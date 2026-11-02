Zatímco zástupci vítězného hnutí ANO v Ostravě-Jihu budou vládnout v čele s Martinem Bednářem jen se Starosty, v Porubě podepsali spolupráci čtyřkoaliční. Babišovo hnutí se dalo dohromady se Starosty, Ostravakem a Piráty.
„Těší mě, že jsme našli společnou řeč a můžeme spojit síly pro další rozvoj Poruby,“ prohlásila tamní lídryně ANO Lucie Baránková Vilamová, která získala nejvíce hlasů a měla by být opět starostkou.
Starostové a hnutí Ostravak se dostávají do vedení Poruby nově. „Dva nové subjekty mohou být svými pohledy a zkušenostmi přínosem,“ doplnila Baránková Vilamová.
Ve funkcích místostarostů budou z hnutí ANO pokračovat Petra Brodová, Richard Hanáčik a Zdeněk Rodek. Za Piráty zůstane místostarostkou Martina Dušková. Novými tvářemi ve vedení Poruby jsou Přemysl Chodura ze Starostů a Petr Jančík z Ostravaka.
Řízení Moravské Ostravy a Přívozu převezme koalice vítězného ANO s hnutím Ostravak a Starosty. Starostou má být Jiří Till z hnutí ANO.
„Velkou výhodou je, že naše koalice vzniká na stejném půdorysu jako vedení města. Slibuji si od toho užší spolupráci na společných projektech, lepší koordinaci investic a větší podporu ze strany magistrátu,“ uvedl Till, který dosud vedl odbor hospodářské správy na radnici Slezské Ostravy, v centrálním obvodu byl zastupitelem.
Za hnutí ANO jsou na místostarosty nominováni také Renáta Kunzová a Denis Velčovský. První místostarostkou se má stát Petra Bernfeldová z Ostravaka, která v letech 2014 až 2018 centrální radnici vedla. Dalším místostarostou za hnutí Ostravak bude podle dohody Jan Vlček. Za Starosty je na post místostarosty navržený Jan Petrus.
Volby 2026 OBRAZEM
Koalice ve Slezské Ostravě navazuje na předchozí spolupráci ANO s hnutím Ostravak a občanskými demokraty. Starostu Richarda Vereše, kterého čeká primátorský řetěz, vystřídá dosavadní místostarostka Kateřina Krenželoková.
„Chceme pokračovat v rozpracovaných projektech a dotáhnout je do konce,“ uvedla Krenželoková. Funkci prvního místostarosty bude zastávat opět Roman Goryczka z hnutí Ostravak, ODS má reprezentovat jako radní Jaroslav Mlčoch.