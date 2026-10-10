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Komunální volby 2026 ve Frýdku-Místku vyhrává hnutí Naše Město. Kdo bude vládnout městu

Matouš Waller
  19:11

Výsledky komunálních voleb 2026 ve Frýdku-Místku | foto: Darek Štalmach, MF DNES

V komunálních volbách ve Frýdku-Místku po sečtení téměř 80 procent hlasů s přehledem vede hnutí Naše Město F-M se 40 procenty. Na druhé místo voliči s více než 17 procenty hlasů vynesli hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonávají také Společně pro Frýdek-Místek nebo hnutí rEvoluce.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby ve Frýdku-Místku, kde se o 43 mandátů v zastupitelstvu uchází devět kandidujících uskupení, s přehledem ovládá hnutí Naše Město F-M. Po sečtení téměř 80 procent okrsků získává přes čtyřicet procent hlasů.

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Na druhém místě je s necelými 17 procenty hnutí ANO 2011. Třetí příčku zatím obsazuje Společně pro Frýdek-Místek se 14 procenty, následovaná rEvolucí s necelými 8 procenty, Přáteli FM se 7 procenty a SPD s 5 procenty hlasů. Výsledky jsou průběžné a pořadí na dalších místech se může při dalším sčítání změnit.

Průběžné výsledky komunálních voleb ve Frýdku-Místku, sečteno přes 80 procent
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasů
Naše Město F-M41,40 %208 657
ANO 201116,80 %84 694
Společně pro Frýdek-Místek14,38 %72 494
rEvoluce7,81 %39 352
Přátelé FM7,11 %35 813
Svoboda a přímá demokracie (SPD)5,18 %26 103

Prohlédněte si kompletní volební výsledky ve Frýdku-Místku.

Volební výsledky ve Frýdku-Místku

Pětiprocentní hranici zatím překračuje šest uskupení – Naše Město F-M, ANO 2011, Společně pro Frýdek-Místek, rEvoluce, Přátelé FM a Svoboda a přímá demokracie (SPD). Česká pirátská strana, Levice pro Frýdek-Místek a Motoristé sobě zůstávají pod touto hranicí.

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Výsledky komunálních voleb ve Frýdku-Místku v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
Naše Město F-M26,17 %13
ANO 201122,77 %11
Přátelé FM18,84 %9
SPD11,75 %5
SPOLU - KDU-ČSL, ODS, TOP 0911,64 %5

Volební účast v Opavě v roce 2022 dosáhla 37,04 procenta. Letos zatím k volbám přišlo 39,35 procent obyvatel.

Senátní volby ve Frýdku-Místku: kdo postupuje?

Voliči v senátních volbách v obvodu 69 – Frýdek-Místek vybírají ze sedmi kandidátů. Mezi nimi je také obhajující senátorka Helena Pešatová (STAN). Po sečtení 80 procent hlasů má 35 procent hlasů.

Dva kandidáti s největším počtem hlasů v obvodu Frýdek Místek (sečteno 80 % hlasů)
JménoZisk hlasů
Helena Pešatová35,19 %
Petr Korč32,39 %

Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr Hlaváček. (10. října 2026)
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