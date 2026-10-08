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Není obvod jako obvod. V ostravské Porubě někteří dostali hlasovací lístky odjinud

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  13:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

V ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného hlasovacího lístku pro volby do místního zastupitelstva omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Radnice zatím zaznamenala stížnosti ze dvou okrsků a jde o jednotky případů. Hlasovací lístky pro jiný městský obvod dorazily spolu s těmi správnými.

Podle porubského mluvčího Martina Otipky není vzhledem k množství hlasovacích lístků možné každý z nich před distribucí jednotlivě zkontrolovat. Správný hlasovací lístek si voliči mohou vyzvednout ve své volební místnosti v den voleb nebo ho ještě před volbami získat na úřadu.

Mluvčí dodal, že obvod nechal zvýšit i počty hlasovacích lístků, které budou ve volebních místnostech k dispozici, a na možný problém by voliče měli upozornit i členové volebních komisí.

S obdobným problémem se potýká i Stará Ves nad Ondřejnicí na Ostravsku, kde někteří lidé dostali do schránek chybně vytištěné hlasovací lístky. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba třítisícové obce, na druhé straně jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku.

Také v tomto případě obec vyzvala ke kontrole a lidé si mohou hlasovací lístky vyměnit za správné. „Dále byl prostřednictvím Magistrátu města Ostravy objednán dotisk 1500 kusů hlasovacích lístků, aby byl zajištěn dostatek správných lístků ve volebních místnostech pro všechny voliče dané obce,“ řekla už dříve mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Hlasovací lístky pro volby 2026: kdy dorazí a co dělat, když je nemáte

Václavovice na Ostravsku zase voliče varovaly před chybnými pokyny k volbám, které se objevily na sociálních sítích. „V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se na sociálních sítích objevily manuály a poučení, jak se vyplňují volební lístky a co je, nebo není platný hlas. Tyto informace obsahují nepřesné údaje, které mohou způsobit neplatnost hlasů,“ uvedl na webu obce starosta René Vašek (SNK Václavovice).

Dodal, že správné pokyny vydané ministerstvem vnitra lidé najdou spolu s hlasovacími lístky. V případě nejistoty jim pomohou i členové volební komise.

Komunálních voleb se podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové může v regionu zúčastnit téměř milion občanů. Volit budou v přibližně 1250 okrscích. Část voličů bude vybírat rovněž nové senátory.

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