sebeuplatnění. Už to není o těžkém průmyslu, mnohem více příležitostí je například v IT oborech.

Pokud ve volbách uspějete, víte, s kým do koalice nepůjdete a s kým ano?

Hlavně bych chtěl zdůraznit, že právě SPOLU je v tomto kraji jediným významným soupeřem hnutí ANO. Jinak mohu vyloučit spolupráci s komunisty nebo SPD, tu jejich hloupou kampaň ani nechci komentovat, je hodně přes čáru. Samozřejmě našimi logickými partnery jsou demokratické strany, ale bude záležet na průnicích našich programů a také na konkrétních osobnostech, které se za tyto strany dostanou do zastupitelstva kraje.

Co hnutí ANO? Je pro vás se současným hejtmanem Bělicou méně přijatelné, než bylo dříve s Vondrákem?

Víte, k oběma mám výhrady. U pana Vondráka je to minulost a přelétavost, já bych chtěl opravdu stabilní vedení kraje. Nelíbí se mi kumulace funkcí, se kterou si oba nelámou hlavu. Jinak záleží na vyjednávání. Ale považuji za stěžejní, aby nám v kraji nevládla SPD, Přísaha nebo komunisti.

A to si myslíte, že hrozí?

Pokud se podíváte na výsledky do Evropského parlamentu v našem kraji, tak ano. To prostě nesmíme dopustit.

Kde máte hranici volebního úspěchu? Při minulých krajských volbách 2020 jste v součtu s lidovci získali přes dvacet procent.

To však byla zcela jiná doba, kdy jsme byli v opozici vůči vládě, to je vždy pro krajské volby o něco výhodnější postavení. Základním cílem je obhajoba zisku sedmnácti zastupitelů. Úspěchem by byl výsledek okolo dvaceti procent.