Hrobník i chlebíčková specialistka. V Moravskoslezském kraji kandiduje 17 tisíc lidí

Jejich počet už přitom od zveřejnění kandidátek klesl o dva. Jeden kandidát byl odvolán v Českém Těšíně, druhý v Příboře na Novojičínsku. A zřejmě nepůjde o konečné číslo. Kandidáti se mohou svého postu vzdát, případně je může zmocněnec volební strany, až do 7. října, odvolat. Nové uchazeče už ale na zaregistrované kandidátky doplňovat nelze.
„Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb pak o týden později. Okrskové volební komise budou předávat Český statistický úřad (ČSÚ) podepsané zápisy s výsledky hlasování. ČSÚ je následně zpracuje a zveřejní na webu volby. cz,“ uvedl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.
Mezi kandidáty s průměrným věkem 48,9 roku výrazně převažují muži. Je jich 11 263, tedy 63,4 procenta, žen bylo na kandidátky zapsáno jen 6 495.
Věk kandidátů se pohybuje od 18 do 95 let. Čerstvě plnoletých uchazečů je v kraji 67. Na opačném konci stojí 95letý hydrolog Rostislav Sochorec, kandidující do zastupitelstva Ostravy-Poruby za KDU-ČSL. Druhou nejstarší je 92letá důchodkyně Danuše Joklová z Jablunkova, třetím 91letý fotograf a cestovatel Jaroslav Pešat, jenž se uchází o místo ve frýdecko-místeckém zastupitelstvu za Přátele FM.
Do zastupitelstev chtějí Hadamczik i Sulovský
Pestrý je i výčet profesí. Mezi tradičními učiteli, podnikateli, úředníky či důchodci se objevuje například chilliman, chlebíčková specialistka, hrobník, autoptický laborant, pyrotechnik, detektiv nebo pilot bezpilotních letounů.
Jeden z kandidátů se představuje zároveň jako univerzitní vyučující, archeolog, kurátor, vedoucí oddělení a sládek, jiný pak současně jako psycholog, lektor, zdravotní klaun a improvizační herec.
Na kandidátkách nechybějí ani známé tváře. O hlasy voličů se ucházejí například prezident Českého svazu ledního hokeje a někdejší reprezentační trenér Alois Hadamczik, fotbalisté Baníku Ostrava Michal Frydrych a David Lischka nebo horolezec a první Čech na Mount Everestu Leopold Sulovský.
Celkem je v Moravskoslezském kraji zaregistrováno 1 233 kandidátních listin. Největší skupinu tvoří místní sdružení nezávislých kandidátů, na jejichž listinách je 6 961 lidí, tedy 39,2 procenta všech uchazečů.
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Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy
Z jednotlivých politických stran má nejvíce kandidátů ANO, celkem 1 277. Následuje KDU-ČSL s 902 kandidáty a SPD se 678. Výrazné jsou také společné kandidátky stran a nezávislých.
Ještě větší převahu mají nestraníci při pohledu na samotnou politickou příslušnost. Bez členství v politické straně či hnutí je 14 790 kandidátů, tedy 83,29 procenta všech. Mezi straníky je nejvíce členů ODS, 552, následovaných 534 lidovci a 466 členy ANO.
„Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1 842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný,“ upozornila první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová na celostátní statistiku.
Takový problém Moravskoslezský kraj nemá, volit se zde bude ve všech 300 městech a obcích.
V některých menších místech je ale konkurence minimální. Ve Vělopolí, Rusíně, Býkově-Láryšově, Roudně a Bratříkovicích kandiduje šest lidí na pět míst. V Kujavách osm lidí na sedm mandátů. Ještě dál jsou Čavisov u Ostravy a Nové Lublice na Opavsku, kde je kandidátů přesně tolik, kolik se volí zastupitelů – sedm.