V Ostravě zůstane stejná koalice, Macura zváží přibrání hnutí Ostravak

K většině v ostravském zastupitelstvu stačí 28 mandát. Dosud měla vládní koalice 35 zastupitelů, po letošních volbách by měla o dva mandáty méně.

„Stačí nám to k pohodlné většině, ale rád bych, aby při řešení energetické krize a dalších nutných opatření bychom měli širší koaliční základnu. Proto jsme oslovili i hnutí Ostravak, jednat budeme v pondělí,“ uvedl Macura, takřka jistý pokračující primátor, čímž by se stal nejdéle sloužícím prvním mužem Ostravy od roku 1990.

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák potvrdil, že s Macurou už telefonicky hovořil. „Samozřejmě bychom se rádi podíleli na vedení města, i když moc nevím, jak by to pan primátor chtěl naroubovat na současnou koalici. Ale uvidíme, s čím přijde,“ zhodnotil Semerák.

Kdo má kolik mandátů Hnutí ANO - 21 zastupitelů

SPOLU - 9 zastupitelů

Ostravak - 8 zastupitelů

SPD - 7 zastupitelů

Starostové pro Ostravu - 4 zastupitelé

Piráti - 3 zastupitelé

Ostravská levice - 3 zastupitelé

Většinu tvoří 28 zastupitelů.

Lídr SPOLU Jan Dohnal řekl, že s hnutím ANO si už vyjasňovali případné neshody v programech. Největším rozdílem byla budoucnost Městské nemocnice, kterou chce ANO dále provozovat pod městem.

„V předvolební kampani SPOLU avizovalo, že by chtělo, aby se naše nemocnice zařadila do sítě krajských zdravotnických zařízení. Nakonec jsme se dohodli, nemocnice se bude vyvíjet pod hlavičkou města,“ přiblížil Macura.

Dohnal na dotaz iDNES.cz uvedl, že po letošním volebním výsledku budou chtít zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 větší část vládnoucí koalice.

Současně možnost, že by se SPOLU dohodlo s ostatními bez hnutí ANO, Dohnal vyloučil. „Matematicky to sice možné je, ale museli bychom jít do koalice i s SPD a komunisty, což odmítám. Takže tím je vše dáno,“ vysvětlil Dohnal.

Starostové budou v opozici

Piráti oslabili, ale udrželi se nad pěti procenty. „Vzhledem k ostatním výsledkům v kraji, když jsme vypadli ze zastupitelstev například v Opavě, v Karviné nebo ve Frýdku-Místku, tak na tu bídu jsme ještě dopadli dobře,“ povzdychla si jednička ostravské kandidátky Pirátů Andrea Hoffmannová, v posledním volebním období náměstkyně pro školství a sport. „Ráda bych pokračovala, ale víme, že máme jen tři zastupitele a nejsme ti, co by si mohli něco diktovat,“ poznamenala.

Macura potvrdil, že nebude jednat s komunisty, v Ostravě pod názvem Ostravská levice, a s SPD. Zůstávají ještě Starostové pro Ostravu. „S těmi také určitě ne, a to kvůli jejich lživé a dehonestující kampani, jakou proti mně osobně vedli. Politika by měla mít i nějakou slušnost,“ vysvětlil Macura.

Lídr Starostů Jiří Jureček řekl, že počítají s rolí v opozici. „Do zastupitelstva jsme se dostali poprvé a hned máme čtyři mandáty. Rozhodně jsme spokojení,“ konstatoval.