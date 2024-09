Gigafactory ano, ale o vhodnosti Lutyně pochybuji, říká lídr ANO Bělica

Právě Josef Bělica se po nuceném odchodu Ivo Vondráka a rychlé rezignaci Jana Krkošky po finanční aféře stal letos v dubnu třetím hejtmanem. „Být krajským lídrem je sice jiné než městským, ale ne zase nějak diametrálně odlišné,“ poznamenal šestačtyřicetiletý hejtman, poslanec a primátor v jedné osobě.

Následující rozhovor vznikal ještě před katastrofálními povodněmi.

Kromě covidu a uprchlické krize se na toto volební období bude vzpomínat jako na to se třemi hejtmany hnutí ANO za rok a čtvrt. To není dobrá vizitka.

Spíše to svědčí o tom, že je hnutí ANO v kraji schopno postavit se čelem k problémům, které nemohl nikdo předem tušit. Pro mě je nesmírně důležité zůstat loajální k našim voličům a mým spolupracovníkům. Nemyslím si, na rozdíl od některých mých předchůdců, že oni musí být loajální ke mně. To je zásadní rozdíl. Nečekané situace jsme zvládli a ani naši koaliční partneři nechtěli diskutovat, že by hejtmanem měl být někdo jiný než já. Mohl jsem říci ne, ale to by znamenalo hrozbu určité nestability.

Josef Bělica Narodil se 16. července 1978 v Havířově. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Stal se několikanásobným mistrem republiky v karate. Živil se jako podnikatel, v roce 2013 vstoupil do hnutí ANO. Od roku 2017 poslanec, o rok později primátor Havířova, od letošního dubna hejtman. Ženatý, tři děti.

Možná žádná nestabilita hrozit nemusela. Stačilo letos na jaře podržet Ivo Vondráka ve funkci hejtmana, jak jste mu to podle něj slibovali. Včetně vás.

Pan Vondrák se na některé skutečnosti dívá úplně jinak, realita je však jiná. Naštěstí jsem na drtivé většině jednání nebyl sám. Já jsem neztratil kontakt s členskou základnou, můžete se zeptat, jak často za nimi jezdil a diskutoval v místních organizacích. Nebyl tam.

Co jste za těch asi pět měsíců ve vedení kraje zjistil o hejtmanské funkci? Překvapilo vás něco?

Těch překvapení mnoho nebylo. Zejména jsem však zjistil, že mám tomuto kraji co dát a práce hejtmana je velmi zajímavá. Díky předchozí práci v krajském zastupitelstvu a jako předseda našeho zastupitelského klubu jsem se nemusel moc rozkoukávat.

A jak jste zvládal hodně neobvyklý trojlístek funkcí hejtman, poslanec a primátor?

Když jsem se stal hejtmanem, tak jsme se s kolegy v Havířově dohodli na jasném postupu, jak pokračovat. Mám obrovské štěstí na velmi pracovité a schopné spolupracovníky. Navíc v rozhodování hrálo roli i to, že jsme se trefili do dvouměsíčních poslaneckých prázdnin. K tomu všemu v Havířově bohužel nečekaně zemřela bývalá primátorka a nyní náměstkyně pro školství a kulturu, takže se ukázalo, že naše rozvaha byla správná.

Něco takového jste nemohli dopředu vědět...

To jistě ne, ale jen se naše rozhodnutí ukázalo jako prozíravé. Nepodlehl jsem tlaku médií lačnících po krvi, jinak by to znamenalo dvě velmi zásadní změny ve vedení města.

A co po volbách, pokud zůstanete hejtmanem?

V tom mám jasno, že v takovém případě už nebudu primátorem. V naší kontaktní kampani mě sice lidé v Havířově zastavují a říkají, ať tam nekončím, ale vím, že jsme město nastartovali velmi dobře a Havířov čekají dobré časy. A já se z něj samozřejmě nevytratím, žiji tam a jsem patriot.

Co čeká kraj další čtyři roky?

Za stěžejní považuji vyčerpání peněz z dotačního programu Spravedlivá transformace a byl bych rád, kdyby se rozjelo pokračování tohoto programu. Za velmi důležité také považuji mít připraveny průmyslové zóny pro strategické investory. To se v minulosti zanedbalo.

Na to musím navázat dotazem na gigafactory v Dolní Lutyni...

Gigafactory určitě ano, kraj potřebuje strategického investora s vysokou přidanou hodnotou. Ale o lokalitě v Dolní Lutyni přesvědčený nejsem a mám pochyby. Navíc se nehovoří o tom, jakým způsobem by se stát vyrovnal s lidmi, kteří by ve prospěch státu obětovali mnohé poté, co věřili závazku státu, že právě tam průmyslová zóna nebude. Musíme investorovi nabídnout jiné pozemky. Existují, i když to jistě nebude jednoduché. Rozhovory probíhají, ale je hodně předčasné o něčem konkrétním nyní hovořit.

A další programové priority?

Bezesporu zdravotnictví, investice do infrastruktury, přístrojového vybavení a zejména personálu, protože v současnosti není až tak velkým problémem sehnat peníze na sanitku nebo přístroj, ale mít lékaře a zdravotní sestry. Stále potřebnější je dostupná a kvalitní sociální péče, hodně vysoko stavím bezpečnost obyvatel. Pochopitelně se musí dále rozvíjet sport i kultura.

Chcete pokračovat i v dalším volebním období v koalici se SPOLU a SOCDEM?

Pokud tomu nic nezabrání, tak bychom rádi pokračovali v tom půdorysu, který dnes na kraji funguje a máme ho prověřený. Ale i na kandidátkách našich koaličních partnerů došlo k zásadním změnám. A já bych byl rád, aby se v rámci předvolební kampaně nevykopaly příkopy, které by už nebylo poté možno překročit. Ale jinak bych nechtěl něco předjímat před volbami, karty přece rozdají voliči.

Existují však obavy z vaší koaliční spolupráce s SPD...

Na cokoliv o SPD se dost těžko odpovídá, protože v minulosti měli v zastupitelstvu problém zůstat první kvartál po volbách pohromadě a vždy se rozpadli. Takže těžko říct, jak budou fungovat.

Jaké výsledky jsou pro vás hranicí pro úspěch a neúspěch?

Pochopitelně chceme zvítězit. Za neúspěch bych považoval, kdybychom dopadli hůře než v krajských volbách v roce 2020 (30,24 procenta – pozn. red.). Jsem však přesvědčený, že voliči ocení naši velmi kvalitní práci, dají nám opět důvěru a výsledek bude ještě lepší.

Neobáváte se však odplynutí podstatné části hlasů k bývalému hejtmanu Vondrákovi, který se stal lídrem STAN a jeho hnutí Osobnosti pro kraj?

Rozhodnou voliči. Protože jsem však v kontaktní kampani denně a hovořím s lidmi, tak si nemyslím, že by nám nějaké voliče odebral. To, že jsme se k politickým problémům postavili čelem a dokázali, že své voliče nezradíme, tak nám spíše dodává na důvěryhodnosti.