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V čele radnic zasednou staré známé tváře i překvapivá nová koaliční spojenectví

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  9:00

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Starostka Ostravy - Poruby a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová chce i do Senátu. (22. prosince 2025) | foto: Česká manažerská asociace

V ostravských městských obvodech je jasno o nových koalicích. Zatímco na Jihu bude vítězné ANO vládnout pouze se Starosty, v Porubě vznikla čtyřkoalice s Piráty i hnutím Ostravak a starostkou zůstává Lucie Baránková Vilamová. V centrální Moravské Ostravě a Přívozu stane v čele Jiří Till a vedení Slezské Ostravy přebírá po Richardu Verešovi Kateřina Krenželoková.

Zatímco zástupci vítězného hnutí ANO v Ostravě-Jihu budou vládnout v čele s Martinem Bednářem jen se Starosty, v Porubě podepsali spolupráci čtyřkoaliční. Babišovo hnutí se dalo dohromady se Starosty, Ostravakem a Piráty.

„Těší mě, že jsme našli společnou řeč a můžeme spojit síly pro další rozvoj Poruby,“ prohlásila tamní lídryně ANO Lucie Baránková Vilamová, která získala nejvíce hlasů a měla by být opět starostkou.

Starostové a hnutí Ostravak se dostávají do vedení Poruby nově. „Dva nové subjekty mohou být svými pohledy a zkušenostmi přínosem,“ doplnila Baránková Vilamová.

Lídr hnutí ANO pro komunální volby v Ostravě. Třicetiletý Richard Vereš je nyní starostou Slezské Ostravy. Vlevo od něj senátní kandidátka ANO Lucie Baránková Vilamová. (31. srpna 2026)

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Ve funkcích místostarostů budou z hnutí ANO pokračovat Petra Brodová, Richard Hanáčik a Zdeněk Rodek. Za Piráty zůstane místostarostkou Martina Dušková. Novými tvářemi ve vedení Poruby jsou Přemysl Chodura ze Starostů a Petr Jančík z Ostravaka.

Řízení Moravské Ostravy a Přívozu převezme koalice vítězného ANO s hnutím Ostravak a Starosty. Starostou má být Jiří Till z hnutí ANO.

„Velkou výhodou je, že naše koalice vzniká na stejném půdorysu jako vedení města. Slibuji si od toho užší spolupráci na společných projektech, lepší koordinaci investic a větší podporu ze strany magistrátu,“ uvedl Till, který dosud vedl odbor hospodářské správy na radnici Slezské Ostravy, v centrálním obvodu byl zastupitelem.

Za hnutí ANO jsou na místostarosty nominováni také Renáta Kunzová a Denis Velčovský. První místostarostkou se má stát Petra Bernfeldová z Ostravaka, která v letech 2014 až 2018 centrální radnici vedla. Dalším místostarostou za hnutí Ostravak bude podle dohody Jan Vlček. Za Starosty je na post místostarosty navržený Jan Petrus.

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Koalice ve Slezské Ostravě navazuje na předchozí spolupráci ANO s hnutím Ostravak a občanskými demokraty. Starostu Richarda Vereše, kterého čeká primátorský řetěz, vystřídá dosavadní místostarostka Kateřina Krenželoková.

„Chceme pokračovat v rozpracovaných projektech a dotáhnout je do konce,“ uvedla Krenželoková. Funkci prvního místostarosty bude zastávat opět Roman Goryczka z hnutí Ostravak, ODS má reprezentovat jako radní Jaroslav Mlčoch.

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