Komunální volby 2026 ve Frýdku-Místku vyhrává hnutí Naše Město. Kdo bude vládnout městu

Komunální volby ve Frýdku-Místku, kde se o 43 mandátů v zastupitelstvu uchází devět kandidujících uskupení, s přehledem ovládá hnutí Naše Město F-M. Po sečtení téměř 80 procent okrsků získává přes čtyřicet procent hlasů.
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Na druhém místě je s necelými 17 procenty hnutí ANO 2011. Třetí příčku zatím obsazuje Společně pro Frýdek-Místek se 14 procenty, následovaná rEvolucí s necelými 8 procenty, Přáteli FM se 7 procenty a SPD s 5 procenty hlasů. Výsledky jsou průběžné a pořadí na dalších místech se může při dalším sčítání změnit.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Naše Město F-M
|41,40 %
|208 657
|ANO 2011
|16,80 %
|84 694
|Společně pro Frýdek-Místek
|14,38 %
|72 494
|rEvoluce
|7,81 %
|39 352
|Přátelé FM
|7,11 %
|35 813
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|5,18 %
|26 103
Prohlédněte si kompletní volební výsledky ve Frýdku-Místku.
Volební výsledky ve Frýdku-Místku
Pětiprocentní hranici zatím překračuje šest uskupení – Naše Město F-M, ANO 2011, Společně pro Frýdek-Místek, rEvoluce, Přátelé FM a Svoboda a přímá demokracie (SPD). Česká pirátská strana, Levice pro Frýdek-Místek a Motoristé sobě zůstávají pod touto hranicí.
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Naše Město F-M
|26,17 %
|13
|ANO 2011
|22,77 %
|11
|Přátelé FM
|18,84 %
|9
|SPD
|11,75 %
|5
|SPOLU - KDU-ČSL, ODS, TOP 09
|11,64 %
|5
Volební účast v Opavě v roce 2022 dosáhla 37,04 procenta. Letos zatím k volbám přišlo 39,35 procent obyvatel.
Senátní volby ve Frýdku-Místku: kdo postupuje?
Voliči v senátních volbách v obvodu 69 – Frýdek-Místek vybírají ze sedmi kandidátů. Mezi nimi je také obhajující senátorka Helena Pešatová (STAN). Po sečtení 80 procent hlasů má 35 procent hlasů.
|Jméno
|Zisk hlasů
|Helena Pešatová
|35,19 %
|Petr Korč
|32,39 %
Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.
Volby 2026 OBRAZEM