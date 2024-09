Po sečtení drtivé většiny okrsků vede v Moravskoslezském kraji ANO. Drtí rekord

ANO by v pětašedesátičlenném zastupitelstvu mohlo získat rekordních 35 křesel. O jedenáct víc, než má dosud. Sečteno je přes devadesát procent okrsků, k volbám přišlo necelých třicet procent voličů.

„Před chvíli jsem dorazil do štábu, protože jsem ještě řešil povodně. Pokud by to tak zůstalo, je to opravdu super výsledek a já moc děkuji voličům, jak ocenili naši práci. Něco takového jsem opravdu nečekal,“ komentoval Josef Bělica.

Podle dosavadních výsledků je možné, že by ANO mohlo sestavit jednobarevnou krajskou vládu. Na dotaz, jestli by i tak někoho chtěl do koalice, Bělica řekl, že to je ještě předčasné. „Uvidíme podle konečných výsledků, ale jsou to příjemné možnosti,“ dodal.

Druzí jsou Starostové a osobnosti pro kraj, jež vede někdejší hejtman Ivo Vondrák, mají 14 procent. Koalice SPOLU je s 13 procenty až třetí. Do zastupitelstva by se dostalo pět politických subjektů.

Podle exhejtmana Ivo Vondráka je výsledek SPOLU a jeho hnutí Osobnosti pro kraj pozitivní. „Opakovaně jsem říkal, že budu spokojený, když dosáhneme patnácti procent, k čemuž se pomalu blížíme. Takže se ukazuje, že máme silný tým, který voliči oceňují,“ reagoval.

Současně přiznal, že takový úspěch ANO neočekával. „Jednoznačně se ukazuje, že jejich antivládní program padl u voličů na úrodnou půdu.“

Bohužel se potvrdily naše obavy, že špatné výsledky z eurovoleb budou pokračovat. Zuzana Klusová, Česká pirátská strana

Vondrák, ví, že skončí v opozici, ale je s tím smířený. „Pokud by SPOLU šlo za takových podmínek do koalice s ANO, tak by to pro ně bylo sebevražedné,“ vzkázal členům ODS, KDU-ČSL a TOP09. Současně se ohlédl zpět na dobu, kdy nuceně rezignoval: „Říkal jsem jim, že nemusí za hejtmana zvolit někoho z hnutí ANO, ale nevěřili mi. Tady mají důsledek.“

Lídr SPOLU Radek Kaňa s výsledkem není spokojen. „Sice máme dvouciferný počet zastupitelů, ale chtěli jsme tak o pět více. Lidé bohužel dali přednost před krajskými tématy rétorice o vládě, což je špatně.“

Na dotaz, jestli by za takových krajně nevýhodných podmínek šlo SPOLU s ANO do koalice, Kaňa odpověděl, že by to museli zvážit.

Poraženými jsou Piráti. Voliči jim zatím přisoudili 3,87 procenta hlasů, což do krajského zastupitelstva nestačí. „Bohužel se potvrdily naše obavy, že špatné výsledky z eurovoleb budou pokračovat. Už je to nějaký trend, musíme se vážně zamyslet, co zlepšit a změnit,“ komentovala jednička na jejich krajské kandidátce Zuzana Klusová.

I Piráty výsledek ANO překvapuje. „Jednoznačně voliči najeli na jejich antivládní program, a dokonce se může stát, že ANO sestaví jednobarevnou krajskou vládu. A to je špatně jak pro demokracii, tak určitě i pro náš kraj.“

Poprvé v historii Moravskoslezského kraje mimo zastupitelstvo zůstanou sociální demokraté. Voliči jim přisoudili pouhých 2,71 procenta hlasů.

Do řad zastupitelů se se 7,5 procenty a pěti mandáty dostane i uskupení STAČILO!. „Z výsledků jsme zklamaní, čekali jsme deset procent, ale aspoň jsme si oproti roku 2020 polepšili o jeden mandát ze čtyř na pět. Co se týče hnutí ANO, tak se jednoznačně projevily povodně a to, že hejtmanem a primátorem Opavy jsou lidé z hnutí ANO,“ komentoval lídr Ivan Strachoň.

Voliči v Moravskoslezském kraji vybírali mezi dvacítkou stran, hnutí a jejich koalic – stejně jako před čtyřmi lety.

Jako první měla volební komise spočítáno v ostravském obvodu s číslem 8001 v Moravské Ostravě a Přívoze, jedná se o obvod evakuovaný kvůli povodni. K volbám tam přišlo třiadvacet z celkových 729 voličů. Volební účast je tam však nízká dlouhodobě, k minulým krajským volbám dorazilo dvaapadesát lidí.